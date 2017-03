Italias mest berømte feriemål: – Kom om våren, høsten eller helst i september

Saken oppdateres.

Mellom de ikoniske klippene Faraglione og Marina Piccola dupper yachtene fredelig i formiddagssolen.

Ved gjestehavnen i Marina Grande runder Andreas Markusson fra Norge moloen.

Han har seilt 41-foteren fra sin base i Nice, og nå holder han kontakt med havnesjefen over radioen. Havnen Marina Grande er liten, og trafikken er stor.

Capri Liten øy utenfor Napoli. Kun 10 kv.km stor. Kjent for sin vakre natur og romantiske stemning. Ca 12.000 innbyggere. To små byer, Capri og Anacapri. Tidligere særlig populær blant kunstnere og jetsett. Gode turmuligheter i vakker natur. Severdigheter: Den blå grotte, utsikten fra Monte Solaro, ca. 600 moh., tilgjengelig til fots eller med taubane, ruinene av keiservillaen Villa Jovis, Axel Munthes Villa San Michele, klippene Faraglione med badeplass og restaurant tilgjengelig til fots eller med båt. Ingen sandstrender, bading fra klipper.

Markusson argumenterer på italiensk for å få en båtplass skjermet for bølger og støyen fra rutebåttrafikken. Personlig kontakt og forbindelser avgjør ofte resultatet i Italia.

Vanligvis seiler han til feriestedet på Korsika eller til filmfestivalen i Cannes, der seilbåten brukes som ramme for møter om nye manusideer. Hans merittliste er lang, med produksjoner for NRK, TV2, teater og film.

– Capri er drømmemålet rett og slett fordi det er så estetisk vakkert, har en egen tidløs stemning og byr på så mange naturopplevelser, sier han og fortøyer båten.

Insalata caprese og Sophia Loren

Veien er kort til en lett lunsj på bryggekanten. Tomat, mozzarella, olje, brød, en kald hvitvin og en rask kelner er den perfekte start og forsmak på oppholdet. Retten serveres over hele verden med navnet Insalada Caprese. Ikke rart den smaker godt på Capri.

– Ligner ikke dette på huset der Sophia Lorens rollefigur bodde i filmen, It started in Naples , spør den filminteresserte Andreas til kelneren.

En stolt kelner kan bekrefte at ikke bare legendariske Sophia, men også han selv, som fem år gammel smårampete statist, deltok i filmen, nøyaktig på stedet vi nå sitter. I filmen er Loren en fattig og stolt jente som møter en rik amerikaner. Både filmen og musikken ble legendarisk.

Tiberius, Onassis, Callas og forlystelser

Listen over kjente som har praktisert det gode liv på Capri – La Bella Vita – er lang. Fra Augustus og Tiberius via en lang rekke forfattere til skipsrederen Onassis. Han fristet tidenes operadronning Maria Callas over til jetsettlivet, og Capri var det selvfølgeligste stedet for å møtes og bli sett.

Augusto Ferraro, pensjonert hotelleier med mange norske navn i gjesteboken, møtte Onassis i sin ungdom.

– Jeg jobbet på restauranten nede ved Faraglione og løp ekstra fort når Onassis viftet med fingeren. Driksen kom godt med den gangen, sier han og forteller om da øya ikke var tilgjengelig for like mange som i dag.

– Capri er Capri, men mengden av turister øker hele tida, sier Augusto, som sammen med sin tyske kone Helga drev pensjonatet Villa Bianca.

Der ble gjestene kjent med italiensk gjestfrihet og fikk både vin fra kjelleren og pasta i privaten på kvelden.

Reisen dit Fly til Napoli med én mellomlanding eller med SAS eller Norwegian til Roma og tog videre ca. en time til Napoli. Hurtigbåt bruker ca. 45 min fra Napoli til Capri. Kabelbane fra havnen til Capri by.

Opplevelser i kø

– Det er viktig å innrette seg riktig, slik at det er opplevelsene som står i kø for oss, og ikke omvendt, som for de mange dagsturisten, sier Augusto.

Han spør om vi skal i Den blå grotte , og selvfølgelig må vi oppleve dette fantastiske fenomenet der man i stummende mørke svever på et selvlysende blått teppe av vann.

– Naturens egen katedral, sier han og tipser oss om at noen velger å svømme inn i grotten.

Etter en bussreise ytterst på klippene opp til Anacapri og videre til La Grotta, ser vi skiltet: «Svømming inn er hverken anbefalt eller lovlig».

Likevel finner vi en solid og praktisk badetrapp, som legger til rette for ekspedisjonen. Så med hjertet i halsen og med hektiske svømmetak forserer vi noen iltre bølger som gjør det passe spennende å se om vi treffer den lille åpningen eller klippeveggen.

Vel inne i denne fantastiske katedralen flyter vi rundt i selvlysende klarblått vann, opplyst nedenfra av solstråler reflektert av den hvite havbunnen.

Overnatting Budsjett: La Reginella, populært, en km fra byen, utsikt og vennlig vertskap. Tradisjonelt: Villa Krupp, med atmosfære og fantastisk utsikt. Mellomklasse: Canasta, liten familiedrevet perle med basseng og kvalitet. Landlig: La Gelsomina, midt i naturen med basseng, kjent for sin gode mat fra egen gård. Luksus: Punta Tragara, en fredelig oase med utsikt og basseng, et stykke fra piazzaen.

Axel Munthe, sfinksen og utsikten

Tilbake i Anacapri går det mot skumring, et bra tidspunkt for å se Capri by fra oven.

Utsikten finner vi utenfor Villa San Michele, bygd av den svenske legen og forfatteren Axel Munthe.

I sin bestselger Villa San Michele, forteller han om da han drømte at han skulle finne en sfinx på havbunnen, noe han senere gjorde. Den plasserte han på kanten av sin terrasse høyt over Capri by.

Der står vi nå, og ser på de nesten smertefullt vakre fargeskiftningene på havet, havnen og den lille byen. Bakgrunnen er som tatt ut av et maleri fra romantikken, der Vesuv troner over kystlinjen mellom Napoli og Sorrento.

Restauranter La Zodiaco , på bryggekanten i Marina Grande. Longano , god mat til gunstig pris nær piazzaen. La Gelsomina, kortreist og hjemmelaget mat. Fin spasertur eller gratis transport fra Anacapri. Pulalli , inntil klokketårnet høyt over piazzaen med liten balkong. Prisnivå: Overvekt av høyt prisende restauranter og hoteller, men tilbud i alle prisklasser. Hoteller gir rabatt utenom sesong.

Piazza, aperitiff og en lilje på marken

Tilbake i Capri by er det folksomt på La Piazzetta og på torget ut mot havet. Stemningen har roet seg etter at tusenvis av dagsturister har reist tilbake til fastlandet.

Her var det jeg-personen i Sommerset Maughams novelle «Som en lilje på marken» også sto og beundret solnedgangen.

Andreas Markusson, som selv har skrevet boken Dødssynder og andre bagateller fra Korsika, forteller om novellens hovedperson, som heller ville ha et kort liv på Capri, enn et traurig arbeidsliv i England.

Det gikk ikke helt som planlagt når styrken til å avslutte livet var borte etter årene i Capris vakre omgivelser.

Middag og viktige veivalg

Alle veier fører til – og fra – piazzaen, så etter dagens aperitiff er det avgjørende å gjøre riktig veivalg.

Vi søker inn i en av de minst befolkede gatene og finner et smalt lokale med enkle møbler. O miracolo, lokalet utvider seg i andre enden mot sjøen, med utsikt mot havet, himmelen og den opplyste klippen under Villa San Michele.

Iherdige kelnere løper og kappes om vår oppmerksomhet, som var vi en Onassis med gull på fingeren.

– Kom om våren, høsten eller helst i september, sier Augusto. Da er det behagelig temperatur og plass til alle på piazzaen.

– Dagsturister og weekendgjester er det endel av, men på hverdager i september er Capri på sitt aller beste, smiler han.

Grappa, Gorkij og Faraglione

En liten grappa på Piazzaen kan ikke skade, før skipper Markusson fra Norge skal søke mot sin kahytt i havnen og en selv skal sette kursen mot de mange trappetrinnene opp til Albergo Villa Krupp.

I det lille hotellet har tiden har stått stille de siste femti år. Gamle møbler, håndmalte fliser og samme familie som møter i døren. De endrer ikke på de tradisjonsrike rommene og bytter ikke ut skrivebordet der Maksim Gorkij satt og skrev. Men de tilbyr komfort og store terrasser med utsikt til Faraglione-klippene.

Vi avslutter dagen med å beundre klippenes kjente silhuett som under fullmånen stiger opp av det sølvskimrende havet. Capri leverer alltid sin egen stemning! Naturligvis også med romantisk fullmåne, en tilfeldig feriedag.