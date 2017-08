Jim (84) har servert middag til fremmede i egen leilighet i 40 år

Søndag kveld i Paris, en time før solnedgang. Servietten med navn og ringeklokke er for lengst smuldret bort i jakkelommen etter en lang dags vandring, men når jeg stopper utenfor den grønnmalte smijernsporten i Rue de la Tombe Issoire trenger jeg ikke lete lenge.

Av 28 navnløse knapper på det gamle panelet er det bare en som er slitt ned til messingen.

– Kom inn, sier en munter stemme over anlegget.

– Ta til høyre etter postkassene og følg lukten.

I andre etasje av sin 75 kvadratmeter store studioleilighet sitter Jim Haynes i halvmørket, omgitt av papirer.

Fotografier av snart 40 år med søndagsmiddager henger tett i tett langs de lave veggene. Mange viser en yngre mann med fyldigere hår og rettere skuldre, men den samme barten og det varme smilet går igjen på alle sammen.

– Noen hundre tusen, svarer Jim på spørsmålet «alle» stiller i det vi trekker ned mot kjøkkenet.

– Det er vanskelig å holde oversikt over hvor mange som har vært på middag her opp gjennom årene.

Jeg er med vilje for tidlig. For å se meg rundt, forstå hvordan man forbereder tre retters middag til mellom 60 og 100 mennesker hver eneste søndag og ikke minst – hvorfor.

– Troen på menneskeheten, sier han med et smil, rekker over brødkniven og peker på en pose med 20 meterlange baguetter.

– Si fra når det gjør vondt i håndleddet.

Supper Clubs Et konsept der en vert inviterer fremmede til middag. Betales som regel på forhånd, hvor man også får vite antall gjester og maten som serveres. Er tilgjengelig i en rekke storbyer og destinasjoner verden over. Har fått særlig medfart etter lanseringen av nettstedet eatwith.com

Kom for en uke, ble for alltid

Av de mange amerikanerne som bor i Paris er Jim Haynes blant de mest omtalte og gjenkjennelige. 84-åringen kom først til Paris etter et liv som bokhandler og kulturpådriver i Edinburgh, i utgangspunktet bare for en ukes besøk, og ble etter hvert legendarisk for sine åpne søndagsmiddager.

Før solen går ned, vil Jims lille leilighet igjen være full av liv, latter og stemmer. Det er vanskelig å se for seg hvordan bare halvparten av de rundt 80 gjestene på kveldens liste skal få plass her inne, men Jim er som vanlig bekymringsfri.

– På det meste har det vært nesten dobbelt så mange, forteller han.

– Jeg liker ikke å si nei til folk. Det er heller ingen utvelgelse basert på yrke eller bakgrunn. De første hundre som spør meg blir automatisk satt opp på listen.

En etter en ankommer gjestene. Flere kjenner Jim fra før, noen har deltatt hver eneste søndag siden middagene startet, men for de fleste av oss er dette første møte med både amerikaneren og konseptet.

– For mange er dette noe av det skumleste som finnes, sier Jim.

– Men alt som skal til er en vennlig samtale eller en god vits før man åpner seg opp.

Liten plass er best plass

Jeg introduseres etter hvert for Derek Workman, som driver et litteraturmagasin i Botswana. På vei hjem fra en jobbreise tok Derek en egen mellomlanding i Paris kun for å delta på en av Jims middager.

– Jeg elsker alt ved konseptet, sier han.

– Det er noe helt spesielt som skjer når mennesker fra hele verden møter hverandre i en setting som dette. Det inspirerer meg til å ville gjøre noe lignende når jeg drar hjem.

Mens vi litt etter litt blir kjent ankommer flere og flere gjester. Oppvaskkummen fylles opp med stabler av tallerkener, og det som først var et par isolerte klynger i hvert sitt hjørne av leiligheten er nå et sammenhengende hav av mennesker, skulder til skulder.

– Visst er det trangt, ler Jim, men størrelsen slik jeg ser det er ideell. Med så mange i samme rom slipper man liksom ikke unna hverandre.

I en tid hvor folk vokser mer og mer fra hverandre er det akkurat slike initiativ man trenger

Global trend

Jims søndagstreff er kanskje en av de eldste nålevende middagsklubbene i Paris, men konseptet er langt fra unikt. De siste årene, gjennom internett og sosiale medier, har det blitt langt lettere å komme i kontakt med fremmede mennesker på fremmede steder.

Spesielt siden nettsiden eatwith.com ble lansert har mange tusen «verter» dukket opp på talløse destinasjoner verden over. Og selv om de fleste kun inviterer nok til å fylle ut et gjennomsnittlig middagsbord, stiller gudfaren seg helhjertet bak bevegelsen.

– Det gleder meg å se kulturen vokse og videreutvikles, sier Jim.

– I en tid hvor folk vokser mer og mer fra hverandre er det akkurat slike initiativ man trenger.

Mens timene går sprer gjestene seg fra leiligheten og ut i bakhagen. Latteren gjaller mellom de eldgamle mursteinsveggene, mens sigarettrøyken stiger mot en halvspist måne.

Og når klokken slår elleve høres en bjelle fra kjøkkenet som signaliserer at nok en søndagsmiddag hos Jim Haynes er over.

Men etter snart 40 år og over 200.000 gjester er det ingen tegn på at det blir hans siste.

– Jeg fortsetter så lenge jeg har styrke i beina, sier Jim mens jeg hjelper ham å bære inn stolene.

– Om jeg kunne, ville jeg introdusert hele verden for hverandre.

Reisefakta og annet praktisk

Reisen dit: Reisen fra Norge til Paris er enkel, med direkteflyvninger fra flere norske storbyer. Selskaper inkluderer Norwegian (www.norwegian.no), SAS (www.sas.no) og Air France (www.airfrance.com).

Praktisk: De legendariske middagene hos Jim Haynes er ikke kjent for gourmetmat eller fin vin, men er verdt et besøk for atmosfæren alene. Besøk www.jim-haynes.com for kontakt med Jim og mer informasjon.

Middagene finner sted hver søndag året rundt, og inkluderer tre retter og drikke. Foreslått donasjon er rundt 30 euro pr. person.