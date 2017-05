Kanaler, tulipaner og coffeshops er vel og bra - men dette visste du kanskje ikke om den kule hovedstaden

Amsterdam gjemmer på noen vidunderlige skatter. Her de fineste vi fant

Reis og spis før det er for sent: Nå forsvinner dette fra Bangkoks gater

Nå åpner fornøyelsesparkene. Her er trikset for å slippe billigst mulig unna

Over 200.000 har sett den spektakulære norgesvideoen

Det er ikke bare Tyrkia som sliter med turismen. Disse to reisemålene er også påvirket.

Amsterdam gjemmer på noen vidunderlige skatter. Her de fineste vi fant

Mot stor framgang for de konservative i britisk lokalvalg

Saken oppdateres.

1. Moooi: Design og en dæsj galskap

Sjakkrutet bord i kombinasjon med et blomstermønstret gulvteppe? Det ser overraskende kult ut der det står midt i butikken til det nederlandske merket Moooi.

Her finner du også modige fargekombinasjoner, den muligens største gulvlampen du noen gang har sett og sprelske påfunn som en stor, svart gris ved siden av en sofistikert sofa.

Den profilerte nederlandske designeren Marcel Wanders var en av grunnleggerne i 2001, og han er fortsatt kunstnerisk leder i selskapet.

Foruten hans eget design, finner du interiør fra spennende navn som Scholten & Baijings og Studio Job.

Blir du ikke inspirert her, er det bare å pakke sammen.

På nett : moooi.com

Tips: Moooi ligger i den trendy bydelen Jordaan, så sett av tid til kafébesøk og vintageshopping når du først er i strøket.

2. Neef Louis: 2500 kvadratmeter bruktlykke

- Jeg går for designklassikerne – pluss interiør som er laget med kjærlighet og som får hjertet til å slå ekstra hardt, sier Louis Vlaarkamp, eieren av vintagebutikken Neef Louis.

Eller butikk og butikk; dette er egentlig en enorm hangar fylt til randen av brukte lamper, stoler, bord og kommoder.

Eieren er spesielt glad i interiør fra Skandinavia, men reiser også rundt i Nederland, Italia og Frankrike på møbeljakt.

- Hva i all verden skal du med dette? spør kona mi ofte. Da svarer jeg at jeg får bruk for det meste, sier Louis, som også leier ut møbler til film, reklame og teater.

Det står prislapp på de fleste gjenstandene i lagerhallen, men den kan du ta med en klype salt.

- Alt er prutbart. Hvis en kunde har dårlig råd, men er hyggelig, selger jeg billig. Det hender at jeg nesten gir bort tingene, sier Louis med et glis.

På nett : neeflouis.nl

Tips: Brukthallen ligger på NDSM, den gamle skipshavna et kvarters (gratis) fergetur fra sentralstasjonen. Her finner du også flere kafeer og utesteder, og om sommeren er dette et populært badested.

Nyttig å vite Reise: Norwegian, SAS og KLM flyr direkte fra Norge til Amsterdam. Hvis du bestiller i god tid, er det mulig å fly rimelig. Vi fløy fra Oslo med Norwegian for 800 kroner tur-retur. Sove: Er du opptatt av interiør og design, kan leilighetshotellet Zoku anbefales; moderne design, lure interiørløsninger og en herlig toppetasje med restaurant og takterrasse (livezoku.com). Sjekk også Hotel Not Hotel, der hvert rom virkelig er unikt (hotelnothotel.com). Husbåt er et godt alternativ, du finner mange på AirBnb. Sjekk også nettsiden iamsterdam.com Kjøpe: Hvis du ikke får plass til nyinnkjøpene i kofferten, kan de fleste butikkene sende varene hjem til deg. Pris avhenger selvsagt av størrelse og vekt, og husk at du må betale moms på varer som koster over 350 kroner, pluss eventuelt transportgebyr og toll. På tolletatens nettsider finner du mye nyttig info. Se ellers de ulike butikkenes nettsider.

3. Droog: Spis, se, shop, smil

Droog er et konsepthus du bør ta deg tid til å oppleve.

Du kan sitte i kafeen og nyte maten, drikken og den fine innredningen, gå bananas i butikken, lese eller jobbe i biblioteket, gjemme deg bort og nyte stillheten i eventyrhagen, sove på hotellets eneste rom — eller få med deg alt i hop.

Her er det tett mellom designgodbitene, og det meste er laget med glimt i øyet. Et must!

På nett : droog.com

4. Anno: De nederlandske klassikerne

Hvis du vil ha en liten innføring i nederlandsk design, er det verdt å ta turen til Anno.

Eieren Arno Schürfeld er spesielt svak for møbler fra 1950-tallet, og han kommer garantert til å fortelle om Gispen og Rietveld. Har han tid, får du muligens en kaffe med på kjøpet.

Et par dører lengre ned i gata har butikken galleri med ulike møbelutstillinger.

På nett : annodesign.nl , noordermarkt.nl

Tips : Er du i byen en mandag, bør du få med deg markedet Noordermarkt rett utenfor døra. De fineste bruktskattene finner du ved kirka.

5. The Frozen Fountain: Et friskt interiørpust

Her finner du mer enn 600 kvadratmeter med møbler, tekstiler og kunst laget av både helt ferske og mer etablerte designere, kunstnere og fotografer.

Butikken ble etablert i 1985, og har selvfølgelig møbler signert nederlandske Piet Hein Eek, Hella Jongerius og Marcel Wonders – i tillegg til store internasjonale merker som Vitra og Zanotta.

Utstillingene endres ofte, og her er det bare å la seg inspirere av mønstre, farger og uventede kombinasjoner.

- På forhånd var vi var enige om at vi må kunne bære med oss det vi kjøper, men nå er jeg åpen for å sende per post, sier den australske designeren Tom Harper og ler godt.

Han er på besøk i Amsterdam med kompiser og må innom designbutkkene.

På nett : frozenfountain.nl

Tips : Butikken ligger i området Negen Straatjes (de ni små gater), som er kjent for sine mange spesialbutikker.

6. Oode: Adopter et kunstverk

Kulere konsept skal du lete lenge etter: Dette galleriet tar inn «hjemløs» kunst som tidligere har hengt i museer og gallerier.

I stedet for at bildene støver ned på et lager, kan hvem som helst nå adoptere (les: kjøpe) bildene.

«Adopsjonspapirer» følger med på kjøpet. Her finnes det mye fint i ulike teknikker og stilarter, og du kan se kunstverkene på nettet før du drar hjemmefra. Prisene starter på sympatiske 25 euro.

Galleriet selger også noe ny, nederlandsk design.

På nett : oode.nl/oode

7. Friday Next: Påfyll for både kropp og sjel

Hvis været er fint, er det perfekt å sitte på butikkens utekafé og titte på folk som går forbi. Alternativt kan du ta lunsjen inne, og der møter du interiørfristelser i fleng.

Vi falt pladask for den lokale designeren Billy Lelivelds lamper laget av Meccano-byggesett, men her finner du også interiør fra internasjonale merker.

Kjelleren brukes til galleri med stadig nye utstillinger.

På nett : fridaynext.com

8. WonderWood: Alle gode ting er tre

I et bygg fra 1565 ligger et skattkammer av en interiørbutikk. Her er absolutt alt laget av tre, og hver eneste gjenstand er håndplukket av eieren Wiet Hekking.

- Samlerinteressen min startet på 80-tallet, da jeg så en stol i bøyd kryssfinér, designet av danske Grete Jalk i 1963. Jeg visste ingenting om stoler eller finér, men måtte bare ha den.

Da han ikke lenger fikk plass til flere vintagestoler i eget hjem, startet han butikk.

- Jeg samler jo ikke for å sette stolene på et lager, de må vises fram, sier han.

På slutten av 90-tallet hoppet han av jobben i motebransjen for å vie seg til lidenskapen sin. Nå er han fylt 70 år, og butikken (be om å få se kjelleren også) er proppfull av brukte og nye gjenstander i tre, laget av designere fra hele verden.

- Det viktigste er ikke navnet på designeren, men at jeg liker formen, sier Wiet Hekking.

På nett : wonderwood.nl

Tips : Butikken er åpen fire dager i uka, så sjekk nettsiden før du drar.

9. Hutspot: Bli ny – og inspirert

Butikken ble startet av tre kompiser i 2012 som et pop up-konsept. Nå har de flere butikker hvor de inviterer designere, kunstnere og gründere til å stille ut produktene sine.

I tillegg til interiør, klær, tilbehør og bøker, fins det en fin-fin barbersalong i et hjørne av butikken i Van Woustraat. I andre etasje ligger en romslig lounge og kafé, og her arrangeres alt fra klubb- og jazzkvelder til redesign- og kaffekurs. Se eventkalenderen på nett for en oversikt.

På nett : hutspot.com

Tips : Hovedbutikken ligger rett rundt hjørnet for byens legendariske marked Albert Kuypmarkt.

10. Pols potten: Rebelsk og sprelsk design

Skal det være en høyttaler i porselen, formet som en konkylie? Eventuelt en rosemalt kanin-krukke eller en to meter høy munnblåst lampesokkel?

Da er Pols Potten stedet å besøke.

I det tidligere kakaolageret bugner det nå av spennende, nederlandsk design.

Du skal være ganske standhaftig for å gå ut døren uten å ha dratt betalingskortet ditt.

- Det er typisk at noen kommer for å kjøpe et lite bord, men drar med en enorm lampe isteden, sier Lucas Priesman.

Du er herved advart.

På nett : polspotten.nl

Tips: Butikken ligger på KNSM-øya, en kort buss- eller trikketur fra sentrum. Få med deg nabobutikken Sissy Boy når du først er der – og all den fine arkitekturen på øya.