Kjenner du den «hemmelige» veien på Oslo Lufthavn?

Saken oppdateres.

I slutten av april åpnet flyplassen på «ny» etter seks år med utbygging .

Fortsatt bygges det en god del, men den nye piren, de fleste nye restaurantene og butikkene har åpnet. En ny sikkerhetskontroll, bagasjeområde og avgangshall er for lengst tatt i bruk.

Dette må du vite:

Avgangshall og sikkerhetskontroll

Avgangshallen er doblet i størrelse og delt i to. I den nye delen ligger Norwegian og i den gamle ligger SAS.

Det er satt opp 40 nye innsjekkingsautomater – og du kan sjekke inn hos SAS, Norwegian og andre og andre flyselskap uavhengig av hvor du er på flyplassen.

Det skal også gå raskere å komme seg gjennom sikkerhetskontrollen med totalt 30 linjer og en del nye rutiner som at det er slutt på kroppsvisiteringen .

Gatene har fått tall og bokstaver

Utgangene på innenriks har fått bokstavene A og B, mens E og F angir utenlandsgatene på Schengen og Non-Schengen . Tallene er 1–28 på innenriks og 30–59 på utenriks.

I nye pir nord slipper flyene å taxe fra en innlandsgate til en utenlandsgate. Når et fly lander fra Bergen og passasjerene går av, kan det flyet like gjerne ta med seg passasjerer videre til Gran Canaria.

Den mye omtalte «gate 19», hvor det tar ti minutter lenger å gå enn til de andre utgangene , har fått navnene B1-B8.

Fakta nye Oslo Lufthavn Åpnet som ny hovedflyplass i 1998. Den gang med en kapasitet på 17 millioner passasjerer årlig

Den nye piren og delen av lufthavnen åpnet 27. april 2017. I dag skal lufthavnen kunne håndtere rundt 32 millioner reisende hvert år

Pris: 14 milliarder

Antall kvadratmeter er utvidet fra 117.000 til 265.000

21 butikker

27 restauranter

10 kiosker

11 nye sikkerhetssluser, totalt 30

40 nye innsjekkingsautomater

34 nye innsjekkingsskranker Kilde: Avinor

Ny passkontroll

Passkontrollen for reisende på vei ut av Schengen-området er blitt mer enn fordoblet. I vår åpnet ni nye passkontrollbokser , og antallet blir totalt 14 i et helt nytt område.

Politiet tror det vil sørge for at køproblemene minskes betraktelig når høysesongen starter.

Nye taxfreebutikker

Både ankomst- og avgangsområdet på utland har fått hver sin taxfreebutikk.

Rett innenfor portene på den nye piren ligger de to butikkene. Butikken til venstre er merket med gatenavnene A-D og den til høyre hvis du skal reise fra E-F.

De to taxfreebutikkene er større enn tidligere og har et bredere utvalg av varer.

Den «hemmelige» snarveien

Kritikken haglet etter slusing gjennom taxfreebutikkene for noen år siden. Det har ført til endring. Mellom de to store taxfreebutikkene går en bred aveny – den er ikke plassert tilfeldig.

Nå kan du gå utenom.

– Dette har vært planlagt i mange år og nå kan folk velge å gå utenom dutyfree-butikkene. I 2014 fikk vi kritikk på grunn ankomst-taxfree, da lyttet vi og vi har gjort noe med det, sier kommunikasjonssjef Joachim Wester Andersen ved Oslo Lufthavn.

Nye restauranter og butikker

Antallet butikker og restaurantene er blitt nær fordoblet. Antall butikker er gått fra 12 til 21, mens restaurantene har økt fra 20 til 37.

Nå er pizza og burgere byttet ut med et mer nordisk mattilbud.

Administrerende direktør Øyvind Hasaas ved Oslo Lufthavn mener de har funnet en god balanse mellom norske og internasjonale konsepter.

– Det er ikke bare pizza og pølser som gjelder lenger. Vi må ha med både internasjonale og norske konsepter. Vi tror det blir et bedre og mer variert tilbud, og håper vi har truffet segmentet av reisende vi har – både business og fritidsreisen, har Hasaas uttalt til oss tidligere .

Frisør og neglebar er to andre nye tilbud på flyplassen .

Slipper å sjekke inn på nytt

For å bli den internasjonale flyplassen og knutepunktet Oslo Lufthavn ønsker å bli i Norden, måtte domestic transfer på plass. Det betyr rett og slett at du slipper å sjekke inn på ny hvis du kommer fra utlandet og skal videre innlands.

Informasjonsmedarbeider Marie-Louise Wahl står ved det nye området og svarer på spørsmål i reisehverdagen.

– Hva spør folk flest om?

– Hvor de kan røyke og hvor utgangen er, ler hun.

Og legger til:

– De som skal videre innlands spør om bagasjen går rett gjennom, sier Wahl.

En stor tavle viser om bagasjen er tollklarert. Når det står «klar» ved siden av flyvningen din, kan du gå videre til innlandsgatene.

– Det skal ta 20 til 25 minutter fra du har landet til bagasjen er gjennom. De fleste går da i taxfreebutikken eller tar seg en matbit, sier Wahl.

Fra og med nå skal lufthavnen kunne håndtere syv millioner flere reisende enn før – 32 millioner årlig.

– Mer positivt for resten av landet

Luftfartsekspert og professor Frode Steen ved Norges Handelshøyskole (NHH) mener en del viktige ting er på plass med ny flyplass. Oslo Lufthavn ønsker å ta en større posisjon i Norden og vil bli et viktig knutepunkt . For innlandsflyvningene er de på vei, mener Steen.

– Det kanskje aller viktigste de har fått til er muligheten til å ikke måtte re-sjekke bagasje og gå gjennom sikkerhetskontrollen på nytt når du kommer fra utland. Tidligere unngikk mange å reise over Gardermoen på grunn av alt stresset med bagasje/sikkerhet. En liten forsinkelse inn kunne lett føre til at du mistet neste flight. Nå fremstår OSL mye mer positivt for oss som ikke stopper i Oslo, sier Steen.

Han tror også at internasjonale transittpassasjerer kommer til å bety mye fremover.

– En annen ting som kan bli bra for OSL, men da primært for transittbiten, er mulighetene som følger av Norwegians etablering av langdistanseruter. Eksempelvis vil Asia-passasjerer velge å reise via OSL og videre til si USA. Men det forutsetter at Norwegian får fly over Russland. For øvrig vil denne trafikken neppe generere andre inntekter til Norge så lenge OSL kun blir hub (knutepunkt), sier Steen.

Viktig å skille kundegrupper og behov

Passasjerene får mye mer på den nye flyplassen nå enn før.

– Hva tenker du om prisnivået?

– Prisene oppleves nok som økende. Dette er også en bevisst politikk fra Avinor som ønsker og trenger mer inntekter fra kommersiell aktivitet, sier han.

Steen tror den «hemmelige» veien forbi taxfree hjelper på differensieringen mellom kunder som bare skal gjennom og de som vil handle.

– Poenget er at det er viktig å kunne skille mellom kunder som primært kun har transportbehovet og kunder som også har et opplevelsesbehov og ønsker handleopplevelser på veien. På en måte kan du tenke på det som kunder i feriemodus vs. kunder i forretningsmodus. Lounger og snarveier tiltaler forretningsreisende, omveier gjennom butikker og glossy utstillinger tiltaler de feriereisende, men er Steen.