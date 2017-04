København neste? Da kan det være lurt å følge disse ekspertenes tips

Saken oppdateres.

Har du aldri vært i den danske hovedstaden? Eller skal du dra tilbake dit?

Kongens by er blitt et populært reisemål. I fjor reiste over en halv million nordmenn til København, ifølge tall fra Visit Copenhagen.

København ligger på niendeplass for reisemål denne våren. På førsteplass er London. Statistikk fra Ticket viser at København i fjor kom på en sterk annenplass, kun slått av Storbritannias hovedstad.

I 2015 var drøyt 4,7 millioner mennesker innom Tivoliet i København. Rett bak havnet Dyrehavsbakken med 2,7 millioner. Dette viser tall fra Visit Denmark.

Populære attraksjoner i København Tivoliet – 4.733.000 besøkende Dyrehavsbakken – 2.700.000 besøkende Zoo – 1.148.000 besøkende Louisiana – 725.000 besøkende Den Blå Planet – 603.000 besøkende Den lille Havfruen Christiania Rundetårnet Kilde: Visit Copenhagen/ besøkstall fra Visit Denmark 2015

Vi har snakket med Geir Terje Ruud og Hilde Sandvik. Han er aktuell med boken «København – 100 unike opplevelser». Hun er sjefredaktør og grunnlegger av det nye nordiske mediet Broen.xyz.

Enkelt for en dagstur

Det er lekende lett å reise til København. Flyturen tar bare et sted mellom en og halvannen time fra de største norske byene. Den korte reiseveien gjør at man ikke kaster bort tiden, mener Ruud.

– Når jeg drar til København, får jeg en frihetsfølelse. Jeg kan sette meg på en kafé og nyte et glass vin før jeg spaserer videre. Det er lov til å nyte livet uten at det skal være «straffbart».

Fredag – start med lunsj

– Det første jeg ville gjort er å spise en god lunsj hos Schønnemann. Etter den gode lunsjen, ville jeg dratt til Ny Carlsberg Glyptotek. Glyptoteket er et av de mange flotte museene i København. Der et det mange flotte samlinger av malerier, antikviteter, skulpturer og andre sanseopplevelser. På kvelden ville jeg spist pizza på Bæst, sier Ruud.

Pizzarestauranten er på listen over verdens 20 beste pizzasteder . Når du har spist den fantastiske pizzaen, kan du avslutte kvelden på utestedet Gilt. Det er et drinksted som ligger rett i nærheten av Bæst, forklarer Ruud.

Når Hilde Sandvik kommer til København, vil hun også starte dagen med en god dansk frokost (på dansk er frokost det samme som nordmenn kaller lunsj, journ.anm.).

– Jeg vil spise en god dansk frokost for å få inn den danske stemningen. Da anbefaler jeg å spise på Peder Oxe eller restauranten Husmanns Vinstue, som ligger midt i byen, sier Sandvik.

– Etter den gode danske frokosten, kan du gå deg en tur til Christianshavn. Gå fra Christianshavn langs kanalene – forbi Noma til papirøyene og kryss broen over til Skuespilhuset. Dette er en veldig fin gåtur. Her passerer man også mange store mathaller som har mye god mat og en ny kunsthall, sier sjefredaktøren.

– På kvelden ville jeg spist på Flæsketorvet ved Kødbyen . Her er det mange gode restauranter og en fin plass å være på en fredagskveld. Slik vil jeg avslutte fredagskvelden i storbyen, sier Sandvik.

Lørdag – shopping og sykkeltur

– Du kan starte dagen med shopping i Jægersborggade på morgenen. Etter litt shopping, kan du sykle bort til Hansens Gamle Familiehave. Den ligger i utkanten av Frederiksberg Have. Familiehagen er en av «De små haver», sier Geir Terje Ruud.

Københavnerne har spist hos Hansens og hans etterfølgere i 165 år. Her mener Ruud at du kan nyte et smørbrød i frisk luft. Etter en lunsj hos Hansens, går du i underkant av ti minutter til Frederiksberg Have.

På det stedet kan du oppleve en romantisk rotur på vannløpet i hagen, gå en rolig spasertur eller prøve deg på byens beste bakkeløp, står det i boken hans.

– Etter en romantisk tur i hagen, kan du dra videre til Storm P.-museet, som er et museum for Robert Storm Petersen. Museet er i Frederiksberg. Her kan du finne mange oppfinnelser fra Petersen. Når kvelden kommer, kan du spise på den vietnamesiske gourmetrestauranten LÈLÈ, forteller Ruud.

Etter middagen, er kanskje en barrunde fristende, sier Ruud.

Da er Kødbyen et godt alternativ.

Sandvik foretrekker en roligere lørdag enn Ruud.

– Hvis du var lenge ute på fredagen, ville jeg nok sovet lenge og tatt meg en brunsj på Bastionen + Løven. Det er mange fine gater hvis du er glad i shopping. Gatene man bør besøke, er Værnedamsvej som er Vesterbro og Jægersborggade som er ved Nørrebro. Her vil du finne mange fine butikker med gode handlemuligheter, forteller Sandvik.

– Er du litt sulten, ville jeg spist en enkel lunsj på LêLê Street Kitchen. De har fantastisk god take away-mat, sier hun.

Hennes anbefaling er å ta en tur innom Tivoli for å se seg litt rundt. På kvelden foretrekker hun restauranten Almanak som ligger ved Nyhavn.

– Etter middagen kan du gå rundt i byen, og ved Vesterbro er det mange kule utesteder som serverer gode drinker, sier hun.

Søndag – se dyr og natur

Sykling er populært hos naboene i sør.

– Når du står opp på søndag, kan du igjen leie deg en sykkel og sykle til Kalvebod fælled for å oppleve havørn, dådyr, hester, kuer og se fly lette og lande på Kastrup Flyplass, sier Ruud.

Etter en opplevelse i naturen, kan du ta turen videre til Den Blå Planet som er Københavns nye akvarium. Bygget er formet som en virvelstrøm, står det i boken.

– Det siste du gjør før du skal ta turen tilbake til Norge, er å spise lunsj på Papirøen, som er et «street food»-sted, sier han.

Sandvik på sin side foretrekker heller å spise en god brunsj og traske rundt.

– Jeg ville tatt det helt med ro og spist en god brunsj på Wulf & Konstali. Så kunne jeg dratt innom Thorvaldsens museum eller Ny Carlsberg Glyptotek og gått en lang og fin tur i Københavns mange fine parker. Hvis jeg rekker, ville jeg gått til Torvehallerne som er et marked.