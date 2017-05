Lonely Planet: De ti beste stedene å besøke i Europa i 2017

Saken oppdateres.

Helt øverst på listen ligger hovedstaden i Kroatia, Zagreb. Kroatia har eksplodert i popularitet de siste årene, og har tatt over som reisemål for først Hellas og deretter Tyrkia .

Både flyselskap og reiseselskaper satser tungt på Kroatia i sommer med nye direkteruter fra flere av de største flyplassene.

I vår åpnet også Croatia Airlines fire nye ruter i Europa – en av dem går mellom Oslo og Zagreb . Mens SAS og Norwegian flyr til typiske sol- og badreisemål som Pula, Split og Dubrovnik.

Lonely Planets topp ti reisemål for Europa 2017:

Zagreb, Kroatia Gotland, Sverige Galicia, Spania Nord-Montenegro Leeds, Storbritannia Alentejo, Portugal Nord-Tyskland Moldova Pafos, Kypros Le Havre, Frankrike

Kilde: Lonely Planet

– Byen minner om Bergen

Globetrotter og en av Norges aller mest bereiste menn, Gunnar Garfors, er begeistret for Zagreb. Han er glad for at hovedstaden endelig er i ferd med å åpne seg som reisemål og er blitt lettere tilgjengelig for storbyglade nordmenn. Det er en smilende og vennlig by, mener han.

– Zagreb er en utrolig fascinerende by. Jeg liker at kunst er viktig, at byen har eminente restaurant- og kafétilbud og for ikke å snakke om utelivet og festmentaliteten her. Det er litt som i Bergen: Når det er sol, så skal det nytes utepils og utebobler, sier Garfors.

Han mener landet er svært enkelt å kombinere med reiser til de mindre ukjente byer rundt.

– Ljubljana, hovedstaden i Slovenia, er en rask tog- eller busstur unna. Det er ikke langt til Adriaterhavet heller. Jeg er ikke alltid enig med Lonely Planet, men, Zagreb skal de ha, sier han.

«Ny» og rimelig

Kroatias ambassadør til Norge, Hrvoje Marušić, er veldig glad for nyheten om at Zagreb inntar førsteplassen i reisekåringen. Han forteller om en storby som på mange måter føles «ny».

– Det er ingen metropol, men det er en spesiell by fordi den er ny. Den er full av spennende kulturtilbud, mat- og vinopplevelser. Det ligger et fint marked i byen, og det arrangeres mange festivaler i året. Dessuten finnes massevis av ølbryggerier, sier Marušić.

For dem som vurdere storbyferie litt senere i år, mener ambassadøren at førjulstiden med julemarkeder er en av de aller fineste tidene å reise på.

– Og jeg må trekke frem det gode kollektivtilbudet, som både er billig og bra. Zagreb er også en fin by med muligheter for utflukter til nasjonalparker en times tid unna. Byen er veldig trygg og perfekt for en helgetur, men vær obs på bilene – alle er ikke like fotgjengervennlige, råder ambassadøren.

«Skandinavias Syden»

I år trekkes Gotland i Sverige frem som et av de beste reisemålene i Europa, ifølge en fersk reisekåring av reisebokgiganten Lonely Planet .

Gotland blir kalt «Skandinavias Syden» på grunn av strendene og det behagelige klimaet , skriver Visit Sweden i en pressemelding om kåringen.

– Dette kommer ikke som en overraskelse på oss som jobber med vakre Gotland og alt området har å by på, men det er selvfølgelig helt fantastisk at en stor reiseguide som Lonely Planet løfter frem regionen, sier daglig leder Thomas Johansson i Visit Sweden i Norge.

Vi har besøkt Gotland:

De ti reisemålene er plukket ut av Lonely Planets eget reisepanel.

– De ser på reiser de nylig har foretatt, «reise-bucketlister» de har satt opp, potensielle nye reisemål eller gamle slagere en kan børste støv av når de velger listen. Kriterier er blant annet wow-faktor, aktualitet og tidløshet, opplyser en talsperson på vegne av Lonely Planet til oss.

