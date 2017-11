Madrid = museer. Gjesp, den byen høres kjedelig ut. Langt ifra. Museene er bare vorspielet.

Tiden som en «hemmelighet» på Toscana-kartet er kanskje forbi, men reisemålet er et godt alternativ til sine folkerike søsterbyer

Har du lest om Madrids museumstriangel, og tenkt at «gjesp, den byen høres kjedelig ut»?

Da skal du vite at Picasso, Velazquez, Goya og El Greco bare er et vorspiel. En kulturell aperitiff om du vil, før du går ut i gatene og lærer deg kunsten madrileñoene behersker bedre enn noen andre: kunsten å nyte livet.

Uretusjerte barer

– To euro, sier Santiago Gonzales, en av de tre brødrene som driver Casa Camacho.

Det er prisen for husets signaturdrink yayo, som består av vermut, gin og soda. Den ytterst enkle tapasen som serveres ved siden av er gratis.

Vermut er det mest trendy du kan bestille når du skal ut på marcha i Madrid akkurat nå, og vet du ikke hva marcha er, så lærer du det fort. Det er det spanske ordet for å gå på by'n, male byen rød, slå hæla i taket, eller hva du vil kalle det.

I disse vannhullene har man ikke forsøkt å gjenskape gammeldags patina eller å kaste seg på retrobølger. Madrids vermutbarer er gjerne over hundre år gamle, og tiden ser ut til å ha stått stille. Eller den har stått stille. Det skjønner jeg etter et par glass yayos, når jeg spør etter toalettet og Santiago viser vei under bardisken til personalets eget toalett på bakrommet.

Reisen Norwegian flyr direkte til Madrid fra Gardermoen. Flytid – 3 timer, 45 minutter

Tre gode hotell Hotel Las Meninas – Fire stjerner og sjarmerende interiør nær operahuset. Fem minutters gange til Plaza Mayor. Pris fra 125 euro pr. natt. www.hotelmeninas.es ME Madrid Reina Victoria – Firestjerners hotell med utrolig lekker takterrasse og flott beliggenhet nær Las Letras-nabolaget. Pris fra 170 euro pr. natt. www.melia.com Room Mate – en spansk hotellkjede hvis motto er billig og bra. I Madrid har de fire hotell: Alicia, Laura, Mario og Oscar. Pris fra 100 euro pr. natt. www.room-matehotels.com

Nabolag med sjel

Er det din første reise til Madrid, så er sjansen stor for at du ender opp i Gran Via. Det er byens paradegate, en slags Karl Johan på steroider.

Grandios arkitektur og kjedebutikker ligger side om side, men selv om madrileñoene elsker sin Gran Via, så er det ikke her du skaper de beste ferieminnene.

Det gjør du i nabolagene med navn som slår krøll på tungen: Malasaña for deg som liker bohemsk stemning og vintageshopping, Chueca hvis du ønsker regnbueflaggets fargerike fellesskap, La Latina hvis du vil oppleve det spektakulære gatemarkedet på søndager og Salamanca hvis du vil shoppe merkeklær på øverste hylle.

De ligger såpass nære hverandre, at du kan bruke føttene som fremkomstmiddel, forutsatt at du er skodd fornuftig.

Rebellenes Madrid

Har du bare noen få dager til rådighet, rekker du ikke å utforske alle byens ulike nabolag. Da trenger du bare følgende tips: Bruk én dag på obligatorisk sightseeing der du får med deg et kunstmuseum, det flotte krystallpalasset i Retiroparken og en blekksprutsandwich på Plaza Mayor.

Avslutt med en barrunde i de populære vannhullene langs Cava Baja der du også finner mange gode restauranter.

Dag to tar du turen til Malasaña, et Grünerløkka ganger hundre, med gründersjel på hvert eneste gatehjørne. Det var denne delen av hovedstaden som først brøt med Francos diktatur på syttitallet, og filmskaperen Pedro Almodóvar var en av dem som satte Malasaña på kartet med sin La Movida-revolusjon.

Bruk litt tid i gatene Calle del Pez og Calle de la Palma for å bli kjent med den rebelske arven i en ellers konservativ hovedstad. Du justerer deg fort inn på hipsterstemningen, og det smarteste du kan gjøre er å komme i snakk med menneskene foran og bak bardiskene som gjerne serverer saftige historier fra den tiden demokratiet slo gjennom.

Spiselig lykke

I Madrid slipper du å bekymre deg for å havne i feil strøk etter mørkets frembrudd. Det er liv i gatene til langt over midnatt, og natten er for alle. Små barn sover i vognene sine, eldre ektepar går arm i arm og bitte små hunder tripper ved siden av.

Middag spises sjelden før klokken ti om kvelden, og la marcha fortsetter til solen står opp.

Begynn gjerne med en tur på et av de gamle, restaurerte matmarkedene. Mercado de San Miguel ved Plaza Mayor var det første markedet som konverterte fra dagligdags handel til kulinarisk institusjon. Så fulgte Mercado de San Anton i Chueca.

Det nyeste er Mercado de San Ildefonso der du sitter under åpen himmel når været tillater det. Uansett hvilket av markedene du velger, så kan du glede deg til en fantastisk matopplevelse, der gode viner matches med lokale spesialiteter fra hele landet.

Bacalao fra Galicia, Manchego-ost fra høysletten rundt hovedstaden, pata negra fra Andalucia og kanskje et kakestykke fra Asturias?

Lykken er absolutt spiselig, og husk, natten er alltid ung i Madrid.

Seks gode innsidetips til Madrid

Tre gode vermutbarer

Casa Camacho – her sitter stemningen i veggene, og billigere tapas og drikke finner du ikke. Brødrene bak baren virker kanskje morske, men er egentlig veldig hyggelige, og veileder deg gjerne i vermutens verden. Typisk spansk, og veldig sjarmerende.

Adresse: Calle de San Andres 4

La Ardosa – denne baren er over 120 år gammel, og du må også smake på husets tortilla som har vunnet flere priser. Godt utvalg av øl fra hele verden, og selvsagt, vermut på kran.

Adresse: Calle Colon 13 Stop Madrid – klassisk vannhull som begynte som delikatesseforretning og utviklet seg til bar på syttitallet. Her serverer de Miró -vermut på kran, og småretter som empanadas og toast.

Adresse: Calle Hortaleza 11

Tre spennende mathaller:

Mercado de San Miguel – ligger et steinkast fra Plaza Mayor, og er full av gourmetskatter. Her tar du tapaslunsj, eller kanskje en middag. Det er åpent til klokken 02.00 i helgene.

www.mercadodesanmiguel.es

Mercado de San Anton – ligger i homsestrøket Chueca. Her finner du blant mange andre utsalg et oleotek. De spesialiserer seg på olivenoljer, og er vel verdt et besøk.

www.mercadosananton.com

Mercado de San Ildefonso – Siste tilskudd på Madrids kulinariske kart er dette markedet som består av atten utsalg og tre barer. Hit kommer du for å spise nydelig (og rimelig) mat, og å ta pulsen på hippe Malasaña.

www.mercadodesanildefonso.com