Nå er denne byen nok en gang blant Europas dyreste

Saken oppdateres.

Reykjavik er tilbake på topp i kostnadsnivå og har gått fra å være den billigste nordiske storbyen i 2014 til å bli den dyreste i 2017 – og en av de dyreste storbyene i Europa.

Ferske hotellpriser foretatt av hotellsøketjenesten Trivago viser at hotellprisene har økt med 122 prosent siden 2014.

– Reykjavik, som er den mest populære byen å besøke på Island, har sett en eventyrlig oppgang på hotellpriser siden 2014 da den gjennomsnittlige prisen for en natt bare lå på 771 kroner. Til sammenligning lå gjennomsnittsprisen i Oslo i januar 2014 på 1218 kroner pr. natt, sier kommunikasjonsansvarlig Annette Vogt i Trivago.

En av de få som øker

Nye tall for januar i år viser at gjennomsnittsprisen på en hotellnatt i Reykjavik ligger på 1710 kroner – altså nesten tusen kroner mer enn for fire år siden. Til sammenligning har hotellprisene i Oslos i snitt økt med 66 kroner siden 2014 .

– Men januar er ikke engang den dyreste måneden å reise til Reykjavik, det er på sommeren i juli måned hvor gjennomsnittsprisen var oppe i 2484 kroner pr. natt, sier Vogt.

– Oversikten viser at andre byer i Europa hadde en prisnedgang fra januar 2015, så er Reykjavik en av de få som viser en økning.

Hvor vil verdens største reiseguide sende deg i år?

Kilde: Trivago. Tallene er basert på hotellpriser målt i januar.

En kraftig styrking

Island var et av landene som ble hardest rammet av finanskrisen i 2008. Før det var det relativt dyrt å reise dit og den islandske kronen var sterk. Da bankene og kronen kollapset var det selvsagt elendig nytt for Island, men det ble økonomisk hyggeligere å besøke for turistene.

Den islandske valutaen falt med 50 prosent under finanskrisen og inflasjonen på 15–20 prosent på det verste.

– Den islandske kronen har styrket seg kraftig siden det svakeste etter finanskrisen. Da måtte vel ut med 4–5 kroner for å kjøpe 100 islandske kroner. I dag er det oppe i ca. 7,5 kroner. Nå ligger inflasjonsnivået normalt, sier sjefsanalytiker Erik Burce i Nordea.

Den islandske kronen har opplevd en dramatisk styrking mot euroen også – på det verste lå den fra 80 til 170, nå er den nede på 120 mot euroen.

– Valutaen lå flatt fra finanskrisen frem til 2014, og særlig så vi en styrking i fjor, sier Bruce.

Skremmer ikke nordmenn

– Våre tall viser at hotellprisene økte med 24 prosent fra 2015 til 2016 i Reykjavik. Dette ser ikke ut til å skremme de norske turistene, vi solgte flere reiser til Island i fjor enn i 2015, sier kommunikasjonsrådgiver Hanne Anniken Wæhler i reisebyrået Berg-Hansen.

Vi reiste på badeferie til Island - se våre tips her:

Island er synonymt med opplevelser og har lenge vært i verdenstoppen av turistland som tilbyr fart og spenning.

– Island er helt klart et populært reisemål blant dem som ønsker opplevelser på reisen. Både blant feriereisende, men også for firmaturer. Storbyliv med gode restauranter kombinert med naturopplevelser som geysir og den blå lagune, fenger mange. For de aktive er det flust av muligheter til spennende og røffe aktiviteter som setter fart på adrenalinet. Spesielt ser vi at Island er en populær destinasjon for gutteturer, som vil ha action på reisen, sier Wæhler.