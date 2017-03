Nå kan du gå Trolltunga hjemmefra

Saken oppdateres.

Drømmer du om å oppleve Norges natur uten å bruke penger eller gå langt selv? Fredag lanseres Googles «street view» over flere norske, populære turmål.

Street view-tjenesten ble introdusert av Google i 2012, og stadig flere gater og reisemål blir inkludert.

– Vi håper at det kan gjøre norsk natur mer tilgjengelig gjennom å vise frem både verdenskjente og mindre berømte steder på nye måter, sier kommunikasjonssjef i Google Norge, Helle Skjervold.

Bildene fra de norske turene har blitt tatt av to friluftsentusiaster som har gjort dette frivillig. Turene du kan se fra sofaen er blant annet opp til den populære Trolltunga.

– Brukerne kan få oppleve den vakre og særegne norske naturen. Vi håper at både nordmenn og utlendinger kan få et innblikk i norsk natur og kanskje bli inspirert til å legge ut på en eller flere av turene selv, sier Skjervold.

Slik ser du Norge på Google Maps: Du har to valgmuligheter, forklarer Google: Du kan enten gå inn på google.com/streetview for å se på bildegalleriet. Her har du alle bildene samlet på et sted.

Ellers kan du kan gå inn på Google Maps på kartet og søke direkte. Det som er nytt er at de blå veiene er tilgjengelige på de nye stedene, noe det ikke var før. Da kan du dra den gule mannen som er nederst til høyre og sette han på de blå veiene og se rundt.

Disse turmålene kan du nå gå:

Da vi søkte fant vi ikke Oddavarden på Google maps.

Forventer dobbelt så mye trafikk til Trolltunga

I fjor besøkte 85.000 mennesker Trolltunga , og reisebyrået Trolltunga Active forventer en dobbel økning i år.

Men turismen langs Trolltunga er krevende. I 2016 hadde Røde Kors 40 redningsaksjoner der. Trolltunga Active påpeker at den 11 timers turen er utfordrende og krevende.

– Vi håper at folk kan bli mer bevisste på turen. Det er viktig at man er godt forberedt og har med nok mat og klær, sier Jostein Solda, som er manager og guide for Trolltunga Active.

Trolltunga Ligger 1100 meter over havet i Tyssedal i Odda kommune.

Trolltunga står horisontalt ut 700 meter over Ringedalsvatnet.

Tur-retur Trolltunga er rundt 20 kilometer og tar mellom 8 og 12 timer.

Det tar tre timer å kjøre fra Bergen og 5–6 timer å kjøre fra Oslo til Odda og Skjeggedal.

Det er rundt 12 kilometer å gå fra parkeringsplassen i Skjeggedal til Trolltunga.

Kan gi et inntrykk av hvor tøffe turene er

Ingvild Bakke, som er kommunikasjonsrådgiver i Den Norske Turistforeningen (DNT), mener det er positivt for Norge at naturen blir markedsført på denne måten via Google street view

– Det kan føre til at flere blir inspirert til å gå på tur og oppleve den vakre naturen vår. Forhåpentligvis kan dette også gi et inntrykk av hvor tøff turen til for eksempel Trolltunga er. Dermed unngår man at de som ikke er klare for å gå en åtte timers tur dropper akkurat den turen, sier Bakke.

Hun tror at Googles nye tjeneste kan bety at flere ønsker å reise til Norge og oppleve naturen.

– Da er det viktig å følge opp med god informasjon slik at folk ikke legger av gårde på turer de ikke er i form til eller kledd for. De siste årene har turiststrømmen til sterkt markedsførte attraksjoner som Trolltunga og Preikestolen økt mye, og mange forstår ikke helt hva de går til.

Slik tok Google bildene fra Norge Det var to nordmenn som tok bildene for Google. De lånte Google Street View Trekker-kamerasekken og tok bildene fra de 28 turene. Street View Trekkeren er en bærbar ryggsekk med et kamerasystem. Her kan man vise frem panoramabilder av ulike områder.

– Veldig kult

Innovasjon Norge er også positive.

– Alt som er med på å vise frem Norges fantastiske natur er positivt. Så vi ønsker denne typen aktiviteter velkommen, forteller Bente Bratland Holm, reiselivsdirektør i Innovasjon Norge.

Dette er de ti mest populære turene i Norge Preikestolen Besseggen Gaustatoppen Kjerag Rallarvegen Galdhøpiggen Over vidden fra Fløyen til Ulriken i Bergen Aurlandsdalen Slogen Romsdalseggen Kilde: Den Norske Turistforening

Holm tror street view-bildene vil vise frem Norge på en ekte og troverdig måte.

– Bildene er flotte og det er veldig kult. Det er et godt spenn av kjente og mindre kjente steder, noe som gjør at det er enda mer spennende.

Det er mange turister som besøker Norge. Innovasjon Norge måler antall kommersielle gjestedøgn.

– I fjor var det 33 millioner mennesker som besøkte Norge. Av disse sto utenlandske besøkende for 9,7 millioner og norske for litt over 23 millioner, sier Holm.