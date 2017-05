Nå kan du ta en av verdens bratteste gondolbaner - i Norge

Saken oppdateres.

I helgen åpnet en av Norges aller nyeste turistattraksjoner i Loen i Stryn, «Loen Skylift». Den nye gondolbanen frakter folk fra dalen og opp på fjellet Hoven (1100 moh.) på fem minutter.

På det høyeste svever gondolen 173 meter over bakken.

Banen stiger nesten 60 grader – som kan sammenlignes med å ta en heis 1000 meter rett opp. Det gjør gondolbanen til en av verdens bratteste i sitt slag.

Ifølge Teknisk Ukeblad , som var det første norske mediet til å teste gondolbanen, finnes det brattere baner til godstrafikk, men Loen-banen kommer rett bak Mürren i Sveits som er brattere.

Loen er den første taubanen som er bygget i Norge siden 1963 – Hangursbanen på Voss.

Banen er en såkalt pendelbane, det vil si at de to gondolene kjører vekselvis opp og ned. Banen skal frakte folk opp og ned fra fjellet hele året. Oppe på toppen er det utsikt mot Skåla, Lovatnet, Jostedalsbreen, Olden og Nordfjorden.

Taubaner i Norge Taubaner frakter varer og folk opp på fjelltopper. Taubaner som har et lukket oppholdsrom kalles gondolbane og frakter mennesker. Disse taubanene/gondolbanene finnes i Norge i dag: Krossobanen på Rjukan (Nord-Europas første taubane, bygget i 1928.)

Ulriksbanen i Bergen (Bygget i 1961 og tar folk opp på Ulriken (643 moh.)).

Hangursbanen på Voss (er midlertidig stanset og ny bane skal bygges).

Fjellheisen i Tromsø (Bygget i 1961 og tar folk opp til Storstein på Fløya.)

Fjellheisen i Narvik (Åpnet i 1957 og tar folk opp til Fjellrestauranten på 656 meters høyde.) Disse tre er nedlagt: Tønneheisen i Krokkleiva, Harasølbanen i Luster og Taubanen i Ålefjær. Kilde: Wikipedia

Tror på 55.000 besøkende i år

Lørdag formiddag var det storslått åpning med blant andre dronning Sonja til stede. En stor opplevelse, ifølge daglig leder Richard Grov i Hoven Loen, en av aksjonærene.

Selskapet har budsjettert med rundt 55.000 gjester i år, et tall Grov både mener er realistisk. Cruiseturistene blir en viktig inntektskilde, og rundt 140.000 er ventet til Olden denne sesongen.

– Anlegget er universelt utformet slik at alle skal komme seg opp i fjellet uansett nivå, sier produktmanager Ann-Helen Blakset i Visit Nordfjord.

Hun legger til at de også vil nå den aktive turisten som vil utforske fjellet. Totalt er det kartlagt 70 kilometer med sti.

– Alt er ikke tilrettelagt ennå, men det arbeides med det og med skilting. Dessuten blir Via Ferrata som er der fra før av nå mer tilgjengelig ved at en kan ta heisen ned igjen hvis en ikke ønsker å gå, sier Blakset.

Loen Skylift Åpnet: 20. mai. Byggeperiode: To år. Lengde: 1600 meter. Fart: 7 meter/sekund. Reisetid: Ca. fem minutter. Kapasitet: 40–45 passasjerer pr. kabin. Pris: Fra 485 kroner tur/retur for voksen. Barnebillett fra 240 tur/retur. Totalkostnad: 280,5 millioner kroner. Kilder: BT.no , Loen Skylift

Håper ikke gondolbaner blir en trend

Organisasjonen Norsk Friluftsliv håper ikke bygging av gondolbaner blir en trend i Norge.

– Vi må kunne ha to tanker i hodet samtidig; å tilrettelegge slik at flest mulig kan oppleve norsk natur, men også være bevisste på at norsk natur ikke er avhengig av store inngrep for å kunne oppleves, sier generalsekretær Lasse Heimdal i Norsk Friluftsliv.

Han understreker at han ikke er prinsipielt imot gondolbaner, men mener det ikke må bli en trend at vi trenger konstruksjoner for å oppleve naturen.

Vi er ikke tjent med at det er heiser overalt.

Det er gode grunner til at det ikke kjøres helikopter inn til Trolltunga eller at det er bygd bane til Preikestolen, selv om det er mulig, påpeker generalsekretæren. Turene til begge naturikonene har eksplodert i popularitet de siste årene.

– Det er interessant at flere hundre tusen sliter seg timevis gjennom naturen for å oppleve det. Slitet er en del av opplevelsen. En busstur ut til en kant eller et stup er ikke det samme. Et stort segment sier at det er en viktig del av turismen, så vi er ikke tjent med at det er heiser overalt, sier Heimdal.

Hentet inspirasjon fra Alpene

For VisitNorway er prosjektet viktig.

– Loen Skylift gjør de fantastiske naturopplevelsene i området tilgjengelig for alle. Vi har tro på at dette blir en stor favoritt i fremtiden, sier reiselivsdirektør Bente Holm i Innovasjon Norge.

Det er det sveitsiske firmaet Doppelmayr Garaventa som står bak den nye gondolen. Richard Grov forteller at de har reist mye rundt i Alpene for å hente inspirasjon fra de beste gondolbanen, men at den er først og fremst er bygget og tilpasset lokale forhold i Loen.

Og han understreker at naturen er helt unik:

– Det er mange typer baner i Alpene, men dalene rundt er tørre, og det er her vi skyter innertier. Loen Skylift går helt bokstavelig talt fra fjord til fjell, du kan dyppe tåen i fjorden og minutter etter være på høyfjellet. Det er unikt i verdenssammenheng, mener han.