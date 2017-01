Nå kan reisende handle taxfreevarene på nett

Saken oppdateres.

Travel Retail Norway, som driver det meste av taxfreehandelen på norske flyplasser, har åpnet for å forhåndsbestille varer på nettet , som så hentes og pakkes ferdig til kunden ved ankomst.

– For å bruke denne tjenesten må man selvsagt ha vært utenfor landets grenser i 24 timer. Dette er et tilbud som vi tror først og fremst vil gjøre taxfreehandelen enklere og raskere for de reisende, sier kommunikasjonssjef Haakon Dagestad i TRN til Aftenposten.

Det nye tilbudet heter «Klikk & Hent.»

Slik kan du handle på nettet

For å benytte denne nye tjenesten må butikken ha bestillingen minst 24 timer før ankomst. Varene blir så pakket og klargjort av butikken til den tiden kunden har oppgitt at vedkommende lander.

På utvalgte skranker i ankomstbutikken blir varene så utlevert mot fremvisning av boardingkort. Betalingen skjer også da.

– Hele vårt sortiment i den butikken du ankommer er åpen for nettbestilling. Vi har hatt et lite testprosjekt gående i Stavanger siden i fjor sommer, og det vi ser er at spesielt forretningsreisende med dårlig tid og familier som reiser med flere barn og stor oppakning er de som spesielt har svart at de ser dette som et godt tilbud, sier Dagestad.

Nå er alle områdene åpne for alle passasjerer på Oslo Lufthavn:

Blir utvidet i neste måned

Selskapet tror dette er et tilbud som har mulighet til å bli et viktig servicetilbud på flyplassene.

Foreløpig er det ankomstbutikken på Gardermoen og i Stavanger, i tillegg til Travel Value-utsalgene på innenriks, som kan tilby nettbestillinger.

– Etter hvert kommer også butikkene i Bergen, Trondheim og Kristiansand etter. I midten av februar er planen å åpne for nettbestillinger i avgangsbutikkene, men vi tror vel at behovet vil være størst på ankomst, sier Dagestad.

Se mer om det nye tilbudet :

Vil ikke kutte i staben

Han ser ikke for seg at selskapet skal kunne kutte antall ansatte når nettbestillingene nå blir en realitet:

– Nei, tvert imot. Det er viktig at vi kan levere et godt produkt helt fra starten, og til det trenger vi å ha mange ansatte som er drillet i disse operasjonene, sier Dagestad.

Han tror dette tilbudet vil egne seg spesielt godt for nordmenn.

-Vi er langt fremme i å ta i bruk den digitale teknikken og nye, digitale tilbud. Derfor kan dette bli et viktig og stort produkt etter hvert. Vi er i alle fall spente på hvordan denne handelen skal utvikle seg. Mange flyplasser rundt om i Europa har allerede hatt dette tilbudet, sier han.