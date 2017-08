Nå snur reiseselskapene og satser igjen på reisemålet

Saken oppdateres.

De siste årene har Tyrkia jevnt og trutt tapt reiseterreng, men til sommeren begynner reisemålet så smått å komme tilbake hos norske reiseaktører.

Apollo kuttet alle sine charterturer dit tidligere i år, mens Ving og Tui reduserte tilbudet med over 60 prosent. Antallet utenlandske turister som reiste til Antalya ble halvert, fra drøye én million reisende i 2014 til 5,7 millioner i 2016. Terrorangrep, et mislykket statskupp og uro innenlands har vært årsakene til at svært mange turister har sviktet landet de siste årene.

Men nå ser reiseselskapet Tui en positiv utvikling og de håper trenden vil snu – og at flere nordmenn igjen vil velge Tyrkia som reisemål. Reiseselskapet øker kapasiteten med 25 prosent for kommende sesong, og begrunner satsingen med høyere etterspørsel denne sommeren.

– Volumene er fortsatt et stykke unna der vi var for fire år siden. Da var det flere som reiste til Tyrkia enn til Spania, og reisemålet tronet øverst på topplistene år etter år, sier kommunikasjonsansvarlig Nora Aspengren i Tui.

Nå setter de opp fly fra Oslo Lufthavn, Flesland lufthavn, Sola lufthavn, Værnes lufthavn og Torp lufthavn.

– Barnefamilien er på vei tilbake

Ving øker også kapasiteten med 17 prosent til neste sommer.

– Vi ser økning i alle aldre og det er også tendenser som tyder på at barnefamiliene er på vei tilbake. Mest populært er foreløpig vårt familiekonsept Sunwing i Side, sier informasjonssjef Siri Røhr-Staff i Ving.

Og legger til:

– Tyrkia er et feriemål veldig mange nordmenn er glad i, og vi synes det er veldig positivt at flere nå ønsker å reise dit igjen. Du får mye for pengene, både når det gjelder bosted, mat og drikke. Dessuten har Tyrkia en lang og solsikker sesong.

– Mange vil tilbake til Tyrkia

Forsker og Tyrkia-ekspert Einar Wigen tror Tyrkia-frelste nordmenn er på vei tilbake til gamle reisevaner.

– Jeg tror at Tyrkia er i ferd med å ta tilbake noen av dem som hadde det som vane å reise hit, men det å tiltrekke seg nye turister er en annen ting, sier Tyrkia-ekspert Einar Wigen ved Universitetet i Oslo.

Han forsker på Tyrkia ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk, og har reist mye i landet.

Nordmenn liker å planlegge sommerferien i god tid, og den politiske uroligheten og terrorangrep i Tyrkia – det uvisse – gjorde sitt til at mange valgte andre reisemål de siste sesongene. Wigen tror det er en kombinasjon av ting at etterspørselen nå øker litt hos norske reiseselskap.

– Mange som kanskje kansellerte tidligere ferieturer, har nå hørt fra folk som har vært der at de ikke opplever noen særlig endring i feriesituasjonen sin. Det i kombinasjon med at den politiske motiverte blinde volden ikke er på forsiden av norske aviser lenger, og i liten grad rammer de stedene nordmenn har planer om å dra til. Selv om det jo er vanskelig å vite hva som rammer hvor, sier han.

Det var fryktet at det samme som skjedde i Egypt kunne skje i Tyrkia, da landet for andre året på rad opplevde svekket turisme. Wigen tror ikke det.

– I Egypt har turister vært terrormål i en mye større utstrekning enn i Tyrkia. Jeg tror nok at enkelte har fryktet at dette ville skje også i Tyrkia. Når nå den mer umiddelbare terrorbølgen ser ut til å dempes uten at turister er blitt særlig utsatt som mål, tror jeg også at frykten blir en del mindre, sier han.

Apollo: – Lite endring til Tyrkia

Hos Apollo er fortsatt etterspørselen lav og de planlegger ikke charter til Tyrkia neste sommer. De håper på at reisemålet vil komme tilbake snart.

– Men interessen for Tyrkia er fortsatt kjølig og etterspørselen er veldig lav, blir det derfor dessverre ingen charter dit neste sommer heller, sier kommunikasjonsansvarlig Beatriz Rivera i Apollo.

De selger fremdeles reiser med rutefly, men Rivera sier at også her er etterspørselen lunken.

– Istanbul er så å si fullstendig borte, salget er nærmest ikke-eksisterende sammenlignet med tidligere. Antalya ligger på samme nivå som alltid, uten noen merkbar økning, sier hun.

Hun understreker at det er trist at reisemålet har opplevd en slik nedgang.

– Tyrkia er jo et flott reisemål med fantastiske strender, god mat og fine hoteller. Men nordmenn streber nå mer enn noen gang etter trygghet på ferien, og som et resultat av det har etterspørselen gått ned, sier hun.

Landene rundt Middelhavet har i større grad tatt over for Tyrkia.

– Hellas og Kroatia når nye høyder, og ikke minst har reisemål som Bulgaria og Albania økt betraktelig. På mange måter kan man si at de to sistnevnte har erstattet Tyrkia hos oss, da det er to reisemål i nærliggende prisklasse, både med tanke på reise og opphold, sier Rivera.