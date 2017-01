National Geographic: Dette er verdens beste strender

Saken oppdateres.

En strand er ofte ikke reisemålet i seg selv, men noen ganger kan det bli et høydepunkt på reisen.

National Geographic har tatt et dykk i sandhavet og valgt 21 strender verden rundt de mener er de aller beste.

Her gjengir vi fem av dem:

Den hemmelige stranden

Bildet i toppen viser den såkalte «hemmelige» stranden. Den ligger på øya Marieta vest for Puerto Vallarta i Mexico. En imponerende stor ring av stein omkranser en sandstrand og krystallklart vann.

Selve øygruppen er et produkt av vulkansk aktivitet på øya, men det ryktes at den hemmelige stranden er et resultat av testbombingen utført av den mexicanske regjeringen på 1900-tallet, ifølge Atlasobscura.com . I dag er øygruppen nasjonalpark.

En kommer seg kun inn til stranden via en undervannstunnel – da med kajakk eller en kan svømme.

Katedralsk i Spania

Spesielle steinformasjoner gjør at stranden i Ribadeo i Spania blir kalt Playa de las Catedrales, eller Katedralstranden om du vil.

Stranden ligger nordvest i landet, ikke så langt fra Santiago de Compostela. Den kan kun nås når det er lavvann.

Strand av skjell

Den heter selvsagt Shell Bay – skjellstranden i Western Australia, og står på Unescos verdensarvliste. Tusenvis av hvite små hjerteskjellene fyller stranden i mil etter mil. På stranden ligger det også en restaurant laget utelukkende av skjell – Old Pearler Restaurant, ifølge National Geographic.

Stranden er fredet, så det er ikke lov å plukke skjell.

Rusletur ved innsjøen

Lake Michigan er en av USAs største innsjøer og fra utsiktspunktet Sleeping Bear Dunes kan du se kilometervis utover det store vannet.

Hele området rundt Bear Dunes et populært med massevis av turstier.

Den svarte stranden

Reynisfjara-stranden på Island ligger i nærheten av Vik øst for Reykjavik. Svarte småstein fyller hele stranden.

Store basaltsøyler, basalt er en magmatisk bergart av vulkansk opprinnelse, ruver på stranden og er et spektakulært syn.

Ifølge sagnet skal to troll ha forsøkt å trekke et skip på land, men trollene ble til stein da solen tittet frem – i dag altså kalt basaltsøylene.

Fossilstranden i England

De eldste skjellene stammer hele 180 millioner år tilbake i tid. Kysten ved Charmouth og Lyme Regis i Dorset har det lett pirrende navnet Jurassic Coast (Jurakysten).

Fossilene får mye oppmerksomhet – på våren arrangeres fossilfestival og Lyme Regis-museet (som i disse dager pusses opp) arrangerer fossil-gåturer.

Fun fact: Det var her den første fullstendige fiskeøglen (itcthyosaur) ble funnet, av den da 12 år gamle, fattige jenta Mary Anning. Hun ble senere paleontolog og en pioner innen arbeidet.

Kilder: National Geographic , www.nps.gov , Wikipedia, lymeregis.org og Tripadvisor.