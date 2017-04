Neste måned skal «alle» ha pass: – Fiks det nå, oppfordrer politiet

Saken oppdateres.

Skal du på reise i sommer?

Passkontorene melder allerede om stor pågang for å sikre seg pass, og etter påske starter høysesongen.

Trenger du nytt pass, bør du med andre ord få det gjort snarest mulig. Vi har sjekket pågangen i de ulike politidistriktene.

Agder politidistrikt: – Folk bør håndtere det nå

Hovedsete: Kristiansand

Per i dag er det syv steder du kan bestille pass i Aust- og Vest-Agder. Arendal og Kristiansand tilbyr både timebestilling og begrenset drop-in.

– Vi er behjelpelige med å bestille timer for kunder som har behov for det. Det sparer tid både for dem og for oss, sier seksjonssjef for forvaltning, Tom Eklund.

Fiks passet nå, er hans klare oppfordring:

– Vi anbefaler på det sterkeste at folk håndterer det nå. Høysesongen begynner i mai og da må man påregne at det er utfordrende å finne ledige timer og også mye kø med drop-in.

Oslo politidistrikt: – Kan risikere å vente fem timer

Hovedsete: Oslo

– Pågangen er veldig stor, og det har den vært allerede fra andre nyttårsdag. Alt av timer er blitt tatt og det har også vært stor pågang på dropinkøen, opplyser sjef for passkontoret, Bekim Olomami.

– Det er veldig dumt, for i høst var det hundrevis av timer som ikke ble tatt. Men likevel skal altså hele Oslos befolkning ha pass på samme tid hvert år.

Grønland politistasjon har drop-in alle dager bortsett fra tirsdag. Timebestilling er å anbefale, sier Olomami.

– På drop-in kan du i verste fall risikere å måtte vente i fem timer.

Sør-Vest politidistrikt: – Førstemann til mølla

Hovedsete: Stavanger

– Akkurat nå opplever vi en økning av folk som ønsker å bestille pass, og vi forventer mer og mer fremover mot St. Hans. Når det nærmer seg høysesongen vil det være problemer med å få time.

Det opplyser Jørn Baaserud, seksjonsleder på forvaltning. Passkontoret i Stavanger sentrum har drop-in mandager og tirsdager fra klokken 8 til 10.

– Per i dag er det ikke mye ventetid, men det kan fort komme opp i et par ukers ventetid fra påsken og utover. Jeg ville ikke basert meg på drop-in, for da er det førstemann til mølla. Du kan risikere å ikke få time, sier han.

Skal du til Sverige? Ta med pass!

Vest politidistrikt: – I mai blir det rift om timene

Hovedsete: Bergen

Fra 1. mars var det slutt på drop-in-timer på passkontorene i Bergen, Sotra, Askøy, Os og Nordhordland. De mindre stedene praktiserer fortsatt drop-in.

– Hovedsesongen begynner rett etter påskeferien, og vi merker allerede en økning. Akkurat nå får man fortsatt timer, men i mai blir det mer rift om dem, sier leder for passkontoret, Kristi Fürstenberg.

Statsråden varsler: Flyreisende må forberede seg på lange passkøer også i år

Møre og Romsdal politidistrikt: – Håper vi slipper rushet i år

Hovedsete: Ålesund

Fungerende forvaltningssjef i Møre og Romsdal politidistrikt, Svein Rike, sier passtrykket har latt vente på seg.

– Hovedsesongen vår er fra påske og mot sommerferien, og det største trøkket forventes fra mai. Vi håper innbyggerne har fått med seg at de må være ute i god tid, slik at vi slipper det store rushet i år.

For å unngå lange køer opererer politidistriktet primært med timebestilling. På de mindre passkontorene kan du fortsatt komme på drop-in.

Dette må du huske når du bestiller pass Sjekk politiet.no for informasjon om bestilling av pass i ditt distrikt.

Ta med gyldig legitimasjon.

Ta med ditt gamle pass. Det skal makuleres.

Pass til barn:

Er man under 18 år må man ha med en av foreldrene. Den av foreldrene som møter opp må ha skriftlig samtykke og legitimasjon fra den som ikke møter.

Fullmakt med underskrift, samt legitimasjon (gjelder for den foresatte/forelderen som ikke selv møter opp). Ha med barnets fødselsnummer.

For barn under tre år må bilde medbringes. Alle andre tar passfoto hos politiet. Les mer på www.politi.no/tjenester/pass/

Trøndelag politidistrikt: – Sesongen begynte tidlig i år

Hovedsete: Trondheim

– Passesongen er allerede i gang. Det begynte tidlig hos oss i år, allerede i januar. Det er veldig mange som kommer, sier Siw Hind, seksjonsleder på Sentrum politistasjon i Trondheim.

Totalt finnes det 16 passkontorer i Trøndelag.

– På disse bruker vi all bemanningen vi kan, sier Hind, som forteller at det er mer pågang i byen enn i mer landlige strøk.

På politi.no kan du gå inn og se hvor lang ventetid det er for å bestille time hos de ulike passkontorene.

– Vi er kjent med at enkelte politidistrikt har sluttet med drop-in og har kun timebestilling. Når vi får nye pass og ID-kort vil det kun bli timebestilling også hos oss.

Her er status andre steder

Øst politidistrikt:

– I Råde, Ski, Askim og Lillestrøm opererer vi kun med timebestilling. Og ved lensmannskontorene i Romerike er det kun drop-in, opplyser Heidi Vinsrud, driftsenhetsleder ved Felles Forvaltningsenhet i Øst politidistrikt.

Sør-Øst politidistrikt:

Fra 1. mars 2017 må alle som skal ha pass ved Grenland politistasjon bestille time før de møter opp på politihuset. Det er mulig å møte opp uten forhåndsbestilling, da trekker man kølapp og vil få nærmeste ledige time. Det gjøres oppmerksom på at dagen kan være fullbooket, melder politiet i Telemark på sine nettsider.

Finnmark politidistrikt opplyser at passbestillinger pleier å ta seg opp i april og mai, og at folk bør bestille pass snarest mulig.