Norges kanskje mest populære landsby ligger midt i Frankrike

Svette mannfolk tråkker oppover gjørmen som kalles Les Clos.

De har store, tomme kurver på ryggen, og grove støvler som sliter med å få feste etter nattens regnskyll. Når de endelig har strevet seg til toppen av skråningen, snur de og går nedover igjen.

Det er innhøsting i en av Chablis´ syv grand cru-marker. I bakker duger ikke maskinene, her må jobben gjøres på gamlemåten.

Nå står 20–30 kvinner og lemper nyklipte drueklaser opp i mannfolkenes stadig tyngre kurver. Om noen måneder, eller år, kan akkurat disse små, sure druene ha blitt til en av verdens beste hvitviner.

Ekkoet fra fortiden

Tyve mil sørøst for Paris, midt i ingenmannsland, ligger en billedskjønn, liten landsby med bare 2500 beboere. Hadde det ikke vært for en og annen parabolantenne, ville Chablis sett ut som et falmet postkort fra gamle dager.

En søvnig samling steinhus med røde tak, noen trange gater, en stillhet som innimellom knuses av en døsig traktor på vei mot neste årgang.

De 300 vingårdene her bruker kun Chardonnay, en av verdens vanligste druesorter. Likevel er vinene fra Chablis kjent for sitt tydelige særpreg. En årsak er det kjølige klimaet, som gir druene en syrlig smak.

En annen årsak ligger langt tilbake i tid, 150 millioner år før nordmenn begynte å tømme taxfreehyllene for alt som har Chablis på etiketten.

I juratiden lå området under vann, og store mengder fossile skjell, bløtdyr og østers ble en del av jordsmonnet. Som et ekko fra fortiden suger vinplantene til seg smaken av kalk og hav, noe som gjør at områdets friske hvitviner passer spesielt godt til sjømat.

Det vet norske ganer å sette pris på.

Hellig grunn

Nå er ikke Chablis bare for vinnerder, men også for folk på jakt etter mer åndelig påfyll.

Da tenker vi ikke på at det i Bibelen står drikk din vin med glede i hjertet (Forkynneren, 9:7), eller at munker plantet vinrankene her på 1200-tallet.

I århundrer har kirken Collégiale St. Martin vært et mål for pilegrimer. Årsaken er at levningene etter helgenen St. Martin ble gjemt i Chablis på 800-tallet, av munker på flukt fra blodtørste vikinger.

Selveste Jeanne d´Arc skal ha vært en av de mange pilegrimene som spikret hestesko på kirkens blå dør, i håp om at det ville bringe hell over hestene deres.

Annus horribilis

Med grand cru-gjørme langt oppetter beina sklir vi ned igjen fra vinmarkene, krysser steinbroen over Le Serein og rusler mot landsbyen.

Langs veien ligger William Fevre, en av områdets større produsenter. Årets innhøsting og pressing er akkurat unnagjort. En av arbeidskarene forteller det vi skal høre så mange ganger denne helgen: at frost, haglbyger og regn har ødelagt mye av årets avling. Flere vi snakker med mener at 2016 blir det verste året på 40–50 år.

Ikke at kvaliteten blir svekket, slett ikke. Men 2016-årgangen ser ut til å bli halvert, til 20 millioner flasker. Prisene kommer til å stige.

Tomme gater

Utpå ettermiddagen er det duket for å sjekke ut det lokale håndverket. Om vi ikke forventet at vinen flommet i gatene, så hadde vi regnet med at det vinglade Frankrike satt på hjørnekafeen og smakte på lokale varer.

Så feil kan man ta.

Lørdag kveld er det tomt i gatene, tomt på barene. Da selv bartenderen begynner å gjespe, skjønner vi at slaget er tapt. I Chablis er man opptatt av å lage god vin, ikke å drikke den.

Kanskje det er like greit.

Tidlig søndag morgen våkner vi av hanegal like utenfor hotellvinduet. Nå syder gatene av folk.

Hver søndag er det marked i hovedgaten, og her handles det alt fra møbler og senger til levende høns, gjess, kaniner, grønnsaker, trøfler og andre godsaker.

Selv i Chablis lever man ikke av vin alene. I tillegg til alle vinutsalgene, har lilleputtbyen et forbløffende antall delikatesseforretninger. Og en Michelin-anbefalt restaurant som byr på gastronomiske opplevelser til astronomiske priser.

Drøy vinkjeller

Helt uten å ha hengt hestesko på kirkedøren får vi bord på L´Hostellerie Des Clos. Restauranten viser seg å være en utmerket representant for det franske kjøkken. Og for klisjeen om franske kelnere.

Servitørene triller rundt på vogner med oster som både lukter og ser ut som om de har gjenglemt i en fuktig, mugginfisert kjeller i 1944.

Men til slutt får vi menyene – et lite spisekart, og et vinkart på tykkelse med telefonkatalogen. 900 utsøkte, ulike viner skulle dekke de fleste behov.

Siden våre franskkunnskaper begrenser seg til å kjenne igjen Edith Piaf på radioen, skjønner vi ikke annet enn av lunsjen gjerne koster 90 euro. Per person. Pluss drikke.

Da vi spør servitøren om det finnes en engelsk versjon, ser hun på oss som vi skulle vært komplette idioter.

– Sorry, svarer hun iskaldt.

– Dette er ikke England.

Reisefakta Chablis

Chablis: Landsby i Burgund-regionen, 20 mil sørøst for Paris.

Reise: Fly til Paris. Her fra er det to-tre timer i leiebil, på nydelige veier.

Mat: Bistrot Des Grand Crus har god, upretensiøs mat til en høyst overkommelig pris.

Overnatting: Byen har flere hoteller. Blant dem Hôtel Bergerand, som er rimelig, malingslitt og sjarmerende. Et annet tips er vingiganten Laroche sitt eget Vieux Moulin, en gammel mølle som er omgjort til lekkert designhotell.