Norwegian dropper inkassovarsel på flypassasjeravgiften

Saken oppdateres.

Tidligere denne uken skrev vi om en passasjer som fikk igjen flypassasjeravgiften fra Norwegian på grunn av amerikansk regelverk.

I kjølvannet av saken har flere lesere tipset om at de har vunnet frem i sine klager til Norwegian og ikke får ytterlige krav om flypassasjeravgiften.

– Stemmer det?

– Nei, det stemmer ikke helt. Det som derimot stemmer er at vi ikke har sendt inkassovarsel. De aller fleste har valgt å betale avgiften og forstått at det er penger som skal rett til den norske statskassen. Nå som vi skriver 2017 er saken avsluttet fra vår side og de få som har valgt å ikke betale den myndighetspålagte avgiften vil ikke få inkassovarsel, sier kommunikasjonssjef Lasse Sandaker-Nielsen i Norwegian til oss.

– Hvorfor velger dere å ikke kjøre videre inkassovarsel?

– Vi har fungert som pengeinnkrever for staten i over et halvt år og nå var det naturlig å sette sluttstrek for dette arbeidet, sier Sandaker-Nielsen.

– Hvor mange dreier det seg om?

– De fleste har betalt, så dette er en liten andel. Det dreier seg nok om noen tusen, sier han.

Mange reagerte på kravet

Transportklagenemnda opplyser at de fikk totalt ca. 95–100 klager på flypassasjeravgiften. Klagen omhandlet da reiser som var kjøpt før 1. juni, men skulle gjennomføres etter 1. juni. Etter 1. august ble avgiften lagt på flybillettene.

Reaksjonene lot ikke vente på seg da passasjerene fikk tilsendt fakturaer fra Norwegian på e-post .

– Det er mange passasjerer som har reagert på Norwegians innkreving av flypassasjeravgiften. Vi har sagt at etterfakturering var greit, så lenge avgiften ikke allerede var tatt høyde for ved prisøkning. Du skal kun betale den én gang, og vi har sagt at det går an å klage til flyklagenemnda, hvis du mener at du har betalt to ganger, sier forbrukerservicedirektør Ingeborg Flønes i Forbrukerrådet.

Denne passasjeren fikk tilbake avgiften, men av en helt annen årsak:

Lønnet det seg ikke å betale?

– Kan folk faktisk ta sjansen på å ikke betale – og satse på at firmaet bare gir opp inkassovarselet slik Norwegian nå har gjort?

– Om du skal betale eller ikke, avhenger av om dette er noe du er pliktig til å betale. Du skal ikke betale for noe du ikke har kjøpt. Du må betale avgifter i forbindelse med det du kjøper, men bare én gang, sier Flønes.

Om du for eksempel får regning for noe du ikke har bestilt, er deres råd at du ikke betaler, men gir butikken beskjed om det.

– Hvis en regning går til inkasso, og du mener du ikke skal betale, må du også gi beskjed. Da fryses kravet til en av dere har bevist sitt syn. Alternativt kan kravet gå til forliksrådet, sier Flønes.

Etter et halvt år trekker altså Norwegian kravet og vil ikke kreve inn resten via inkassobyrå.

– Et firma vil vanligvis drive inn penger de har krav på, men det er nok en vurdering av hvor mye de får inn kontra kostnad i både kroner og eventuelt omdømme, sier Flønes.

Hun sier at da nemnda behandlet denne saken om flypassasjeravgiften før jul, tok deres medlemmer dissens fra avgjørelsen om at klagerne måtte betale etterfaktureringen.

– Uttalelser Norwegian ga i media for et års tid siden kunne nemlig tyde på at de økte prisen på flybilletten nettopp for å komme avgiften i forkjøpet.

Hadde anledning til å kreve etterbetaling

Flyselskapene har anledning til å kreve etterbetaling av flypassasjeravgiften, slo Transportklagenemnda fast.

Daglig leder Anne B. Lea i Norsk Reiselivsforum sier i en generell kommentar på vegne av Transportklagenemnda-fly:

Flyselskapenes rett til å kreve etterbetaling av flypassasjeravgiften reguleres etter nemndas vurdering av særavgiftsloven § 5 annet ledd som har følgende ordlyd:

Er det ved avgiftspåleggets ikrafttreden inngått kontrakt om leveranse, plikter mottageren å betale et tillegg motsvarende avgiften med mindre det godtgjøres at det ved prisansettelsen har vært tatt hensyn til avgiften.

