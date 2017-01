Over 300.000 nordmenn skal hit i sommer

Saken oppdateres.

Hellas fikk en oppsving i fjor sommer – og i år tippes landet å bli chartervinneren med rekordmange reiser hit, ifølge reiseselskapet Apollo.

Salget av reiser til Hellas har økt med 17 prosent, viser ferske tall.

Totalt kommer 750.000 nordmenn til å bestille en pakkereise i sommer og vi kommer til å bruke rundt åtte milliarder kroner på reisene. Rundt 43 prosent av disse vil gå til en gresk øy, ifølge reiseselskapet.

Spår heftig gresk sommer

Av den grunn tror administrerende direktør Erik Haug i Apollo at Hellas kan bli «utsolgt».

– Fortsetter det i dette tempoet kan vi risikere et utsolgt Hellas i fellesferien allerede innen påske. Med situasjonen i Tyrkia skapes det et press på Hellas som reisemål fra hele Europa , sier Haug.

Trygghet er en viktig faktor for valg av reisemål, men også kriminalitet og vær spiller inn når vi velger reisemål. Dermed forblir Hellas en storfavoritt for nordmenn.

– Jeg tror likevel hovedårsaken til at Hellas er blitt så stort blant nordmenn, er at landets kultur og atmosfære og lokalbefolkningens gjestfrihet virkelig appellerer til oss. Vår forkjærlighet til dette landet har grodd dype røtter hos oss opp gjennom årene, sier kommunikasjonssjef Beatriz Rivera i Apollo.

På nyåret ble det kjent at reisebyrået kutter ut all chartertrafikk til Tyrkia i sommer , og en samlet reisebransje melder om at bestillingene er mer enn halvert .

Nordmenns favorittreisemål til sommeren er Hellas med Kreta i tet (rundt 160.000 reiser hit til sommeren), Mallorca og Kroatia.

Rammes ikke på samme måte

Sommeren for snart tre år siden rammet en omfattende finanskrise Hellas , deretter kom flyktningkrisen. Men turistene svikter ikke landet av den grunn, snarere tvert imot, ifølge Rivera. De opplevde at flere reisende som opprinnelig skulle på ferie til et annet land - ville ombookes til Hellas.

– De hadde tilbragt mange somrer på en gresk øy, fått lokale venner og knyttet bånd med lokale hotelleiere, og nå ville de gi noe tilbake. Ikke bare er dette vanvittig rørende – det sier også noe om det gode forholdet vi har til dette landet.

– For veldig mange nordmenn er Hellas «hytta». Alt dette kombinert med prisnivået, som er relativt lavt sammenlignet med for eksempel Spania, gjør at mange velger Hellas hvert gang, sier hun.

Tror på USA

Ticket reisebyrå har også tittet inn i reisefremtiden og tror på USA for 2017.

– USA ser ut til å bli dette årets store rakett, bestillingene har økt med 41 prosent og bak denne trenden ligger stor konkurranse mellom flyselskapene og pressede billettpriser. Men også Thailand, Hellas og Kroatia er store vinnere, sier markeds- og administrasjonssjef Ellen Wolff Andersen i Ticket.

Hun understreker at det er trygge klassikere som gjelder for året – som Spania, Hellas og Kroatia – sistnevnte som en av sommerens store vinnere.

