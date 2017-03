På ferie med folk du ikke kan fordra? Slik blir turen vellykket

Saken oppdateres.

Fem spørsmål og svar om hvordan overleve en ferie med et reisefølge du ikke går overens med.

Eksperten: Grethe Nordhelle

Utdanning: Utdannet psykolog og advokat.

Jobber som: Psykolog, advokat, terapeut og forfatter. Er blant landets mest erfarne høykonfliktmeklere.

Det kan være svigers, en person i vennegjengen eller et familiemedlem. Men dere skal på ferie, og du ser ikke akkurat frem til det.

Det er ditt valg om du vil la dem gå deg på nervene, sier psykolog og advokat Grethe Nordhelle.

1. Hva gjør jeg hvis jeg ikke liker reisefølget?

– Du bør først og fremst holde en lav profil. Vær diplomatisk og vennlig, og bli opptatt med noe annet dersom du har mulighet. Pass på ikke å komme på kant med den du ikke liker, for da blir det dobbelt så slitsomt. Du kan ikke fysisk lukke ørene, men du kan psykisk velge å ignorere noen.

Velg noe annet enn tomannsrom, og planlegg hvem som står opp tidlig og omvendt. Research er nøkkelen, ifølge Nordhelle.

– Er dere et stort reisefølge kan dere for eksempel avtale å møtes til middag, men gjøre andre aktiviteter hver for dere, sier hun og legger til:

– Så lenge det er mennesker er det konflikter. Det er ikke alltid de kan løses, men prøv å være tolerant. Det er ditt valg om du vil la det gå deg på nervene.

2. Hva gjør jeg hvis konflikter oppstår på ferien?

Det kommer an på hvem du er i konflikt med, sier Nordhelle.

– Hvis du reiser med en som er rigid og ikke går an å snakke med, så er det ikke noen vits i å snakke. Hvis det er snakk om mennesker som vil deg vel, så kan du si hva du føler. Hvis det er en som trekker deg ned, må du ikke si hva du føler, sier hun.

– Snakk med dem på en ålreit måte, uten å anklage dem.

3. Er det lov å bli hjemme?

– Definitivt. Hvis du hverken liker de du reiser med eller aktivitetene dere skal gjøre, bør du spørre deg selv: Hvorfor gjør jeg dette? Det kan være du gjør det for å få innpass hos svigers, og da er det viktig å legge egne behov til side og trå varsomt.

En person i en felles vennegjeng kan derimot være et dilemma, sier Nordhelle.

– Hvis én person dominerer venneflokken ville jeg ikke dratt. Da må du spørre de andre om de føler det samme, og om denne personen skal dras med på lasset. Hvis dere alle er veldig slitne av vedkommende, må noen tørre å si ifra.

4. Hvordan kan ferien bli mest mulig vellykket?

– Juster forventningene til et realistisk nivå og forsøk å få mest mulig tid til noe du selv liker å bruke tiden på. Før dere drar på en tur bør dere avklare gjensidige forventninger til hva dere skal. Det er noe med å finne den gylne middelvei og en balanse mellom egne og andres behov.

5. Er det uvanlig å se på ferien som utfordrende fremfor avslappende?

– Ferie er litt som julaften – for mange er den et mareritt. For at ferien skal bli avslappende bør du velge reisefølge med omhu. Velg hva dere skal og hvem som passer til å bli med. På den måten blir reisen mer avslappende enn utfordrende.