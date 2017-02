Prispresset gir ikke bare lavere billettpriser

Saken oppdateres.

I forrige uke besluttet SAS-styret å starte datterselskap i Irland med baser i Spania og England. Selskapet begrunnet dette med at det var nødvendig for å kunne senke kostnadene og vokse i den knallharde flykonkurransen i Europa.

Grepet er velkjent, og et virkemiddel som spesielt flere lavprisselskaper har benyttet seg av.

Ved å flytte deler av virksomheten til land med lavere kostnadsnivå, har de kunnet redusere sine utgifter og øke konkurransekraften.

Dette er billig-klassene: SAS’ billigklasse heter SAS Go Light som ikke inkluderer innsjekket bagasje, kun håndbagasje. Lufthansas billigste klasse kalles Economy Light og tillater kun håndbagasje opp til 8 kg. KLMs billigklasse heter Light og omfatter kun håndbagasje. British Airways’ laveste priser får du i klassen som heter Basic, også her kun håndbagasje.

Må betale ekstra for alt

Jakten på kostnadskutt også har fått den konsekvens at flyproduktene er blitt mer like, mener den redaktøren av det danske luftfartsnettstedet Final Call , Flemming Poulsen.

For å kunne matche de nye lavprisaktørenes priser har luftfartens gamle storheter som Lufthansa, SAS, KLM og British Airways måttet jekket ned sine laveste priser og innført billigere billettklasser der passasjerene må betale ekstra for alt ut over selve flytransporten.

Dette er slik lavprisoperatører som Norwegian og Ryanair har operert så å si fra starten.

– Det er et enormt press for å få basisprisen så langt ned som mulig, derfor er alle andre behov skåret vekk. En ting er sikkert – det kommer til å bre om seg med flere gebyrer, mener den danske redaktøren.

Her kommer det ekstra-betaling

Poulsen forbereder de reisende på snarlige produktendringer der det kreves ekstra betaling:

– Til nå har en bagasje vært inkludert i billettprisen når man har reist med SAS til USA og Asia. Etter å ha hatt suksess med å ta betaling for kofferter på Europa-rutene vil de forsøke seg på langrutene også. Det tror jeg vi vil se allerede i år, sier Poulsen til Aftenposten .

Ekstrasalget av seter, bagasje og mat er ingen uvesentlig merinntekt. I 2015 tok Norwegian inn 3,3 milliarder kroner på dette. Andelen er økende.

– Nettverksselskapene vil se billigere ut i prissammenligninger, og de ønsker også å tjene mer på å kreve gebyrer for stadig mer av servicen til de reisende. De som vil unngå alt dette må kjøpe dyrere flybilletter, sier Poulsen.

Samtidig har lavprisselskapene intensivert jakten på den lukrative gruppen av forretningsreisende. De har gjort det mulig å kjøpe seg både adgang til hurtigkø i sikkerhetskontrollen og lounge på flyplassene, og å nyte fordelen av bonusprogrammer.

- Forskjellene må klargjøres

Espen Andersen, førsteamanuensis på BI, mener det er en naturlig prosess at produktene til lavprisselskapene og nettverksaktørene nærmer seg hverandre:

– På korte ruter tror jeg ikke folk legger så mye vekt på hvilket selskap de flyr med så lenge prisen er lav. På lengre turer, kanskje med ulike selskaper, betyr det imidlertid mye at reisen kan skje effektivt og sømløst. Da har nettverksselskapene en klar produktfordel, mener Andersen.

Han tror de som reiser mye er opptatt av hvilken service de får og om de f.eks. kan opparbeide bonuspoeng på turen. De som reiser sjelden lar som regel pris være avgjørende.

– Derfor er det viktig at nettverksselskapene er tydelige på hvilke servicefordeler kundene vil få når de velger reiser med dem, spesielt når de tar en litt høyere pris enn lavpriskonkurrenten. Mange reisende legger avgjørende vekt på tilbud som hurtigkø og lounge-tilgang, mener Andersen.

Så mye ekstra tar flyselskapene inn på ekstra-avgifter: 1. United Airlines: 6,2 milliarder dollar 2. American Airlines: 4,7 milliarder dollar 3. Delta Air Lines: 3,7 milliarder dollar 4. Air France/KLM: 2,2 milliarder dollar 5. Southwest Airlines: 2,1 milliarder dollar 6. Ryanair: 1,7 milliarder dollar 7. Lufthansa Group: 1,5 milliarder dollar 8. EasyJet: 1,4 milliarder dollar 9. Quantas: 1,1 milliarder dollar 10. Alaska Air: 1 milliard dollar Kilde: Idea Works

SAS: - Større valgmulighet for kundene

SAS’ informasjonssjef Knut Morten Johansen innrømmer at flyproduktene er blitt mer like, men mener også at konkurransen har gitt et mangfold i tilbudet med større valgmulighet for kundene.

Han sier at konkurransen pågår både på bakken og i luften:

– Det som ikke er så lett å kopiere, er SAS’ sterke varemerke. Konseptet vårt der alt er inkludert i billettprisen er fordelaktig for den som ønsker å vite hva en reise kommer til å koste, uten ubehagelige økonomiske overraskelser. Samtidig erfarer mange at prisen på en «billig» reise blir langt dyrere hos andre etter at alle tilleggselementene legges til, sier Johansen.