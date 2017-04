Reis og spis før det er for sent: Nå forsvinner dette fra Bangkoks gater

Middagstid i Bangkok. Trafikken står størknet og rastløs langs Maha Chai Road, mens himmelen tar fyr over hustakene.

70 år gamle Jay Fai har akkurat startet serveringen. Ikledd lærforkle og slalåmbriller vender hun wokpannene med rytmiske bevegelser, og sender lange flammer mot det sotete taket.

I 40 år – mens Bangkok har vokst seg stor, klaustrofobisk og moderne – har Jay bygd seg opp til stjernestatus blant byens kjennere. Men om gatemat defineres som billige og enkle måltider servert på rappen, er Jay og menyen hennes unntaket.

Retten vi deler på fire, en krabbefylt omelett på størrelse med en sammenrullet Ikea-katalog, koster rett i underkant av 200 kroner.

En oppsiktsvekkende sum for «gatemat» her i Bangkok.

– Men fullstendig verdt det, sier Chawadee Nualkhair entusiastisk.

– Dette er eneste stedet du får denne retten i verden. Det garanterer jeg!

Sanselig overdose

Chawadee Nualkhair, bedre kjent som «Chow», har med bloggen «Bangkok Glutton» etablert seg som en av de fremste autoritetene på gatemat i hovedstaden.

Frilansjournalisten og småbarnsmoren er født og oppvokst i Pittsburgh, USA, men emigrerte til foreldrenes hjemland på slutten av 90-tallet.

For henne og resten av Bangkoks 8,2 millioner innbyggere er gatemat en del av byens daglige livsrytme, men for turister er det et fenomen som enten pirrer appetitten eller fremmer angst bare ved synet.

Det er også en lett tilgjengelig og minneverdig innføring i thailandsk kultur og dagligliv, sier Chawadee.

– Det er her spenningen er, sier hun mens vi navigerer oss gjennom de labyrintlignende bakgatene i Ban Phan Thom.

– Det er noe så menneskelig og upretensiøst med gatemat. Du kan kopiere oppskriftene, men ingenting slår å nyte dem her midt i storbyjungelen.

Videre og videre vandrer vi, gjennom et sanselig karneval av lukter, lyder, stemmer og farger.

Jeg har for lengst mistet oversikt over hvor vi er. Et smug leder til flere små, et hjørne rundes og med ett ledes vi gjennom et hav av lave plastkrakker og skravlende mennesker.

– Du kan tilbringe et helt liv her og fortsatt bli overrasket, sier Chawadee.

– Mitt råd er bare å prøve seg frem. Og selv om du blir skuffet har du trolig ikke brukt mer enn et par dollar uansett.

Mellom ett og to minutter etter bestilling ankommer maten, fem retter på deling til vel under hundrelappen.

Rundt oss sitter et mangfoldig utsnitt av Bangkoks befolkning: fra turister til ungdomsgjenger til uniformerte politibetjenter og dresskledde forretningsfolk.

– På gateplan blir klasseskillene mindre tydelige, sier Chawadee.

– Her spiser alle fra samme krakker.

Bangkok Thailands hovedstad og største by. Befolkning: 8,2 millioner. Valuta: thailandske bath. Visum: Nordmenn får 30 dagers visum-fritak ved innflyvning til Thailand. Sesong: Hovedsesongen i Bangkok og Thailand faller mellom oktober og februar, da været er på sitt mildeste og mest stabile. Tidsforskjell: Pluss seks timer. For mer om gatemat i Bangkok, sjekk ut Chawadees blogg.

En kultur i endring

For utenforstående kan det virke som om at gatemat-kulturen lever i beste velgående, men sannheten er at store ting har skjedd her de siste årene, forklarer Chawadee.

Tidligere i vår kom nyheten om at thailandske myndigheter vil forby gatemat i Bangkok . Forbudet skal etter planen være ferdig innført mot slutten av året.

Å «rydde opp» blant hovedstadens titusener av uregistrerte matselgere har lenge vært en politisk snakkis, men ble aldri fulgt opp før statskuppet i mai, 2014.

Siden den gang har den militære juntaen med hjelp av politiet fjernet tusenvis av selgere over hele byen.

– Det er den samme utviklingen som i mange asiatiske metropoler, sier Chawadee.

− Eiendomsutviklere kommer på banen, kjøpesentre bygges og tradisjonelle elementer av storbylivet blir feid vekk.

Likevel forblir Bangkok verdens hovedstad for gatemat. Og et av de beste stedene – både for erfarne og nybegynnere - er den langstrakte og travle Yaowarat Road i hjertet av Chinatown.

Etter å ha manøvrert trafikken under de psykedeliske neonskiltene setter vi oss ned på et fullsatt langbord og bestiller.

Dette er gatemat som lever opp til navnet: høylytt, kjapt, sosialt og intenst. Katter lusker mellom beina på leting etter rester, og lener den ene siden av bordet seg for langt tilbake står vi alle i fare for å få en taxi i skulderen.

Overnatting: Budsjett: The Yard Hostel–hipt, sosialt og uvanlig pent herberge. Beskriver seg selv om motsvaret på party-kulturen fra Khao San Road. www.theyardhostel.com Middels: Phranakorn Norlen–Tre Stjerner med stor personlig og rom designet etter brukthandel-estetikk. Vegetarfrokost er inkludert. Book god tid i forveien på www.phranakorn-nornlen.com Luksus: Mandarin Oriental–en av de mest luksuriøse og klassiske hotellene i Bangkok. Fortjener hver av sine fem stjerner. www.mandarinoriental.com/bangkok/

Så spørsmålet er: hvordan overtale bekymrede turister om å droppe duker og aircondition og heller spise her under åpen himmel?

– Siden maten lages daglig for millioner av mennesker er varene nesten alltid trygge og ferske, så lenge man velger steder med høy omsetning. Og ikke minst får du en opplevelse på kjøpet, sier Chawadee.

– En du aldri vil få i en restaurant eller på et kjøpesenter!

Hvor spiser du godt på Gran Canaria?

Fem uforglemmelige gatematopplevelser i Bangkok

1. Jay Fai

At Bangkoks dyreste gaterestaurant fortsatt serverer fulle bord etter 40 år sier ikke lite om kvaliteten. Opplev den nå, før 70 år gamle eier og kokk Jay pensjonerer seg.

Jay Fai er spesielt berømt for sine «drunken noodles»–brede risnudler servert med sterkt krydret sjømat og urter. Tåler budsjettet det anbefales også krabbeomeletten på det varmeste.

Adresse: 327 Maha Chai Rd.

2. Thip Samai

For Pad Thai–den enkle og milde nuddelretten hele verden assosierer med Thailandsk kokekunst–er det ett sted hvor køen jevnlig strekker seg rundt kvartalet.

Du kjenner igjen Pad Thaien fra Thip Samai av at den pakkes inn i en tynn hinne av stekt egg før servering.

Adresse: 313 Maha Chai Rd.

3. Nai Mong

Østersomeletten servert på Nai Mong i Chinatown lar seg ikke definere av hverdagslige ord som «vanedannende», «sprø» og «kaloririk».

Bare vær advart–for de fleste holder det med en porsjon pr. besøk. Mange kommer derimot tilbake dag etter dag. En klassiker kjent fra talløse matprogrammer og Bangkok-guider.

Adresse: 539 Phlap Phla Chai Road

4. Krua Porn Lamai

Gatemat for den litt vågale. Krua Porn Lamai i Chinatown er så basic som det blir, med lite mer enn noen plastkrakker og bord satt opp mot en sotete vegg, men ikke la utseendet og mangelen på engelske menyer lure.

Dette lille gatekjøkkenet har lenge vært en favoritt blant kjennere for sine signatur-retter, servert på skremmende varme jernpanner, som «Hoi Tod» (omelett bestående av bønner og muslinger) og «Kyua Taew Kua Krob» (sprøstekte nudler).

Adresse: 37 Plang Nam Road, Samphanthawong–en sidegate fra Yaowarat Road.

5. T & K Seafood

En institusjon på Yaowarat Road, hvor alle kunder stues sammen på langbord skulder til skulder.

Serverer et fantastisk utvalg sjømat i et forrykende tempo.

Om bordene utendørs blir for travle eller været for varmt, går det også an å sitte inne.

Adresse: 49 Phading Dao, Yaowarat Road