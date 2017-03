Reis til «Langtvekkistan»: - Ta turen til minst ett av dem, eller risikér å angre resten av livet

Saken oppdateres.

– Hva betyr vel noen skrytebilder fra «det beste» strandhotellet i Thailand når du kan suge inn inntrykk som gjør noe med deg og ta del i opplevelser som ikke er laget for turister? spør reiseekspert Gunnar Garfors.

Han besøkte alle verdens land på ti år. Det hele startet med målet om å besøke alle land i verden som slutter på «stan».

Og det er nettopp disse han stadig vender tilbake til.

«Uoppdagede» land

– Man snakker ofte om «Langtvekkistan» fordi de slutter på «stan» alle sammen, og er vanskelige å skille fra hverandre. Men landene som tidligere har vært ukjente for folk flest, begynner mange nå å få øynene opp for, mener Erika Fatland.

Hun har skrevet boken «Sovjetistan» om sine reiser i de tidligere sovjetrepublikkene Turkmenistan, Tadsjikistan, Usbekistan, Kirgisistan og Kasakhstan.

Sammen med Garfors gir hun sine beste reisetips dersom du er nysgjerrig på en annerledes ferie.

– Strender finner du overalt – selv ved Issyk-kul-innsjøen i Kirgisistan. Men det finnes bare syv «stan»-land. Ta turen til minst ett av dem, eller risiker å angre for resten av livet, sier Garfors.

Hva betyr «stan»? «Stan» kommer fra persisk og betyr plass eller land. «Stan»-landene er nokså nye land, og flere av dem har tidligere vært en del av Sovjetunionen.

Kirgisistan

– Broren min og jeg reiste hit etter å ha lest om Kirgisistan i lokalavisen. Jeg har aldri angret. Det var knapt én turist å se, og vi ble tatt imot som venner, ikke som turister. Legg til ville fjell, inkludert flere 7000-meterstopper, en av verdens dypeste innsjøer og statuer og bygg som virkelig gir deg Sovjet-følelsen, så er det ikke noen tvil: Vi snakker et fantastisk, men veldig utradisjonelt reisemål, sier Garfors.

– Kirgisistan er billig, og sammen med Kasakhstan det eneste landet der man ikke behøver visum. Om sommeren kan du bo i telt sammen med nomadene, noe som må være kjempespennende for barna. Dersom du drar på familieferie må du være innstilt på at det kan bli lange bilturer. Men landet har en godt utviklet lokalturisme, så det er veldig enkelt å reise rundt, sier Fatland.

Kasakhstan

– Gjestfriheten vi opplevde der var helt enorm, og vi ble bedt hjem til folk på middag og invitert med på aktiviteter. I Kasakhstan må man selvsagt prøve både hestekjøtt og fermentert hestemelk. Sistnevnte smaker spesielt interessant, sier Garfors.

– Kasakhstan er det desidert største av stan-landene, og også det dyreste. Av byer vil jeg anbefale Almaty. Dit kan man lett komme seg ut i fjellene, eller dra til den berømte skøytebanen Medeo. I sentrum ligger også Sentral-Asias flotteste kurbad-anlegg, sier Fatland.

Tadsjikistan

– Tadsjikistan er favorittlandet mitt, med eminent natur og imøtekommende mennesker. Spesielt Pamir-fjellene vil få selv hardbarka vestlendinger til å hive etter pusten med sine rent ut spektakulære fjell. I hovedstaden Dusjanbe bor det nesten en million mennesker, og du finner gode restauranter og et heftig uteliv, sier Garfors.

– Tadsjikistan har utrolig flott natur. Jeg vil absolutt anbefale en tur på Pamir Highway, der du underveis kan besøke små landsbyer i fantastisk landskap. For historisk interesserte er det også en del fortidsminner å se i Tadsjikistan, sier Fatland.

Turkmenistan

– Hovedstaden Asjgabat er verdens største marmorby. Og så er det et must å ta turen til «Porten til Helvete», et brennende krater midt i Karakum-ørkenen tre timers kjøring fra hovedstaden. Helt surrealistisk og trolig den råeste turistattraksjonen jeg har vært ute for, sier Garfors.

– Turkmenistan er et av verdens strengeste diktaturer, og hvis man skal være der i mer enn flere dager må man organisere turen via et turkmensk reisebyrå. Asjgabat er en av de merkeligste byene jeg har vært i hele mitt liv. Er man fascinert av diktaturer vil man ha det veldig gøy, for her drar de den helt ut, sier Fatland.

Usbekistan

– Usbekistan er hjemlandet til noen av de aller best bevarte byggene langs silkeruten. Samarkand og Bukhara må bare besøkes. Hovedstaden Tasjkent er bra for restauranter og et svært pulserende natteliv, sier Garfors.

– I Usbekistan er det tre silkeveibyer man må få med seg: Khiva, Bukhara og Samarkand. Rekker du bare én av dem, så ta Samarkand. I Usbekistan må du dessuten bo på hotell flertallet av nettene, noe annet er ulovlig. Du må dokumentere med bonger at du bor ordentlig, sier Fatland.

Pakistan og Afghanistan

– De er de to siste «stan»-landene, men de ligger altså utenfor det som var tidligere Sovjetunionen. Afghanistan er dessverre fremdeles rammet av krig og elendighet, men det er relativt trygge områder i vest. Og de som reiser hit får virkelig oppleve en annen verden. Pakistan på sin side har alt fra eminente strender til ville skianlegg i fjellene. Et mer variert reisemål skal du lete lenge etter, mener Garfors.

Utenriksdepartementet fraråder reise til eller opphold i Afghanistan som ikke er strengt nødvendig.

– Når det gjelder Pakistan så oppfordrer vi reisende til å utvise aktsomhet. Vi fraråder alle reiser til Baluchistan, Khyber Pakhtunkhwa og i stammeområdene Federally Administered Tribal Areas (FATA). Utenriksdepartementet fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til Karachi med forsteder, sier kommunikasjonsrådgiver Guri Solberg i Utenriksdepartementet.

