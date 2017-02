Reiseekspertenes mest romantiske reisemål

Saken oppdateres.

Førstkommende tirsdag er det Valentinsdagen. Vet du ikke hva du skal gi til din kjære? Kanskje en romantisk tur hadde vært den perfekte gaven eller en pause fra en hektisk hverdag?

Vårt eget reisepanel har samlet reist jorden rundt en rekke ganger og har sett det meste, fra storby til landsby, fjorder, fjell og sjø. Men hva er deres heteste tips til de mest romantiske reisemålene?

De er enige om én ting: Det er følget, og ikke reisemålet, som er det viktigste.

1. Amalfikysten, Italia

Helge Baardseth (72) er redaktør i reisemagasinet Vagabond og har vært på reisefot hele livet:

– Jeg holder på Amalfikysten, sør for Napoli. Bratt ned mot Middelhavet, små strender, men en nærhet til havet – og solnedgangen – som du finner få andre steder. Positano er deilig (og dyrt). Jeg har feiret bryllup der, ikke mitt eget, og vi var alle enige om at makan til romantisk sted.

2. Granada, Spania

Stine Holberg Dahl er frilansjournalist og har reist og skrevet i mange år. Hun har valgt en spansk by med historisk sus som sitt tips:

– Vil du ta med kjæresten din til Granada kan du besøke det tyrkiske badet Hammam Al Andalus. Det tyrkiske badet er som et 1001 natt-eventyr. Det er stille, dampende varm luft og levende lys. Når du ligger i termalbadet kan du se opp i buede takhvelvinger som slipper inn striper av lys gjennom stjerneformede hull. Dere kan og få avslappende massasje med oljer, sier hun.

– De gamle gatene i gamlebyen Albaicin har flust med restauranter og kafeer. Dette er en av de få spanske byene hvor du fortsatt får en tapasrett med på kjøpet når du bestiller drikke.

– I Alhambra kan dere gå hånd i hånd i den frodige hagen eller sitte på en steinbenk i selve palasset som er omgitt av vakre mosaikkmønstre og utskjæringer. Det blir ikke mer romantisk enn det, mener Dahl.

3. Skoura, Marokko

Christine Frang (27) har reist i 100 land og bor til daglig på Sicilia.

– Mitt tips er Skoura, en ørkenoase i Draa-dalen, et par timer inn i landet fra Marrakech. Skoura er verdens største palmegrove, med en pittoresk beliggenhet i et dalføre, også kalt «Valley of a thousand kasbhas’», ved foten av Atlas-fjellene. Snødekte fjelltopper, lyden av palmesus og duften av myntete, mens man tar inn solnedgangen (eller soloppgangen!) fra taket i ett av de hjemmekoselige boutiquehotellene midt i oasen, sier hun.

Ouarzazate er nærmeste by, en arkitektonisk interessant ørkenby, der daddelpalmene rammer inn de sandsvøpte gatene, og Lawrence of Arabia-følelsen er øyeblikkelig, mener Frang.

– Besøk en av de flerfoldige, mystiske og imponerende kasbhaene som ligger på rekke og rad, organiser en kameltur, camp med beduiner under åpen stjernehimmel, beundre de håndlagede teppene og drikk deres ente kopp med nybrygget myntete.

– Skoura er et perfekt utgangspunktfor å utforske Dades, Todra og Draa-dalen. Lei bil, det er enkelt å kjøre rundt på egen hånd. En perfekt kjærestetur, spør du meg! sier hun.

Et romantisk hotelltips: Les Jardins de Skoura.

4. Færøyene

Gunnar Garfors (41) er yngste nordmann som har besøkt alle verdens land. Hans tips er en øygruppe.

– Når du har landet på Færøyenes flyplass ved øya Vàgar er det enkelt å låne en leiebil. Deretter kjører du vestover, bort fra hovedstaden Torshavn, til Gàsadalur.

– Gàsadalur er en liten grend som har spektakulære foss hvor en vannstråle ser ut til å komme rett ut fra det gressdekte, veldig grønne og bratte fjellsiden. Helt rått! Kjør så videre til Gjogv som er på Eysturøy. Ta med deg noe godt å drikke og gå ned de villeste fjellskrentene som går helt ned til havet. Det ligger et gjestehus med nyoppusset rom like ved. Ta med deg en flaske eminent drikke og gå ned på de ville fjelleskrentene som går rett ned i havet utenfor. Så deler dere innholdet mens lundefuglene flyr, stuper og svømmer rundt deg. Helt magisk.

– Før du reiser hjem til Norge bør du og din kjære ha spist middag i Torshavn. Det var her det nordiske kjøkkenet fikk sin renessanse tidlig på 2000-tallet.

Men Garfors understreker:

– Reisemålet har mindre å si enn reisefølget. Alle reisemål kan bli veldig romantiske med små triks. Jeg pakker alltid med telys og fyrstikker i ryggsekken. Med lokal vin og musikk fra radioen kan det blir riktig så hyggelig med det rette selskapet.

5. Hoi An, Vietnam

Mette Pauline Skjævestad Strand (27) er wwoof-ansvarlig i Norge, og organiserer frivillig arbeid på økologiske gårder landet rundt. Wwoof står for World Wide Opportunities on Organic Farms.

Hun deler tiden mellom å bo i Norge og USA.

– Jeg synes Hoi An i Vietnam er en romantisk by. Det henger papirlanterner på tvers i alle de små krokete gatene, sier hun.

– Gamlebyen i Hoi An er på Unesco-listen over verdensarven, da den er en godt bevart sørasiatisk handelsby. Byen ligger også rett ved havet, som du har utsikt over både ved restaurantene om kvelden og som gir lange, deilige hvite strender rett utenfor.

6. Rügen, Tyskland

Raymond Haase (42) er butikksjef i reisebutikken Nomaden. Han velger seg en tysk øy:

– Mellom august og mai er det nesten ingen turister, men på midtsommeren er det mange badeturister. Det er mange flotte historiske hoteller og det er mange dyssegraver eller storsteingraver fra steinalderen. Du kan gå lange turer på forblåste strender eller i vill natur med klipper som stuper i sjøen.

– Hvis været ikke skulle være med dere på den romantiske turen, så kan man fyre i peisen og se på stormen som herjer med havet. Senere kan dere dra ned til spa-avdelingen. For en weekendtur er prisene til Rügen overkommelige, sier Haase.