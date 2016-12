Reiseekspertenes tips til hvor du bør reise i 2017

Saken oppdateres.

Samlet har vårt faste reisepanel besøkt alle verdens kriker og kroker – minst én gang.

Her gir de sin samstemte dom over reisemålene som gjelder for neste år:

1. Mongolia

Landet har endret seg de siste årene og er et av de hippeste reisemålene i Asia. Ny flyplass og nye veier gjør det med tilgjengelig.

Bo i tradisjonelle get-telt og ta rideturer i Djengis Khans fotspor i nasjonalparkene.

Du kan jakte på verdens største ørret — den to meter lange taimen - og vandre i Gobiørkenen.

Besøk den ultramoderne hovedstaden, Ulan Bator, og spaser mellom skyskraperne, nyt mongolsk mat og dans på nattklubbene.

En gigantisk 40 meter statue av Djengis Khan utenfor byen er et must.

I juli arrangeres Naadam-festivalen, en feiring med mongolsk bryting, hesteløp og bueskyting.

Anbefalt av Tay-young Pak og Christine Frang.

2. Muscat, Oman

I Muscat får du den arabiske opplevelsen, men du er langt fra urolighetene. Byen har bevart sjarmen, og er imøtekommende og tilbakelent.

Gode badetemperaturer året rundt, en levende basar og fancy butikker, hyggelige kafeer og tradisjonelle tehus.

Gå langs den hyggelige strandpromenaden der fargerike fiskebåter ligger klare til å selge nattens fangst, eller ta deg med på snorkletur eller delfinsafari.

De gyldne sanddynene Wahiba Sands, urørt kystlinje, eldgamle ørkenbyer og beduin-camper er en dagstur unna.

Anbefalt av Christine Frang.

3. Århus, Danmark

Århus er et godt alternativ til Køben-helgen. Byen er også

Århus ble nylig kåret til Nordens beste shoppingby og de beste butikkene finnes rundt Strøget, Latinkvarteret og Bruunsgade/Jægergårdsgade.

Ta en pause på en av kafeene ved Åen midt i byen.

Kjøkkenet er spennende og restaurantene Substans, Frederikshøj og Gatronomé har Michelin-stjerne, mens Hærværk og Pondus står i Bib Gourmand.

Kunstmuseet ARoS og regnbuepanoramaet er byens største stjerne. Flere kule festivaler holdes i løpet av året.

Anbefalt av Mette Pauline Strand og Stine Holberg Dahl.

4. Stellenbosch, Sør-Afrika

Sør-Afrikas nest eldste europeiske bosetning ligger i landets mest kjente vinområder, 50 km fra Cape Town.

Stellenbosch er kjent for sitt vakre landskap, avslappede atmosfære og fantastiske vin. Besøk ulike vingårder, museer, markeder og flere av landets beste restauranter.

Kombiner vinreisen med å utforske Cape Town, safari i nasjonalparkene, som Kruger, dykking med hvithai utenfor Gaansbai, gå Table Mountain eller utforsk noen av verdens beste surfestrender .

Anbefalt av Tay-young Pak.

5. Hvaldykking og strandliv på Tonga

Kongedømmet Tonga er et av verdens beste steder for dykking med knølhvaler, som er her mellom juni og november for å parre seg.

Å leie scooter er en glimrende måte å reise til de avsidesliggende strendene.

Glem ikke å sjekke blåsehullene der ute, bølgene presser sjøvannet inn gjennom små tunneler i berget og lager geysir-effekter på land.

Hovedstaden Nuku'alofa er kjent for sine grillfester og svært vennligsinnede innbyggere, så ikke bli overrasket om du blir invitert.

Anbefalt av Tay-young Pak og Gunnar Garfors.

6. Hjo, Sverige

Hjo ligger ved innsjøen Vättern og er noe av det beste i innlands-Sverige.

Byen er kjent fordi den har en særdeles godt bevart trehusbebyggelse. Det gjør sitt til den spesielle stemningen som råder her.

En aktiv by, men med sterke røtter i tidligere tider. Store grøntområder, fine strender med fargerike badehus, dampbåt som fløyter ved brygga og velstelte trehus på rekke og rad.

Anbefalt av Helge Baardseth.

7. Patagonia og Tierra el Fuego (Ildlandet), Chile/Argentina

Du får to land på én gang i Patagonia. Ushuaia i Argentina og Punta Arenas i Chile er gode utgangspunkt for å utforske området som til tider går Norge en høy gang hva gjelder vill og uberørt natur.

Den chilenske delen er et lappeteppe av dramatiske fjell, innsjøer, en villkystlinje, øyer og småbyer med fargerike hus.

Det er godt lagt opp for fotturister med hytte-til-hytte og bed & breakfast.

Vil du ikke gå, er det fantastisk å kjøre rundt i dramatiske landskapet. Flere områder i denne delen får nå status som nasjonalparker.

Anbefalt av Christine Frang og Gunnar Garfors.

8. Den gyldne omvei, Nord-Trøndelag

Norges hyggeligste omvei ligger på Inderøy, to mil sør for Steinkjer.

lokalbrygget øl og akevitt, ost og is, er stikkord. Sikt deg inn på Gulburet, Berg Gård og Gangstad ysteri, og spis og drikk deg gjennom dagen.

Besøk kunsthåndverkere og gallerier mellom slagene – Nils Aas kunstverksted på Straumen er et must.

Overnatt på Husfrua, en idyllisk gård med koselige rom, god frokost og gårdsbutikk.

Med bil ser du mye på en dag, men setter du av en helg i sommerhalvåret, er det fint å sykle.

Den gyldne omvei består av rundt 20 medlemsbedrifter.

Les mer på visitinnherred.com og www.trondelag.com .

Anbefalt av Stine Holberg Dahl.

9. Kalimantan, Indonesia

Økoturisme på sitt beste! Kalimantan ligger i den største delen av Borneo.

Du kommer tett på lokalbefolkningen ved å bo i langhus sammen med en familie.

Kast deg ut i elven med ungene, gå lange turer i regnskogen sammen med lokale dajaker, lær deg om planter og trær – om hva som brukes og hva som kan spises. Orangutanger bor her også.

Fang fisk i elven – den puttes i bambusrør og kokes på bålet sammen med lokalt krydder. Det er interessant, morsomt og det føles så riktig!

Anbefalt av Helge Baardseth.

10. East Nashville, USA

Er det én by både amerikanske og norske artister strømmer til om dagen, er det Nashville.

Byen er mest kjent for countrymusikk, men østsiden er et paradis for musikere i americana/singer-songwriter— sjangeren.

Det sies at «East Nashville er det Brooklyn skulle ønske det var».

Utforsk livemusikk-barene som The Family Wash og The Station Inn, og sannsynligheten er stor for at du ser og hører den nye Johnny Cash.

På dagtid er det mange hyggelige unike handlegater, kreative spisesteder og avslappet stemning.

Anbefalt av Mette Pauline Strand.

11. Lviv, Ukraina

Vi våger påstanden: Studentbyen Lviv er en av Europas mest spennende byer. Den er ikke så «ferdigtygd» som mange andre.

Bak fargerike fasader og tunge tredører gjemmer det seg hippe og koselige kafeer, utsøkte restauranter og rare butikker.

Brosteinsgatene mellom kirkene i den Unesco-beskyttede gamlebyen er en fryd å utforske. Den jødiske og sentraleuropeiske innflytelsen er sterk, og byen heller mer mot vest enn øst både kulturelt, politisk og historisk.

Operabygningen dominerer sentrum, og på nesten hvert hjørne står en gatemusiker som virkelig kan sine saker, de fleste utdannet på konservatoriet.

Du vandrer i den gamle bydelen fra konsert til konsert.

Maten er god, The George Hotel er som det var da det ble bygget for over 100 år siden, og alt er rimelig.

Hele byen er til å bli blid av.

Anbefalt av Christine Frang og Helge Baardseth.

Reisepanelet 2017

Reiseskribent og medredaktør i reisemagasinet Vagabond, Helge Baardseth (71).

Globetrotter Christine Frang (28) bor til daglig på Sicilia og har besøkt over 100 land.

Mette Pauline Strand (28) er wwoof-ansvarlig i Norge, og organiserer frivillig arbeid på økologiske gårder landet rundt. Wwoof står for World Wide Opportunities on Organic Farms.

Yngste nordmann som har besøkt alle verdens land, NRK-journalist Gunnar Garfors (41).

Globetrotter og siviløkonom Tay-young Pak (43) har vært på konstant reisefot de siste årene.

Frilansjournalist og fotograf Stine Holberg Dahl (43).

Om reiselisten:

Reisemålene på listen skal forsøke å reflektere hele verden – derfor er både storby, bydeler, land og øyer fra hele verden med .

Listen er ikke en rangering.

