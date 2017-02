Reisetips til Berlin: Ni gode restauranter

Saken oppdateres.

Det rustes opp i Berlin og et av nabolagene som opplever en vekst er Nordbahnhof i Mitte.

Området begynner å bli ferdig. Borte er de store heisekranene – byggeplassene er blitt til hoteller og nybygg av ulike slag. Trikken har også endelig begynt å gå igjen.

– Jeg mener dette området Norbahnhof rundt Torstrasse og Chausseestrasse begynner å bli et av de aller kuleste i Berlin akkurat nå, her skjer det så mye, sier Kristian Moldskred.

Han har drevet Oslo kaffebar i området de siste årene og kjenner Mitte godt.

– Mitt tips er å reise til dette området og se hva som finnes her og se en del av Berlin veldig mange ikke ser. Bydelen er blitt mer populær fordi flere restauranter og kafeer ønsker å starte opp her, mener han.

Billig er mantra

W-Der Imbiss er Moldskreds absolutt favoritt i Berlin. Det er en vegetarrestaurant i Kastanienallee i området Prenzlauer Berg.

– Jeg spiste lunsj og middag der hver dag i to år. Det er utrolig bra og billig mat.

Billig er et stikkord for sultne berlinere. Lunsj skal være billig, det skal helst middag være også. Det er veldig vanlig å gå ut – berlinere spiser sjelden hjemme hos hverandre sammenlignet med i Norge.

– Men det en må huske på er at mange i Berlin har lite penger og veldig mye av kafékulturen er preget av at kvaliteten kan være bra, men at det skal være lave priser. Og det er ikke lov å tulle, så ofte er det veldig billig det du får og det er ganske bra. Jeg føler at hvis noe er billig og ganske dårlig i Berlin, så klarer de ikke å overleve. Blir det for dyrt, så klarer de det heller ikke. Det er mange som ikke har råd til å bruke ti euro på lunsj, men helst seks-syv euro.

Han opplever at byen er delt i to restaurantmessig, det er få i mellomskiltet. Enten er det dyrt eller så er det billig.

– Billig og bra funker, og dyrt og bra funker, understreker han.

Få flere tips til storbyer:

Kristian Moldskreds innsidetips til Mitte:

1. Stjernerestaurant

Restaurant Reinstoff har to stjerner i Michelin-guiden og ligger i Edison Höfe.

– Selv om det er en stjernerestaurant, så har den hyggelige priser og en spennende meny med både tradisjonell tysk mat og eksperimentelle ting. Jeg så til og med lapskaus på menyen her en dag, sier Moldskred.

Les mer: www.reinstoff.eu

2. Kunstfabrikk Schlot

– Når du har spist middag så stikk innom Kunstfrabrik Schlot, det er en bra jazzplass hvis en liker det, eller bare ta en øl og kikke på det kule lokalet. Det er verdt et besøk uansett om man er jazzfan eller ikke, mener han.

3. Chicago Williams BBQ

– Kanskje litt rart å reise til Tyskland for å gå på en amerikansk plass, men det er et skikkelig kult sted, så det er verdt det. Den er litt sånn «way down south» med grillmat. Det lønner seg å reservere i helgene, siden det er en kul og populær plass.

Les mer: chicagowilliamsbbq.de

4. Alpenstück Resturant & Bakery

– Her får man skikkelig tradisjonell tysk mat. Den er super å stikke innom for frokost eller lunsj, eller for middag med klassiske retter, sier Moldskred.

Klassikerne består av wienerschnitzel, kaesespaetzle og eplestrudel.

Les mer: alpenstueck.com

Sjekk også dette kule berlinske nabolaget:

5. Monsieur Vuong og Yam Yam

Asiatiske restauranter er det mange av i Berlin, men Moldskred mener det er vanskelig å finne de aller beste. Han har funnet et par han trygt kan anbefale:

– Monsieur Vuong har den beste vietnamesiske maten, mens Yam Yam har best koreansk. Jeg har prøvd så mange og det er så varierende kvalitet – men disse to kan jeg stå inne for, sier Moldskred.

Les mer: www.monsieurvuong.de

Les mer: www.yamyam-berlin.de

Hvor reiser vi i år? Her får du råd fra vårt eget reisepanel:

Nye restauranter å merke seg

Peggy Gallert jobber som kommunikasjonsrådgiver i Visit Berlin og hun bekrefter Moldskreds tips om den «nye» bydelen i bydelen.

– Området Nordbahnhof er helt klart et «up and coming area», sier hun.

Selv har Gallert bodd i byen i mange år og har et knippe nye restaurantfavoritter hun gjerne deler:

1. Data Kitchen

Restauranten er heldigital. Det vil si at du bestiller maten på nettet, velger tidspunkt, betaler og plukker opp maten i en stor «matvegg» med mange bokser. Når maten din er klar henter du den bare ut av boksen.

– En av mine personlige favoritter er en ny frokost- og lunsjrestaurant som er den første heldigitale restauranten i byen. Maten er av super kvalitet og det faktum at alt annet er digitalt er en veldig spesiell opplevelse, sier Gallert.

Les mer: datakitchen.berlin/en og på bloggen: www.aec.at/aeblog/en.

2. Benedict Berlin

På denne restauranten får du frokost servert fra syv om morgenen til elleve om kvelden. Som navnet tilsier – Eggs Benedict står selvsagt på menyen, det samme gjør pannekaker og arme riddere.

Les mer: benedict-breakfast.de.

3. Mrs. Robinson

Denne restauranten har fått mye oppmerksomhet, blant annet av matbloggere. Det er en miks av japansk, kinesisk og europeisk mat. Innovative retter er stikkordet.

Den ligger i Prenzlauer Berg.

Les mer: www.mrsrobinsons.de.

Gallert tipser også om bloggen Stilinberlin.de for flere innsidetips til byen.