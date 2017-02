Rekordutbetaling på reiseerstatninger: Svein (9) ble syk på ferie. Pris: 10.000 kroner

Saken oppdateres.

Svein fikk feber og var uvel. Mamma Rønnaug Knutsen (31) forsto etter en stund at han hadde fått vannkopper. Dagen etter dro de til et legesenter rett i nærheten og fikk det bekreftet.

De to minste barna, Oline (6 1/2) og Eyvind (1 1/2), hadde ikke hatt vannkopper, så Rønnaug og ektemannen Henrik (38) bestemte at han skulle ta med seg de to yngste barna på planlagt avreisedag hjem til Karmøy.

– Vi skulle fly med Ryanair og de har ganske strenge regler på å fly når man er syk. Også på kansellering og ombooking. Så jeg måtte legge ut for nye flybilletter til avgang fire dager senere, forteller Knutsen.

Vannkopper Barnesykdom med feber og utslett forårsaket av Varicella-zoster virus (VZV). Den smitter ved dråpesmitte, det vil si ved hosting eller nysing. Vannkopper er den mest smittsomme av alle barnesykdommene. Sykdommen er vanligvis mild og selvbegrensende. For de aller fleste gir gjennomgått vannkopper livslang immunitet. Fra første feberutbrudd kan sykdommen vare i fem til syv dager. Kilde: NHI.no

Ny utbetalingsrekord

Niåringen føyer seg inne i rekken av 95.000 nordmenn som ble syke på reisen i fjor.

– Erstatningene knyttet til sykdom økte med 4,5 prosent det siste året til 980 millioner kroner. Denne utviklingen har vi sett over flere år, sier kommunikasjonssjef Stine Neverdal i Finans Norge Forsikringsdrift.

I fjor ble det innbetalt 3,1 milliarder kroner i premie på reiseforsikring totalt.

Totalt endte reiseerstatningene på over to milliarder, noe som er ny utbetalingsrekord. Erstatninger knyttet til sykdom utgjør nesten halvparten av dette og er den klart største erstatningsposten.

– Noe av forklaringen på at erstatningsutbetalingene stiger, er at nordmenn reiser mye mer nå, sammenlignet med tidligere. Vi reiser dessuten langt, mye mer og til mer eksotiske strøk enn vi gjorde før, sier Neverdal.

Hvordan går du frem hvis du blir syk på reisen? Sjekk at reiseforsikringene er i orden før du reiser. Det kan også være lurt å skaffe seg Europeisk helsetrygdkort. Ta kontakt med forsikringsselskapet ditt - de kan hjelpe med å ta kontakt med legesenter/sykehus osv. Forsikringen skal dekke utgifter til sykdom/skade, men her er det begrensinger avhengig av type skade (for ekstremsport eller grov uaktsomhet). Flere forsikringsselskap har såkalte alarmsentraler for akutte hendelser. Spar på alt av kvitteringer på utlegg og attester i forbindelse med legebesøk. Husk at du kan kreve feriedagene erstattet, så husk legeattest. Kilder: Gjensidige reiseforsikring og Europeiske reiseforsikring.

For familien Knutsen ble det noen hektiske dager før mamma Rønnaug og Svein kunne reise hjem, men niåringen var smittefri da de endelig kom seg hjem. Hun sluttet å telle prikkene da hun kom til 500.

Hun hadde sjekket nettet for informasjon om å reise med barn med vannkopper, og leste om skrekkhistorier der familier ble hentet av flyet. Det ville hun ikke utsette sønnen for.

– Vi var redde for at vi måtte bli i Spania lenge, og engstelig for at de yngste også skulle bli smittet. Å ta med seg ham på flyet var helt uaktuelt, han var smittebærer da. Men etter noen dager hadde de tørket inn og det var trygt å reise, sier Rønnaug.

Utlegg for sykdommen og de ekstra dagene endte på rundt 10.000 kroner, som familien fikk tilbake av forsikringsselskapet da de kom hjem.

Flyselskaper har strenge regler

Å få vannkopper på utenlandsreisen kan by på problemer hvis en skal fly hjem.

Mange flyselskap har strenge regler på nettopp dette.

– Et fly flyr over store avstander og mellom land og kontinenter. Dette gjør at det er strenge regler når det gjelder å reise med smittsomme sykdommer, også av hensyn til eksport/import av smitte fra et område til et annet, sier informasjonssjef Knut Morten Johansen i SAS.

– Og hva med vannkopper som i dette tilfelle?

– Regelen som er gjeldende for vannkopper er at man ikke kan fly før inntil siste skorpe er borte.

Han understreker likevel:

– Generelt så er det slik at luften i en flykabin skiftes ut like kontinuerlig som i en operasjonssal. En flykabin er i utgangspunktet ikke et svært utsatt sted hva gjelder smitte. Det finnes mange andre arenaer som vi beveger og oppholder oss i det daglige hvor vi kan være minst like utsatt for smitte som i et fly.

Norges største reiseforsikringsselskap, Europeiske, opplever at hverken alder eller helsetilstand hindrer nordmenn fra å reise på utenlandstur. I deres saker er det et aldersspenn fra 0 til 99 år.

Av deres kunder ender rundt ti prosent av alle sykeskader med sykehusinnleggelse, intensivbehandling på stedet eller hjemtransport.

– De vanligste skadene er infeksjoner (mage og luftveier), mindre fallskader og ulykker. På vinterstid, da gjerne flere eldre reiser, er det mer kroniske sykdommer som hjerte og lunge, sier sykepleier Mari Holmslien ved alarmsentralen hos Europeiske.

Terror og valutasvingninger påvirket

Finans Norges oversikt viser at antall avbestillinger økte en god del i fjor.

Fjorårets skadesaker var preget av terrorhendelse i Nice og statskupp i Tyrkia, noe som ga ti prosent flere alarmsaker hos Europeiske.

– I tillegg til at flere nordmenn er på reise, noe som gir flere saker, er 2016-utbetalingene preget av svært høye valutakurser. Mange av de store sykeskadene gjøres opp i euro og dollar, slik at både høy kurs og valutasvingninger påvirker størrelsen på regningene, sier assisterende informasjonsdirektør Emma Elisabeth Vennesland i Europeiske Reiseforsikring.