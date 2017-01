Skal du på ferie til Kroatia? Her får du fem gode tips

Saken oppdateres.

Kroatia fikk en reiseboost i fjor sommer og overtok mye av trafikken fra Tyrkia.

I år har reiseselskapene økt kapasiteten hit ytterligere, og flere av de største byene i landet får direkteruter til landet ved Adriaterhavet. Samtlige reiseselskap øker kapasiteten hit, noen med så mye som 50 prosent, til sommeren.

Det anslås at rundt 50.000 nordmenn kommer til å reise på chartertur til Kroatia kommende sommer.

– Kroatia er det reisemålet som vokser mest, med hele 114 prosent, sier kommunikasjonsdirektør Tonje Løkaas Fossum i Ving.

– 2017 blir Kroatias år

Klimaet er stabilt varmt og fint, det er enklere å seile langs kysten enn i Middelhavet og prisnivået er fremdeles hyggelig.

En av Norges mest bereiste menn, Gunnar Garfors, har hatt noen svært gode matopplevelser i Kroatia.

– Østersfrokosten servert i en enkel, liten trebåt med motor og medbrakt vinkelner i Mali Ston ga romantikkoverdose, sier Garfors.

– Halvøya er kjent for utrolig god vin, så vinsmaking der kan helt klart anbefales. De lager også musserende vin og en av vingårdene i området var den første til å slå alle champagnene i en vinkåring for noen år siden, forteller han.

Mange nordmenn har allerede lagt sin elsk på Kroatia og har sett mye av det – så hvorfor ikke gjøre en kombinasjonsreise ut av det, mener Garfors.

– Kroatia er et knallbra utgangspunkt for turer til Bosnia og Montenegro, de landene kan lett anbefales og har noe mindre turister, sier han.

Vi har «Kroatia-feber»

Selv om Hellas og Spania forblir nordmenn største sommerfavoritter , gleder reiseselskapene seg over «Kroatia-feberen».

– Til sommeren øker vi antall sommerreiser dit med 50 prosent, setter opp fem nye ruter og får da direkteflyvninger fra ni ulike flyplasser i Norge. 2017 blir virkelig Kroatias år, sier administrerende direktør Erik Haug i Apollo.

Det er heller ikke noe problem å pakke reisen selv – Norwegian har flere direkteruter til Kroatia kommende sommer fra flere norske byer.

Hit skal «alle» i sommer – skal du?

Her får du fem gode reisetips:

To timer og 20 minutter med ferge sør for Split ligger øyperlen Vis.

Her kan du være aktiv, avslappet og utforskende. Øya byr på det meste, har mange herlige restauranter og utfluktsmuligheter.

Du kan enten bo i sentrum av Vis, hvor fergen ankommer, eller på motsatt side av øya i den harmoniske landsbyen Komiza.

Primosten

Den gamle fiskerlandsbyen Primosten ligger på en halvøy med syv øyer omkring seg og har hele 20 kilometer med strender. Den flotte, store steinstranden Raduca Mala byr på utsikt mot gamlebyen Sveti Juraj. Velika Raduca er den andre store stranden.

Gamlebyen skal være en av de fineste og koseligste i Kroatia og ligger nesten midt på halvøya.

Opatija

Den lille vestkystbyen er en del av Kvarnerrivieraen og ligger ved Kvarnerbukten.

Den fine lille byen byr på et godt kjøkken, koselige barer og en rusletur langs den 12 kilometer lange strandpromenaden Lungo Mare må man ta. Da får du god utsikt over bukten og kan bade i små viker underveis.

Søsterbyene Ston og Mali Ston

Byene ligger ca. 25 minutter nord for Dubrovnik på halvøya Peljesac. Ston betyr «stein» og Mali Ston betyr «liten stein». Ikke så rart kanskje, stein er stikkordet for den enorme bymuren i Mali Ston.

Den syv kilometer lange muren ble i sin tid kjent som Europas svar på Den kinesiske mur. I dag er muren drøye fem kilometer lang og knytter de to småbyene sammen.

Området er som nevnt også berømt for sine østers og sjømat, og vin.

Dubrovnik

Utvilsomt den største turistmaskinen i landet med en av Europas best bevarte gamlebyer. Den er verdt et besøk, men reis tidlig for å unngå de største hordene av turister på sommerstid.

Når du har sett det meste innenfor murene, ta deg ut til en av barene som ligger helt på pynten ut mot havet – og ta deg en svømmetur i varmen.

Reisefakta Kroatia

Hovedstad: Zagreb.

Valuta: Kuna, men det benyttes også euro.

Tidsforskjell: Ingen.

Antall øyer: 1245.

Nasjonalparker: Åtte.

Reisen dit: Norwegian og SAS har direkteruter og ruter med mellomstopp til Split, Pula, Dubrovnik, Zagreb og Rijeka fra flere norske byer på sommeren.

Aktuelle reisemål hvis du flyr til Pula: Halvøya Istria, Porec, Vrsar, Novigrad og Rovinj.

Aktuelle reisemål hvis du flyr til Split: Trogir, Split, Rogoznica, Primosten, Brac og Hvar.

Aktuelle reisemål hvis du flyr til Rijeka: Området kalles Kvarner Riviera og dets mest kjente byer er Opatja, Crikvenica og Novi Vinodolski.