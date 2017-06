Skal du reise i sommer? Husk dette kortet.

Nå starter laksefisket: Her får du laks i sommer

Saken oppdateres.

For tre år siden var det 680.000 nordmenn som bestilte nytt helsetrygdkort. Med tre års virketid må disse bestilles på nytt før sommerferien, opplyser Helfo i en pressemelding.

Alle i familien må ha hvert sitt helsetrygdkort på reise, men det er mulig å bestille til alle i familien når du fornyer det.

Får dekket nødvendig helsehjelp

Helsetrygdkortet gir deg de samme vilkårene som vanlige borgere i EØS-landet du ferier i. Viser du frem kortet betaler du samme egenandel som innbyggerne der, hvis du har behov for legehjelp.

Reiser du uten kortet eller det er gått ut på dato, kan du risikere at utgiftene til nødvendig legehjelp ikke blir dekket.

Kortet kan benyttes i alle EØS-land og Sveits. Kortet gjelder ikke i Tyrkia eller i den tyrkiske delen av Kypros.

– For å få helsetrygdkort, må du i utgangspunktet være medlem i folketrygden og være statsborger i et EØS-land. Kortet er gratis og gjelder i tre år. Når det nærmer seg utløp, bør du bestille et nytt kort, sier avdelingsdirektør Heidi Kvaal Djupvik ved Helfo servicetjenester i pressemeldingen.

Husk reiseforsikring

Selv om kortet er viktig, så understreker Helfo at alle i tillegg må ha en reiseforsikring før utenlandsturen.

– Vi anbefaler at alle også har en privat reiseforsikring, blant annet fordi helsetrygdkortet ikke dekker hjemtransport, sier Djupvik.

Europeisk helsetrygdkortet kan bestilles på nett på helsenorge.no eller pr. telefon.

– Kan oppleve dårlig standard på offentlige sykehus

Forsikringsbransjen sier det viktig å med seg helsetrygdekort på ferie i EØS-land, men de opplever også at en del offentlige sykehus ikke har kunnet hjelpe i alle tilfeller.

– Flere land har dårligere standard på en del offentlige sykehus. I Spania har vi opplevd at pasienter og kunder har slitt med å få plass på offentlig sykehus, så der anbefaler vi sterkt privat reiseforsikring. Med egen reiseforsikring kan disse da overføres til private sykehus, om de ønsker dette. I tillegg dekker en forsikring hjemreise, for eksempel ambulansefly, sier kommunikasjonssjef Arne Voll i Gjensidige Reiseforsikring.