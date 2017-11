Småfrekk kystbyidyll en halvtime fra Gatwick

Jeg må med tristhet konstatere at jeg i kirka har blitt klemt «akkurat litt for lenge»

Det er lunsjtid, og hese måkeskrik ønsker velkommen utenfor togstasjonen bare en knapp time etter at flyet landet på Gatwick.

Det dufter fish and chips i gatene, og på typisk kystbyvis utfører måkene kamikazestunts for å sikre seg nedfallschips.

Men selv om både arkitektur og stemning minner om engelsk småbyliv, så må du se langt etter den velbeslåtte rullatorbrigaden som har pensjonert seg langs sørkysten.

Brighton er av et annet, langt yngre, kaliber.

– Visste du at begrepet «dirty weekend» oppsto her, spør resepsjonisten på The Grand Brighton idet jeg sjekker inn.

Hun venter ikke på svar, men forteller at det alltid har vært påfallende mange «Mr. and Mrs. Smith» fra London blant gjestene.

Brighton er også kjent som Englands uoffisielle homohovedstad, og byens Gay Pride er det største Pride-arrangementet i hele Storbritannia. Det er med andre ord et tolerant samfunn, og den tilbakelente holdningen til livet kler kystbyen godt.

Shopping med sukkerkick

Helt siden 1841, da jernbanelinjen mellom London og Brighton sto klar, er byen blitt kalt «London by the sea». Det sier mye om nivået på alt fra shopping til uteliv.

– Jeg bor i London, men kommer ofte til Brighton for å shoppe. Jeg er svak for vintageklær, både nytt og brukt, og her finner jeg den eksentriske stilen jeg elsker, sier Suzie Rogers.

Rogers jaktmarker er The Lanes, en labyrint av butikker, puber og restauranter i smale smug mellom lave mursteinshus fra 1700-tallet.

Forseggjorte fasader røper butikkenes innhold. «Pretty Eccentric» er en kjoleelskers feminine univers, og vil du ha noe flørtende under kjolen, er undertøysforretningen «She Said» stedet å gå.

«Choccywoccydoodah» er et must hvis du har det engelskmennene kaller en sweet tooth.

De bohemske sjokolademakerne er hoffleverandører og står blant annet bak dessertbanketten i Harry Potter-filmen «Goblet of Fire» og sjokoladekreasjonene i Tim Burtons «Willy Wonka». Gå ikke glipp av kafeen i annen etasje, der du kan smake på byens mest dekadente kakao.

Heftig helg for to

Det lokale fotballaget Brighton & Hove Albion (på folkemunne kalt The Seagulls) spiller for første gang i historien i Premier League.

Tre sjarmerende overnattinger The Grand Brighton Hotel – Her har det bodd celebriteter og presidenter, og etter at hotellet ble totalrenovert i 2013, er det blitt et trendy sted å samles for en aperitiff med stil. Pris fra 179 pund pr. natt for et dobbeltrom. www.grandbrighton.co.uk Hotel Pelirocco – Brightons mest unike boutiquehotell med en tydelig rock’n roll-stil, og bare 19 rom. Pris fra 109 pund pr. natt for et dobbeltrom. www.hotelpelirocco.co.uk Motel Schmotel – Bed and breakfast med en moderne tvist, og frokost servert i sengen om du vil. Sentral beliggenhet ved The Lanes og strandpromenaden. Pris fra 73 pund pr. natt for et dobbeltrom. www.motelschmotel.co.uk

Reisen dit Det enkleste er å fly til Gatwick og å ta direkte tog derfra. Det tar omtrent en halvtime og koster 20 pund tur/retur. Er du allerede i London, kan du ta direktetog fra Victoria Station og London Bridge. Det tar cirka 55 minutter og koster 25 pund tur/retur.

Det betyr at det spilles førsteklasses fotball annenhver uke på The Falmer Stadium. Så her er det bare å legge planer for en heftig helg der vidt forskjellige behov tilfredsstilles.

Når dere ikke shopper eller ser fotball, er byen kjent for sine mange lekre vannhull. Og best av alt? Alt ligger i gåavstand. Man fort blir lommekjent og finner sine favoritter.

Et hett tips er puben «The Mesmerist», der par i 30- og 40-årene går ut for å drikke deilige cocktails og høre levende musikk. Her er det lov å la seg rive med, for det er ikke hver dag man finner et dansegulv som ikke er forbeholdt dem under 25.

Strand med nostalgi

Men det er først og fremst stranden og ikoniske Palace Pier som kjennetegner Brighton.





På rullesteinsstranden står klassiske fluktstoler, og lokalbefolkningen elsker bystranden sin. Med en gang solen skinner, fylles den av vennegjenger, svømmere og barnefamilier.

– Stranden er en integrert del av livet vårt, men vil du bade, bør du satse på lavvann. Da blir rullesteinene til behagelig sand, og du slipper den brådype følelsen, tipser Lina Collie, som ofte er på stranden med sønnene sine.

Seks gode adresser Choccywoccydoodah – en sjokoladeelskers drøm. Dette er som å vandre inn i Willy Wonkas univers! Adresse: 3 Meeting House Lane www.choccywoccydoodah.com Pretty Eccentric – eies av Michelle Scott og fører nye klær i vintagestil fra 20-, 30- og 50-tallet. Adresse: 10 Bond Street og 12B Meeting House Lane www.prettyeccentric.co.uk She Said – erotisk undertøy har aldri sett så lekkert ut som i denne vakre og prisvinnende butikken. Adresse: 11–13 Ship Street Gardens www.shesaidboutique.com The Mesmerist – dekadent pub med gode cocktails, afrikansk meny og bra musikk. Forvent alt fra burlesque til jazz, og hver onsdag kveld spiller The Swing Ninjas, opprinnelig gatemusikanter, for deg som elsker å danse! Adresse: 1 – 3 Prince Albert Street www.mesmerist.pub Riddle & Finns – champagne- og østersbar som også tilbyr andre typer sjømat. Det finnes to Riddle & Finns i Brighton, en i The Lanes og en langs strandpromenaden. Adresse: 12 Meeting House Lane og 139 King's Road Arches www.riddleandfinns.co.uk Cloud 9 – byens beste cupcakes og iskrem får du her. 15 Brighton Place, The Lanes www.cloud9brighton.co.uk

Mye av Brightons sjarm ligger her nede ved havet. På piren kan små og store boltre seg med nostalgisk tivolimoro, og det er kort vei fra strand til party.

Langs strandpromenaden ligger serveringsstedene tett. En av de mest kjente pubene er historiske «Fortune of War», som har servert tørste seilere siden 1882. I dag har de promenades største uteservering.

Kanskje frister det med lokale spesialiteter som «jellied eel» (ål i gelé)? Da er den vesle strandkiosken «The Brighton Shellfish & Oyster Bar» et utmerket valg.

Eller skal du risikere jekslene med et stykke Brighton rock, et hardt sukkertøy typisk for badebyen?

Uansett hvordan du velger å oppleve byen, er Brighton deilig erkebritisk og upretensiøs. Et sted å forelske seg i, både i byen og i reisefølget.