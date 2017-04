Sto du i denne enorme køen på Oslo Lufthavn i fjor? Nå skal køproblemene være over.

Saken oppdateres.

Reisende som skulle ut av Schengen-området, på ferietur til for eksempel USA, England eller Tyrkia, måtte i fjor sommer smøreseg med et ekstra lag tålmodighet.

Det tok over to timer å komme gjennom passkontrollen, og det oppsto dermed enorme køer. Passasjerene ble bedt om å møte opp ekstra tidlig om de skulle ut av Schengen-området. Situasjonen for de politiansatte i grensekontrollen ble så kritisk at verneombudet varslet Arbeidstilsynet.

Men nå - i forbindelse med åpningen av nye OSL- utvides også passkontrollområdet ut av Schengen.

– I den gamle delen var det fem passkontrollbokser, nå får vi 14. Men det betinger økning i bemanning også, og vi har fått 27 nye stillinger på grensekontrollen, sier seksjonsleder Lars Hegstad ved Grensekontrollseksjonen på Oslo Lufthavn.

De nye passkontrollboksene er satt opp et par hundre meter fra den gamle passkontrollen på non-Schengen-området. Nærmere bestemt der Upper Crust lå tidligere.

Både NHO Luftfart og NHO Reiseliv uttalte tidligere i år at de på vegne av bransjen håper på en enklere sommer for de reisende. Men statsråden fryktet likevel at køene kunne bli lange.

Det tror Hegstad passasjerene slipper i år.

– I tillegg til nye stillinger, tar vi også inn 30 sommervikarer mot ti i fjor. Så vi står betydelig bedre rustet foran årets sommer enn i fjor, mener seksjonslederen.

Juli og august er de travleste månedene med henholdsvis 500.000 og 410.000 passasjerer (tall fra 2016). De fleste andre månedene har mellom 250.000 og 300.000. Den «nye» flyplassen skal kunne ta imot 30 millioner passasjerer i året.

Har du sjekket passet ditt?

... men området blir en byggeplass en stund til

Frem til i dag har det vært ganske trangt og tilbudet lite for passasjerene på non-Schengen-området.

– Det planlegges en liten taxfree-butikk, en såkalt satellitt, en kiosk, en bar og et serveringssted, opplyser kommunikasjonssjef Joachim Westher Andersen ved Oslo Lufthavn.

Hele området vil være ferdig en gang i 2019.

I tillegg til forsinkelser og mange store fly med avgang på samme tidspunkt, har størrelsen og lite tilbud ført til kø.

– Nå blir det heldigvis mye større med flere spisesteder og en liten taxfree. Det gjør at folk kan gå tidligere gjennom passkontrollen, og kan slippe de store køene rett før flyet går. Det blir en bedre reiseopplevelse, sier Hegstad i politiet.

Over fire millioner reisende i 2017

På non-Schengen er prognosene en økning i antall passasjerer på 12 prosent fra 2016, til drøye fire millioner.

– Det er en grei økning, i år hadde vi 3,49 millioner passasjerer. Jeg tror vi skal klare det. Det kommer til å bli kø, men veldig mye bedre enn i fjor, mener Hegstad.

Nye passløsninger kommer

For snart tre år siden ble det innført elektronisk passkontroll på ankomst non-Schengen . I dag er det fire elektroniske passkontroller på ankomst, men ennå ingen på avgang.

Kommunikasjonssjef Westher Andersen ved Oslo Lufthavn bekrefter at antalletselvbetjente elektroniske passkontroller, også kalt e-gates, skal økes i løpet av året.

– Til høsten kommer det åtte nye e-gates på avgang. På ankomst kommer det 12 til i løpet av 2017, sier han.

– Det er et godt supplement til den manuelle kontrollen og det hjelper på gjennomstrømmingen. Men en må være over 18 år for å bruke den løsningen, sier Hegstad.