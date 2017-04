Storby eller tropisk øyparadis? På denne øya får du begge deler

Saken oppdateres.

Man må ikke være surfer for å falle pladask for Hawaii.

USAs «Aloha State» inneholder langt mer enn palmestrender, huladansere og blått hav.

Den isolerte øygruppen i Stillehavet er opprinnelig bygget opp av vulkaner, og tilbyr i dag en blanding av amerikansk og polynesisk kultur.

Hawaiianerne elsker stedet de bor på, og viser det ved å spre Aloha, eller kjærlighet – til alle som kommer.

Oahu er én av de åtte hovedøyene, og også den øya som lokker flest reisende hvert år.

Det tar ett døgn å fly hit, men til gjengjeld har du alt tilgjengelig på én og samme øy når du først lander.

Hawaii Er USAs 50. delstat, og består av 130 små og store øyer beliggende i nordlige Stillehavet

Alle øyene er av vulkansk opprinnelse. Aktive eller sovende vulkaner finnes i dag kun på øyene Hawaii og Maui

Honolulu er både største by og hovedstad i delstaten

Vinterhalvåret (oktober til mars) er surfesesongen, med svært høye bølger. Lokal tid Sommertid: norsk tid −12 timer. Vintertid: norsk tid −11 timer. Valuta USD = amerikanske dollar. Visum Skandinaver omfattes av Visa Waiver Program. Det betyr at du ikke trenger visum for innreise til USA, men det kreves en innreisetillatelse (kalles ESTA).

Honolulu og Waikiki

Reiser du til Oahu vil du mest sannsynlig tilbringe mesteparten av tiden i hovedstaden Honolulu, der de fleste turistene velger å bo.

Her kan du enkelt ta del i byens pulserende uteliv, benytte deg av de mange shoppingmulighetene som finnes, eller ta surfeleksjoner på verdenskjente Waikiki Beach.

Fra stranden ser du opp mot den utdødde vulkanen Diamond Head, som kan være et sprekt alternativ til late dager på stranda.

Reisen hit Flyene fra Oslo til Honolulu har som oftest én eller to mellomlandinger. Da vi sjekket priser for høstmånedene, fant vi billigste billetter fra 6500 kroner pr. person tur/retur. Fra flyplassen tar det cirka en halvtime med bil til Waikiki.

Via en tunnel kommer du inn i vulkanens krater, og derfra tar det en times tid å gå til toppen. Men vær forberedt på at du kan komme til å gå mye i kø med andre som også vil få med seg øyas beste utsikt over Honolulu.

Ønsker du andre turmuligheter med færre turister, finnes det en rekke hikingturer å ta av. Enten du vil bestige vulkaner, vandre gjennom frodige regnskoger eller jungler – på Hawaii får du alt og i alle slags vanskelighetsgrader.

Det er ikke for ingenting at Honolulu flere ganger er blitt kåret til en av de sprekeste byene i USA.

Spisesteder Heavenly Island , økologisk kafé med lokale ingredienser, fem minutters gange fra Waikiki Beach. Haleiwa Bowls , øyas beste (og største) acaibowls og smoothies, beliggende i Haleiwa på North Shore. The Cheesecake Factory , i tillegg til de berømte kakestykkene serverer kjeden store middagsporsjoner til gunstig pris. Top of Waikiki, her betaler du like mye for utsikten som for maten. Ligger midt i Waikiki. Doraku Sushi , overraskende billig sushi, sentralt i Waikiki. Island Snow, Barack Obamas favorittsted for shaveis. Ligger i Kailua, sørøst på øya. I tillegg anbefales det å prøve den lokale maten fra foodtrucksene som finnes over hele øya. Både prisen og maten er ofte bedre her enn på de turistfylte spisestedene i Honolulu.

Kom deg rundt

En enkel og praktisk måte å få sett mest mulig på, er å leie bil. En leiebil tar deg til motsatt ende av øya på kun litt over en time, og på både øst- eller vestkysten er det spennende stoppmuligheter underveis.

Velger du vestkysten er et besøk på minnesmerket Pearl Harbor obligatorisk. Her kan du med egne øyne se stedet der japanerne bombet Hawaii under 2. verdenskrig.

Videre oppover vestkysten finner du enestående sandstrender som i seg selv er verdt et stopp. Senk skuldrene og kjenn på sydhavsbrisen – er du heldig får du dele stranden med både havskilpadder og seler.

Du kan også komme deg rundt på øya med buss. En busstur koster kun 2,5 dollar – uansett hvor langt du har tenkt deg. På veien vil du kjenne igjen deler av landskapet fra filmer og tv-serier som Jurassic Park og Lost.

Stress ned på North Shore

Du har likevel ikke opplevd øyas sjel før du drar til surfemekkaet North Shore på Oahus nordkyst. Det er hit Barack Obama kommer for å koble av, og vi forstår godt hvorfor.

I nord er tempoet hakket mer avslappet, og turistene færre.

Det er her surferne kjemper om å ri de største bølgene, og hvor du har størst mulighet til å bli kjent med de lokale. Solbrune hawaiianere hilser deg med en vennlig «shaka», ofte fra bakpå lasteplanet til en truck på vei til stranda.

Dra innom den hippieinspirerte landsbyen Haleiwa, som er det nærmeste man kan kalle en by på Oahus nordkyst. Kjøl deg ned med Acai Bowls eller regnbuefargede shaveis i den bohemske handlegaten. Ofte er prisene i nord lavere enn langs turiststedene lenger sør.

Og for å få en ordentlig bit av det «ekte» Hawaii – Delta på en luau. Hos Polynesian Cultural Center får du en festaften med tradisjonsrik mat, musikk og huladansing – samtidig som du lærer om hawaiiansk og polynesisk kultur.

I nærheten ligger også ananasplantasjen Dole Plantation, som med verdens største hagelabyrint trekker over én million besøkende hvert år.

Styr unna turistfellene

At Hawaii er et paradis, er lommeboken sannsynligvis ikke enig i. På grunn av lange transportavstander ligger levekostnadene 20 prosent over USAs fastland.

Da kan det være greit å vite hva du ikke bør bruke pengene dine på.

Guidede bussturer er én av dem.

Det amerikanske nettstedet Gobankingrates.com har rangert de verste tilbudene på Hawaii, og blant dem finner du også paraseiling, vannscooterleie og leie av snorkleutstyr.

Sistnevnte tilbys hos snorkleparadiset Hanauma Bay, ikke lange kjøreturen fra Honolulu. Unner du deg likevel en tur hit, får du ta del i et undervannsliv med over 300 forskjellige fiskeslag.

Reiseoperatør: – Økende interesse for Hawaii

Tilbudet av direkteruter mellom Norge og USA har aldri vært større enn i dag. Daglig leder June Arlen Eggesbø Lundeby i USA Spesialisten sier de opplever en økende interesse for Hawaii i år.

– Det er nok litt dyrere generelt på Hawaii siden alt må fraktes til øyene, men det virker ikke som det har noen innvirkning på om folk vil reise dit eller ei, sier hun.

Lundeby peker på at reisen nødvendigvis ikke trenger å bli dyr, selv om dollaren fortsatt er sterk.

– Flybilletter til Hawaii er mer gunstig enn noen gang. Og det koster ikke noe mer å bo her – sammenlignet med flere andre storbyer i USA.

Forbrukerøkonomen: – Finnes knapt et annet reisemål som er dyrere å reise til

Forbrukerøkonom Magne Gundersen er ikke helt enig.

– Man velger ikke Hawaii for å spare på hver dollar. Har du et grepet budsjett er det ikke her du får mest for pengene. Det er her du får minst.

Disse reisemålene sparer du mer på, ifølge ekspertene:

Ifølge forbrukerøkonomen er Honolulu på topp fem over de dyreste feriebyene i USA. At den amerikanske dollaren i tillegg er svært høy, gjør turen ekstra kostbar, sier Gundersen.

– Honolulu er rangert som en av de dyreste reisemålene du kan få. En av grunnene til at ting er dyrere, er at de nærmest ikke produserer varer på øya. Dermed må alt fraktes med skip eller fly fra fastlandet.

– Dessuten ligger Hawaii på andre siden av kloden, så du kan knapt finne et annet reisemål som er dyrere å reise til, legger han til.

Likevel forstår han fascinasjonen.

– Hawaii har en spesiell klang i norske ører med assosiasjoner til aloha, tropisk paradis og blomsterkjeder rundt halsen. Jeg skjønner godt at det appellerer til mange, sier forbrukerøkonomen, før han kjapt legger til:

– Men hvis budsjettet ikke skal gå over stokk og stein, så gjelder det å planlegge.

Forbrukerøkonomens tips: Slik får du mer aloha for pengene

Lei leilighet via Airbnb i stedet for å bo på et dyrt strandhotell. Eventuelt undersøk om det er billigere å bo på nordsiden av øya.

Last ned Groupon-app og få lokale tilbud på spisesteder, leiebil og så videre.

Interessert i surfing? Kjøp surfebrett i stedet for å ta med ditt eget.–Det koster mer å frakte sitt eget surfebrett fra Norge til Hawaii, enn å kjøpe der nede.

Velg bort organiserte aktiviteter. – Du trenger ikke en guide for å snorkle. Det klarer du helt fint selv.

Pearl Harbor-museet er gratis. – Men melder du deg på en arrangert tur dit, så blir det med ett mye dyrere. Ta lokalbussen.

Snakk med bekjente som har vært der. De kan gi gode råd.