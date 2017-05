Tastet feil dato på bestillingen, måtte droppe Cuba-turen

Reis og spis før det er for sent: Nå forsvinner dette fra Bangkoks gater

Nå åpner fornøyelsesparkene. Her er trikset for å slippe billigst mulig unna

Saken oppdateres.

Det er fort gjort å rote med datoer når du bestiller reisen på nett. Ett feil tastetrykk førte til at Arild Lillebø og kona mistet hele turen til Cuba.

Lillebø brukte nettreisebyrået Flightfinder da han bestilte tur. De skulle reise i ti dager til Cuba i april, men da han printet ut billettene oppdaget han at hjemreisedatoen var satt en måned frem i tid.

Datoen var med andre ord ikke i april, men i mai. Feilen ble oppdaget først noen uker etter bestilling.

– Da jeg kontaktet selskapet, sa de at de kunne endre reisen mot et tillegg på 20.000 kroner. Det var 1500 kroner mer enn reisen opprinnelig kostet. Så da ble det ikke noe tur, sier Lillebø.

Hos Flightfinder kommer det frem i vilkåreneat kunden selv må kontrollere bestilling- og betalingsinformasjon, og at betalt bestilling gjelder. Eventuelle feil må påpekes umiddelbart.

Vi har vært i kontakt med Flightfinder, men de har ikke svart på vår henvendelse.

Du har få rettigheter

Det er få forbrukerrettigheter knyttet til den type feil.

– Det er viktig å sjekke nøye detaljene før du trykker knappen og bestiller en reise på nettet. Hvis ikke kan det koste deg dyrt. Du har ingen angrerett når du kjøper en reise på nett, sier kommunikasjonsrådgiver Martin Skaug Halsos i Forbrukerrådet.

Men oppdages feilen raskt, kan du ha hellet på din side:

– Alt håp behøver ikke være ute. Flere store selskaper som for eksempel SAS tilbyr deg å endre i 24 timer etter kjøp. Det kan du lese om i vilkårene til de ulike selskapene. Der det ikke står noe, kan du forsøke å ta en telefon. Det verste som kan skje er at du fortsatt får nei, sier Halsos.

Har du opplevd lignende? Send oss en e-post!

Dobbeltsjekk alltid

– Vi får kundehenvendelser på feil under bestilling. Det kan være trykkfeil på navn eller feil dato. Men dato kan være problematisk, hvis ikke det er en helt åpenbar feil, sier informasjonssjef Knut Morten Johansen i SAS.

Han understreker at regelen er at kunden må påse at all informasjon om navn, eventuelle passopplysninger og annet stemmer. Reisetidspunktet er kundens ansvar.

– Skal en da foreta endringer, så er det prissatt fra selskapenes side, sier han.

Husk at du kan avbestille

Er reisen kjøpt som en pakkereise, det vil fly og leiebil eller fly og hotell sammen, kan du avbestille reisen hvis en feil har oppstått.

– Kjøper du en pakkereise, det vil si for eksempel reise og overnatting eller reise og en fotballkamp i en pakke, så kan du avbestille. Jo tidligere, desto billigere blir det for deg å avbestille, sier Halsos.