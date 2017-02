Trebarnsfamilien leide ut huset og dro på ni ukers roadtrip i USA

Familiens reiserute

Starten gikk fra Newark, New Jersey til Nashville, Memphis og Graceland.

Opp til St. Louis, Route 66 gjennom blant annet Cuba, Springfield, Oklahoma City, Amarillo, Albuquerque og Flagstaff til Grand Canyon.

Videre til Hoover Dam og Las Vegas, gjennom Death Valley og Yosemite National Park til San Francisco.

Highway 1 fra San Francisco, gjennom Santa Cruz og Santa Barbara til Hollywood, Los Angeles og San Diego.

Nordover langs Interstate til Legget og Drive Thru Tree, gjennom Sacramento og South Lake Tahoe til Bonneville Salt Flats og Salt Lake City.

Yellowstone National Park, Rapid City og Mount Rushmore, gjennom Sioux Falls og Sparta til Chicago.

Pittsburgh og Washington D.C, via Lancaster og Amish Farm til Seaside Heights i New Jersey for to uker badeferie.

Derfra gjennom staten New York til Niagara Falls i Ontario, Canada, og tilbake langs Historic Route 20, Finger Lakes og gjennom blant annet Skaneateles, før noen dager i New York City.