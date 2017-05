Tripadvisor mener det er årets beste reisemål – vi har vært der

Bygde mikrohus for 400 000 kroner: - Vi ville ha det roligere

Bygde mikrohus for 400 000 kroner: - Vi ville ha det roligere

Vi kaster av oss varme sko og svette sokker, og står lenge å bare gnir tærne mot den kritthvite sanden.

Det er ikke lett å ta inn over seg synet av det turkise teppet av varmt, indisk hav som glitrer mot oss. Ei heller den myke, varme følelsen av tropisk sand mot norske, slitne tær.

Bali er en typisk sydhavsøy, tenker vi ved første øyekast, der palmene dupper nesten ned i vannkanten og strandbaren serverer paraplydrinker i alle regnbuens farger.

Vi har bare vært her i to dager nå, men har allerede fått føle på at denne øya er så mye mer enn bare strandliv.

Reisenettstedet Tripadvisor kåret nylig Bali som beste reisemål for 2017. Kåringen er basert på tilbakemeldinger fra nettstedets egne brukere det siste året.

Fakta om Bali Tilhører: Indonesia Hovedstad: Denpasar Tidsforskjell: Syv timer Religion: Hindu Valuta: 100 rupier (IDR) = ca. 7 øre. Språk: Bahasa Indonesia er det offisielle språket. På Bali snakkes det også balinesisk. Transport: Flere flyselskap flyr til Denpasar, bl.a. Qatar, Singapore airlines og KLM, med varierende antall mellomlandinger. Vi fløy KLM, Oslo-Amsterdam-Singapore-Bali, med lite ventetid på mellomlandingene og nattflyving. Strender: Stranden i Sanur er barnevennlig og seks km lang. Kuta har flott strand, men mye bølger og er et eldorado for brettseilere. Nusa Dua har mindre bølger. På andre siden av øya, i Lovinaområdet er det sort vulkansand.

– Thailand, det er dit dere nordmenn helst reiser? Det er derfor vi ikke har sett så mange av dere her på Bali, ler servitøren mens han serverer en rykende varm curry.

Han snakker dårlig engelsk, men forteller at det for det meste kommer australiere, asiater og noen amerikanere. Han har møtt noen skandinaver, men ikke mange.

Vi forteller at vi har benyttet hotellstranden i Sanur, men nå vil vi finne den perfekte, kritthvite stranden.

Da vi ankommer Padang Padang beach er vi varme og klare for å bevege oss mot det blå.

Det er hektisk liv der nede, mellom dønningene fra bølgene og vi hører språk fra alle verdenshjørner. Akkurat så hipt, avslappet og eksotisk som vi så for oss det typiske Bali.

Med solbrune surfere fra Australia, drinker som drikkes fra kokosnøtter, toner fra Jamaica og en salig blanding av babyer og bohemer.

Overnatting: På Bali finner man overnatting i alle prisklasser. Helt fra det rimelige hostellet for backpackere, til luksusresorter i Nusa Dua området. Men man finner gode middelklassehotell til veldig, gode priser. I Sanur bodde vi i et villakompleks med eget basseng, butler, sjåfør og nydelig mat i restauranten. Det heter The Gangsa, og ligger sentralt i Sanur. Perfekt for deg som liker litt privatliv og slippe kampen om solsengene rundt bassenget. I Jimbaran bodde vi på Kayumanis Jimbaran, som også er private villaer. To min. å gå til den flotte Jimbaran bay, og luksus fra A til Å. I Ubud bodde vi på en flott plass i regnskogen, med utsikt til elven. Veldig eksotisk og grønt. Det heter Kupu Kupu Barong og ligger bare fem min. med bil til Ubud sentrum.

Offergaver

I luften ligger det en duft av røkelse hvor enn vi går, og vi må gå sikksakk på fortauet for ikke å tråkke på de små offergavene balineserne setter ut. De små stråkurvene er sirlig flettet, og fylt med litt ris, en kake og røkelse.

Balineserne er sterke i troen og hvert hjem har sitt eget tempel, forteller taxisjåføren, som kjører oss tilbake til hotellet.

Vi lar oss fascinere av irrgrønne rismarker langs veien, og Abii, som sjåføren heter, har også en rismark sammen med sin far. De bruker ingen maskiner i arbeidet og det er en omstendig prosess å høste risen.

– På morgenen når solen står opp og farger terrassene på markene smaragdgrønne, er det malerisk vakkert der.

Vi har ingen problemer med å tro ham og bestemmer oss for å betrakte det nærmere til fots en annen dag. I kveld skal middagen inntas på stranden i Jimbaran og vi har store forventninger til sjømaten. Er det et måltid vi vil smake på Bali, så er det dette.

Det er noen opplevelser som brenner seg fast både i form av smak, lukt og synsinntrykk. Der den langstrakte stranden lå badet i mennesker rundt små bord og hundrevis av lykter skinte klart i skumringen, ble vi så betatt.

Smaken av den ferske sjømaten nytrukket fra havet utenfor og barna som løp leende ut i bølgene, er noe som vil varme oss vinteren igjennom.

Varmt i Ubud

Ubud er hovedsetet for kunst og kultur på Bali, og man får følelsen av et litt roligere tempo enn nede ved kysten.

Men bare litt, for det vil alltid være høylytt og livlig i gatene. Man kan nok finne helt rolige plasser, men da må man lete.

Ubud er en turistattraksjon i seg selv. Det er sjel, varme og man får en smak av det Bali man har drømt om hjemme i Norge.

Det var hit Julia Roberts reiste for å finne seg selv i filmen Spis Elsk Lev . Kule raw food barer, trendy butikker og lokale streetfood vogner ligger gate opp og gate ned.

Vi rusler nedover på leting etter Monkey Forest , men det var lenger enn vi trodde og svetten siler. Skal man gå på Bali, må man legge inn noen drikkepauser underveis, ha godt fottøy og noe på hodet. Det er varmere enn man tror, også under lavsesongen.

I Monkey Forest går apene fritt rundt og med et hopp sitter en ape bak på sekken vår og graver etter en kjeks i ytterlommen. Vi møter oppgitte blikk fra dyrepasserne og de peker på skiltet med bananer. Ikke noe annet enn bananer skal apene ha.

Biler tuter konstant, butikkeieren på den ene siden av gaten står og roper til han på den andre siden, og vi prøver å finne en rolig plass.

I en bakhage med utsikt på rismarkene, får vi servert en lokal rett av pattegris. Vi nyter kald drikke, og konstaterer at Bali er akkurat så hektisk som du gjør det til selv.

Bade i fossefall

Vi har sett utallige bilder av vakre vannfall på øya, og det ser så forfriskende og spennende ut. På veien fra Jimbaran til Ubud, stopper sjåføren vår på Tegenungan waterfall og vi går de mange trappetrinnene ned.

Varm, fuktig luft, kø av turister og stupbratt trapp ødela ikke for inntrykket vi fikk da vi kom ned. Det var akkurat så flott som vi hadde sett for oss, å stå der ganske liten, foran den mektige fossen.

Det er jo ikke hver dag man bader i et fossefall og det var et stort kryss på The bucket list.

Vi smaker, lukter, føler og opplever oss gjennom Balis store mangfold. De store skiftningene i naturen, alle smilene vi møter. Smakene som tar oss steder vi aldri før har vært, og kulturen som står så sterk gjør inntrykk.

Bali har mye å by på for mange, og er så altfor mye mer enn bare en hvit sandstrand. Selv om vi definitivt heier på det også.