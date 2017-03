Trodde du det var mest kylling og pommes frites i «Syden»? Da må du tro om igjen.

Saken oppdateres.

Flammene skyter opp mot restauranttaket. Servitøren håndterer det store sausenebbet i full flamberingsfyr med presisjon mens han beveger seg mellom bordradene. Sausen blir helt forsiktig over ibericoskinken. Ingens hår eller jakker ble antent under serveringen.

På restauranten Que Tal i Puerto Mogán er det kun én bordsetning i løpet av kvelden. Serveringen starter klokken 20 – da er de åtte bordene dekket og fullsatte med rundt 20 til bords.

– Kjære familie, er dere klare for en fin kveld?

Servitøren står midt i rommet.

Restauranten er delt i to. En del for gjestene og en annen del med et større bord hvor maten ferdigstilles, slik at gjestene kan følge med hvis de vil.

«Love menu» er navnet på den ni rettersmenyen, vinpakke kan bestilles til.

På Tripadvisor og Facebook, samt i lokale kanariøy-aviser får restauranten mye skryt. Etter 14 år på Gran Canaria er den fortsatt svært populær, og det lønner seg å bestille bord i forveien.

Så kommer rettene på rekke og rad; foie gras, blini med kaviar og ceviche av kamskjell. Hummeren blir servert i en trio – altså på tre ulike vis. And, fisk og svin før en søt og morsom dessert setter punktum for matfesten.

Laget har det gøy, de skaper en morsom, annerledes og livlig kveld for gjestene med innovative og kreative retter.

– Dette var moro, utbryter en av gjestene mens mobiltelefonene flasher av idet den flamberte sausen gjør sin seiersgang over tallerkenene.

La det grilles

Innovativ matlaging er veldig morsomt å være med på, smaksløkene får virkelig brynt seg.

Men en av de morsomste restaurantene er en ekte spansk strandrestaurant med fisk, skalldyr og tapas på menyen.

«Ikke mat dyrene» står det på et skilt utenfor den litt slitne og enkle restauranten El Boya på stranden utenfor sentrum av Arguineguin. Det er en av de få restaurantene som faktisk ligger på en strand i området.

To katter slanger seg på stranden utenfor. De vet at tross den klare beskjeden på skiltet, så drypper det alltids noe fra bordene. En liten hund og en større hund står ved det ene hjørnet og mesker seg fra eiernes lunsj. Det er godt for både to- og firbeinte i dag.

Fisketapasen ved sementfabrikken

Menyen er rikholdig. Og alt er det bilder av, så det er ikke noe problem om spansken ikke sitter helt. Fritert er stikkordet.

Paellaen kommer først, den er smaksrik nok, men det er de friterte kongerekene og ikke minst de bitte små friterte blekksprutene som gjør måltidet.

Kattene smyger seg rundt bordbeina. Mjauer forsiktig. Er det sjans for at en av de sprø blekksprutene faller ned, kanskje?

Restauranten har høyt tempo og er full av lokale så vel som turister til lunsj.

Nok et heftig måltid

På La Aquarela i Patalavaca er ingenting overlatt til tilfeldighetene, og vi hører rykter om at det er Michelin-kvalitet.

Fra du kommer inn i restauranten til du forlater den blir du tatt hånd om av dyktige servitører og en hovmester. Atmosfæren og omgivelsene er dempet og elegant med utsikt mot sjøen. Dette er stedet for en romantisk aften eller en feiring av noe fint sammen med venner og familie.

Østers med granateple og ingefær er et av høydepunktene – det syrlige og lett søte mot den friske sjøsmaken i østersen er en glimrende match. Vinpakken passer også perfekt til maten.

Restaurantfakta Gran Canaria Que Tal Adresse: Callejón Explanada del Castille 204, Puerto de Mogán. På nett: quetalbystena.com Morsom, fin og innovativ restaurant med fast tastingmeny og en bordsetning pr. dag. Rettene varierer med sesong. La Aquarela Adresse: Barranco de la Verga, Patalavaca. På nett: www.restaurantelaaquarela.com Finere restaurant med hvite duker og fokus på kvalitetsretter. Har tre ulike tastingmenyer. El Boya Adresse: Santa Agueda, Arguineguín. På nett: www.barplaya.com Restauranten heter egentlig Bar Playa, men blir kalt El Boya blant lokalbefolkningen. Nordmenn refererer ofte til den som «Sementfabrikken», da den ligger i nærheten av den fabrikken i Arguineguín. Nydelig fisketapas. Maroa Club de Mar Adresse: Isla de Anfi, Patalavaca. På nett: www.maroaclubdemar.com Det er kjempefint ute på den lille øya til høyre for Anfi-stranden. Gå for lunsj eller en drink i solnedgang. Trattoria La Dolce Vita Adresse: Millares 5, Las Palmas. På nett: www.instagram.com/ladolcevita.vegueta Ligger i gamlebyen i Las Palmas. Serverer en miks av italienske retter og mat fra middelhavslandene. Pasta vongole anbefales! Fusion Nube Adresse: Calle Juan Diaz Rodriguez 17, Puerto Rico. På nett: www.facebook.com/nubefusion Ligger ved havnen i Puerto Rico, i en restaurantgate. Kjent for tapas, fisk og kjøtt. Har norske menyer. La Tienda de Paco Adresse: Ezequiel Sanchez 4, Tejeda. På nett: www.facebook.com/latiendadepacotejeda En spesialbutikk som serverer smakfull tapas – nyt den ute på torget i solen. Tips! Husk å dobbeltsjekke åpningstider. Noen av stedene har stengt minst en dag uken og det varierer hvilken. For å sikre seg bord, kan det være lurt å bestille i forveien.

Lunsj på kjærlighetsøya

En av de aller fineste strendene på Gran Canaria ligger i Anfi del Mar. Strand- og hotellområdet ble i sin tid anlagt av den norske gründeren Bjørn Lyng.

I enden av stranden er det laget en frodig øy med fargerike blomster og pent trimmet gress, her ligger også restauranten Maroa Club de Mar. Sjømaten er best her, men de steker også pizzaen i egen ovn utendørs. Restauranten er et godt og roligere alternativ til den mer travle strandpromenaden.

Store sofasenger og solsenger med myke madrasser ligger like ved i Chillout & Cocktail-baren, gå for en drink når solen har stekt hele dagen.

Klassiske kanariske retter

Gofio: Ristet maismel som brukes i mange ulike retter som en slags stivelse. Tidligere ble melet blandet med litt vann og sukker, og spist av bøndene ute på jordene. I dag blandes det med litt melk og spises til frokost. Sammen med buljong og hvitløk serveres den som tilbehør til lunsj eller middag.

Kanariske poteter (patatas canarias con mojo): Små, bakte poteter servert med den tradisjonelle paprikasausen (mojo). En vanlig tapasrett.

Mojosaus: Den kanariske spesialiteten lages på litt ulikt vis på de forskjellige øyene og de fleste familier har sin egen variant av sausen. Sausen kommer i hovedsakelig to varianter, mojo verde (grønn) og mojo rojo (rød). Den lages av olje, salt, pepper, vann, hvitløk og paprika med koriander eller kummin og andre krydderier. Den grønne sausen benyttes gjerne til fisk, mens den rød brukes på poteter og til kjøtt.

Potage: En grønnsakssuppe som kan minne om betasuppe, med ulike grønnsaker og med ulike typer kjøtt til.

Carne de Cabra: Geitekjøtt i gryte. Geiter finnes de mye av på Gran Canaria og de andre Kanariøyene og dyrene er viktig for matproduksjonen.

Marsipan: Mandler er viktig for kanariere og produksjonen er stor oppe i fjellene. Den søte desserten «Bienmesabe» lages honning og eggehvite med kvernede mandel. Dessertens navn er direkte oversatt til «det smaker godt for meg», og er en av Gran Canarias aller mest berømte desserter. På øya selges den gjerne knust og strødd over kakene eller ved siden av.