Turister tigger penger i fattige land: – Skamløst

De siste ukene har det dukket opp bilder av vestlige, unge reisende på gaten eller flyplasser i Sørøst-Asia med tiggeskilt. Noen ber rett ut om penger til å kunne reise rundt, noen spiller et instrument, mens andre selger bilder eller nips. Turistene kalles «beg-packers».

Skamløst, mener kommentatorer i internasjonale aviser som britiske Telegraph , australske news.com.au og franske The Observers og på Twitter og Instagram. Å tigge i land hvor store deler av befolkningen er svært fattige, får reaksjoner.

Ifølge Telegraph har man erfart at et økende antall backpackere, det vil si gjerne vestlige unge mennesker på tur, som setter seg på gaten og ber om penger de siste årene. De fleste ses på den klassiske Sørøst-Asia-ruten: Thailand, Kambodsja, Laos, Vietnam og Malaysia.

En kommentator i Telegraph skriver:

«De er ikke hjemløse lokale som sliter med å få mat til familien sine, de er backpackere på et friår som har brukt opp ukens budsjett på for mange drinker i hostell-baren. Deres forsøk på å finansiere sine turer via tigging eller av og til å selge sine feriebilder, er blitt snappet og delt på sosiale medier av flere sosialt beviste reisende og en provosert lokalbefolkning.»

En kvinne uttalte seg til den franske avisen The Observers at lokalbefolkning og andre sosialt bevisste reisende synes det er veldig rart at noen vil tigge penger for å kunne reise. Noen av tiggerne henges ut også med bilder på sosiale medier.

– Ikke en trend vi har sett mye til

Reiseselskapet Kilroy spesialiserer seg på reiser for unge mellom 18 og 35 år. De får ofte spørsmål om økonomi knyttet til reise, men er ikke kjent med beg-packerne.

– Nei, jeg vil ikke si at dette er en trend vi har sett så mye til. Inntrykket vårt er at våre reisende og norske backpackere har planlagt godt, forberedt seg og har økonomien på plass før de drar, sier markedssjef Even F. Hulleberg i Kilroy.

– Vi får ofte spørsmål om hvor stort budsjett man bør ha når man planlegger en større reise, og det finnes dessverre ikke noe generelt svar her. Hvor mye penger man bruker på reise er ekstremt individuelt, er avhengig av en rekke faktorer og det er vanskelig å sette et estimat som passer for alle, legger han til.

Skal du reise lenge av gangen, koster det penger. Det burde ikke være overraskende, mener han.

– Alle ønsker å få mest mulig ut av reisen sin, og budsjett varierer, men backpackere flest jobber hardt og sparer lenge for å ha nok penger til den store reisen. Det kommer kanskje ikke som noe sjokk på folk flest, men det er ikke gratis å reise rundt i verden flere måneder i strekk.

– Vi påvirker engasjementet

Ekspert på sosiale medier mener «trenden» like mye dreier seg kraften av sosiale medier.

Bildene som deles av tiggerne i sosiale medier, ofte kombinert av kritiske kommentarer, er et eksempel på at det ikke bare er journalister og redaktører som er de eneste portvaktene til viktige nyheter, sier høyskolelektor Cecilie Staude ved Handelshøyskolen BI.

Det er brukerne som i størst grad påvirker engasjementet.

– Brukerne i sosiale medier er de nye portvaktene – det er deg, meg og oss, og vi har fått større innflytelse på hvilke saker folk bør engasjere seg i eller ikke. Gjennom delinger og kommentarer i sosiale medier.

Ofte er det adferd, negativ eller positiv, som skaper mest engasjement og blest.

– Når vi deler en nyhetssak på Facebook, Instagram eller Twitter forteller det også noe om hvem vi er og hva vi er opptatt av og vil assosieres med, i så måte er brukernes adferd i saken om tiggerne et eksempel på at vi reagerer med et sterkt engasjement rundt adferd vi tar avstand fra. Brukerne i sosiale medier tar altså et eget redaktøransvar – ikke bare for eget innhold, men andres innhold der man føler det begås overtramp, sier Staude.