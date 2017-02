Unngå disse setene på flyet

Saken oppdateres.

Har du et favorittsete på flyet? Stem nederst i saken.

Folk som flyr mye har gjerne favorittseter om bord på flyet. Er det mulig å bestille setet, så gjør de det.

Er du opptatt av en ekstra grad av komfort på reisen, så er det noen seter du bør styre unna, hvis det lar seg gjøre.

– Nødutgangsetene er jo alltid fint å sitte på, men raden foran er ikke så bra. Hvorfor er det sånn?

– Det er slik at setene foran nødutgangen ikke kan legges tilbake. Det er såkalt «non-retractable seats», og er låst i stilling fordi de ikke skal være til hinder ved en eventuell evakuering. Setene helt bakerst, som har den bakre veggen inntil setet, kan heller ikke legges tilbake, sier informasjonssjef Knut Morten Johansen i SAS.

Alt avhenger av flytype

Andre upopulære seter er de i nærheten av toalettet eller de uten vindu.

– Men hva som er de beste setene varierer i de ulike flyselskapene og avhenger av, så det er umulig å gi en enkel og tydelig svar. Og så spiller selvfølgelig personlige preferanser inn, noen foretrekker ekstra benplass, men disse er ofte plassert nær toaletter. Andre foretrekker å sitte langt fra toalettkøen, sier sjefredaktør Flemming Poulsen i reisenettstedet FinalCall.travel .

Hans tips er å sjekke nettsider som Seatguru.com , hvor setekartet på flyselskapenes ulike flytyper presenteres og graderes.

Ekstra benplass, lite turbulens og støy

– Setene i de fremste radene har ofte armlener som ikke kan heves og bordet ligger i armlenet. Det kan gjøre stolen litt smalere. På den annen side, så er det ofte litt ekstra benplass, sier Poulsen.

Noen av de viktigste kriteriene for en god flyreise er ekstra benplass, roligere under turbulens og mindre motorstøy. Sitter du bakerst er det høyere risiko for at du merker turbulens og opplever mer støy. Over vingene skal være mest stabilt, mens de fremre radene er roligere.

Selv velger Poulsen å sitte så langt fremme som mulig.

– Særlig på større fly synes jeg ikke turbulens oppleves så kraftig fremme som bak i flyet. Generelt velger jeg sjelden seter på første rekke eller nødutgang, selv om mange av de kan være gode og ha ekstra benplass, så kan en ende opp med et bord som ikke fungerer eller nær toalettkøen, sier han.

Fra tredje til femte seterad er hans preferanse, og Poulsen unngår også langrutefly med setet for babyer foran.

– Det er alltid en risiko for at babyen ikke vil sove hele natten, så det unngår jeg. Personlig sitter jeg helst ved midtgangen, fordi det er best luft og jeg ikke forstyrrer hvis jeg reiser meg, sier Poulsen.

Husk på innsjekkingen

Ekstra gebyrer for setevalg, ekstra bagasje og tidlig innsjekking var det lavprisselskapene som innførte. De fleste andre flyselskap har fulgt den trenden.

– Det handler selvsagt om å tjene penger. Ved å dele opp produktene, kan de få startprisen til å se lavere ut. Passasjerene har stort fokus på en lav basis-pris, og det har tvunget de tradisjonelle flyselskapene til å følge etter. Det er en utvikling som kommer til å fortsette de kommende årene, mener Poulsen.

Hos noen flyselskap er setevalg gratis, og har du en eller annen form for bonuskort, kan du også få velge sete tidlig.

– Ellers er det vanlig hos de aller fleste flyselskapene å få velge sete fritt når innsjekkingen åpner 24 timer før reisen. Så merk deg når du kan sjekke inn og vær tidlig ute, sier Poulsen.

Seter foran i flyet mest populære innenlands

Hos SAS er det vindusplass eller midtgang som går først.

– Seter på rad 4, 5 og 6 sies på være de mest populære setene på de flyene som vi flyr med her hjemme i Skandinavia og Europa. Da er det vindusplass eller midtgang som går ut først. Dette blir jo smak og behag. Selv vil jeg ha vindusplass til venstre i kabinen når jeg flyr om morgenen fordi jeg vil se soloppgangen. Da er jeg ikke så opptatt av seteraden faktisk, sier Johansen.

Hva som faktisk er det beste, er det stor uenighet om. Ifølge den amerikanske nettavisen Huffington Post Travel mener lavprisselskapet EasyJet at det perfekte flysetet er 7F. Mens sammenligningsnettstedet Skyscanner mener det er 6A , basert på en undersøkelse foretatt av deres brukere.