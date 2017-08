Vedtok ny lov: På denne ferieøya risikerer du gigantbot hvis du leier ut ulovlig

Saken oppdateres.

Denne uken ble nemlig en ny utleielov vedtatt på Balearene, som inkluderer Mallorca, Menorca, Ibiza, Cabrera og Formentera. Loven gir myndighetene mulighet til å straffe de som tilbyr ulovlig overnatting til turister, knallhardt, skriver den spanske avisenDiario e Mallorca.

Har du ikke alt helt på stell når du leier ut boligen til turister, risikerer du å få mellom 20.000 og 40.000 euro i bot, noe som tilsvarer 187.000 - 374.000 kroner etterdagens kurs.

– Man må ha lisens for å kunne leie ut på Mallorca, og man må ha et papir som beviser at man har lov. Ellers kan man få store bøter. Det er ganske heftig hvis man blir tatt, sier Bente Røstøen, som driver utleienettstedet mallorcautleie.com.

I 2015 var det rundt 23.000 nordmennsom eide bolig i Spania. De boligene som ligger på Balearene-øyene, blir nå rammet av de nye reglene.

Forbud mot utleie i hovedstaden

Turistpågangen på Mallorca vært enorm de siste årene. Det har ført til skyhøye bolig- og leiepriser. De som jobber der, sliter med å ha råd til bolig fordi turister presser opp prisene. Derfor har myndighetene tatt grep og innført regler for å senke prisnivået for lokalbefolkningen.

Samtidig ønsker de å unngå at noen mottar leieinntekter uten å betale skatt av det.

– I Palma (Mallorcas hovedstad) er det ikke lenger lov å leie ut private boliger til turister. Og det er varslet at forbudet vil bli gjeldende for flere steder på øya. Det siste vi har fått høre, er at det fortsatt skal være lov å leie ut leiligheter som ligger «frontline», altså helt inntil stranden, sier Bente Røstøen og presiserer at de følger utviklingen nøye, slik at de kan forsikre seg om at alle boligene de tilbyr, er lovlige å leie ut.

Denne siste lovendringen er først og fremst et slag i ansiktet for Airbnb og lignende nettsteder som gjør det mulig for privatpersoner å leie ut boligen sin. Formange av disse privatpersonene blir det nå mye vanskeligere å leie ut boligen.

Les også:Dette er en av de vakreste togturene i verden

Regelendringen gjør det også mulig for myndighetene på Mallorca å bøtelegge nettsteder som tilbyr ulovlige utleieboliger med inntil 400.000 euro, altså over 3,7 millioner kroner.

– Vi synes den nye loven er kompleks og forvirrende, og den skiller ikke mellom lokale privatfamilier og profesjonelle aktører, heter det i en pressemelding fra Airbnb, ifølge Diario de Mallorca.

– Airbnb har samarbeid med mer enn 300 myndigheter i hele verden, og vi vil oppfrodre lokale myndigheter til å følge etter de mange andre storbyene som har implementert enkle og klare regler for boligdeling, står det i pressemeldingen.