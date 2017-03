Får 500 000 kroner han kan bruke til hva han vil

Saken oppdateres.

Torsdag tildeles professor Are Raklev (40) fra Trondheim en halv million kroner for sitt arbeid som foreleser i kvantefysikk ved universitetet i Oslo.

- Veldig hyggelig nyhet

Han er en av flere som får glede av at Olav Thon-stiftelsen i år deler ut 43 millioner kroner til personer og forskningsprosjekter som har utmerket seg spesielt innen sine fagområder.

- Hva tenkte du da du fikk høre om prisen?

- Jeg var på ferie i Havanna og ble oppringt mange ganger midt på natta uten at jeg svarte. Morgenen etter hadde det eksplodert av gratulasjoner på sosiale medier. Men det var jo en veldig hyggelig nyhet. Det er sjeldent man opplever slik oppmerksomhet som underviser og forsker.

- Hvorfor tror du at du får du denne utmerkelsen?

- Jeg er nok en underholdende og populær foreleser. Det er krevende å holde på oppmerksomheten til studentene, men det klarer jeg. Ofte ved hjelp av sidespor og morsomme historier. Jeg lager også podcaster av forelesningene. Disse er linket opp til den elektroniske tavla jeg skriver på så studentene kan både se og høre forelesningene i ettertid.

LES OGSÅ: Studentene i Trondheim har sine klare favoritter i forelesningssalene

- Hvorfor flyttet du fra Trondheim?

- Jeg måtte finne en jobb som var relevant for min forskning. I Trondheim var det ingen slike på det tidspunktet jeg var ferdig utdannet.

- Hva er det du forsker på da?

- Jeg prøver å finne ut hva universet er laget av, for å si det enkelt. Det er grunnleggende forskning for å forstå verden rundt oss. Av og til kommer det noe nyttig ut av slik forskning. Jeg jobber tett med forskningssenteret CERN i Sveits og der fant de jo opp både internett og berøringsskjermen på mobilen din.

- Prisen er på en halv million kroner, du vet det?

- Ja, det er nesten sjokkerende. Det er nesten så jeg ikke tør si det høyt. I min bransje er man heldig om man får en blomsterkvast.

- Hva skal du bruke pengene til?

- Jeg har alltid irritert meg over den lottoreklamen om at lottomillionærer ikke er som andre millionærer. Hver gang man hører om en sånne jævla lottomillionærer er det jo som regel gamle, kjedelige superkonservative typer som skal sette pengene i banken...og kanskje ta en sydentur. Jeg har alltid tenkt at om jeg hadde vunnet masse penger skulle jeg bruke det på fest og fyll.....men nå blir jeg nok innhentet av virkeligheten....he he.

- Så, hva skal du bruke pengene til?

- Jeg vil antagelig betale ned på huslånet, så jeg er jo like kjedelig jeg. Det er mulig jeg ringer skredderen min. Jeg må kanskje ha meg en ny dress.

LES OGSÅ: NTNU-professor vil forby forelesninger

- Ekstremt engasjerende

Raklev får prisen for sin undervisning i det første bachelorkurset i kvantefysikk, et andreårskurs med omlag hundre studenter hvert år. Rektor Ole Petter Ottersen ved Universitetet i Oslo er leder i fagrådet i Olav Thon-stiftelsen. Han mener Raklev er en veldig verdig prisvinner.

- Han er en ekstremt engasjerende foreleser som klarer å gjøre et vanskelig fagfelt forståelig for studentene. I 2014 ble han også kåret til fakultetets beste foreleser av fakultetets studentutvalg. Selve evalueringen av Raklevs nominasjon er foretatt av internasjonale faglige eksperter, forteller Ottersen.

Prisene deles ut i Universitetets aula i Oslo torsdag 2. mars kl 18.00.

Følg Adresseavisen på Facebook , Instagram og Twitter .