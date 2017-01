Birgit Skarstein er Årets trønder 2016

«Birgit Skarstein representerer hverdagsmot i et samfunn som preges av jag etter perfeksjon. Hun er et forbilde, ikke bare for funksjonshemmede, men også for funksjonsfriske, som ønsker å oppnå mestringsfølelse. Hun er en stolt ambassadør for Trøndelag og lar oss ta del i både opp- og nedturer. Hennes engasjement er enestående og inspirerende, enten det er for en sak eller innen sporten».

Navnet på prisvinneren ble avslørt under Adresseavisen og TSO tradisjonelle nyttårskonsert i Olavshallen fredag kveld.

Foran en fullsatt sal i Olavshallen tok hun i mot hedersprisen fra distriktsredaktør Merete Verstad i NRK Trøndelag og sjefredaktør Tor Olav Mørseth i Adresseavisen.

– Årets trønder har markert seg i flere viktige saker, og blant annet vært involvert i humanitært arbeid. Vedkommende er kjent for sitt gode humør og for å aldri gi opp, sa Mørseth fra scenen.

– Jeg husker så godt den gangen jeg ble foreslått. Jeg ble fylt av en varme og stolthet, for på den lista var det helsearbeidere, skoleklasser, gründere ... Jeg ble så innmari takknemlig for å få være en del av den gjengen. Det er helt vanlige folk som er årets trøndere, som gjør vanlige ting, som gjør verden litt bedre for hverandre, sa en takknemlig prisvinner fra scenen.

– Bra selskap

– Da jeg så at jeg ble foreslått til Årets trønder ble jeg så utrolig takknemlig og glad. Det var så utrolig mye bra folk på den lista, og jeg fikk sånn trua på samfunnet vårt. Det er så mange som går utover jobben sin for å gjøre bra ting for samfunnet. Det er et bra selskap å være i, sa Birgit Skarstein da det før jul ble kjent at hun var en av de fire nominerte.

LES HELE INTERVJUET HER: Hun som ruller foran

Mediehusene NRK Trøndelag og Adresseavisen står bak hedersprisen Årets trønder. Årets jury besto av Tone Sofie Aglen, juryleder og politisk redaktør i Adresseavisen, Skjalg Raaen, musiker og fast gitarist i Sambandet, Unni Steinsmo, næringslivsleder, Tove Moe Dyrhaug, daglig leder Rosenborg ballklubb, Alf Egil Bogen, styreleder Novelda AS og tidligere Årets trønder-vinner og Bjørn Tore Grøtte, redaksjonssjef i NRK P3. Etter at kandidatene ble lansert var det opp til folket å stemme frem sin favoritt i på NRK Trøndelag og Adresseavisens nettsider i romjula.

«Enestående og inspirerende»

«Birgit Skarstein representerer hverdagsmot i et samfunn som preges av jag etter perfeksjon. Hun er et forbilde, ikke bare for funksjonshemmede, men også for funksjonsfriske, som ønsker å oppnå mestringsfølelse. Hun er en stolt ambassadør for Trøndelag og lar oss ta del i både opp- og nedturer. Hennes engasjement er enestående og inspirerende, enten det er for en sak eller innen sporten», het det i juryens begrunnelse for å nominere Skarstein.

