Kan et Astrid S eller et rockeband bli Årets trønder?

Det har vært mulig å sende inn forslag til Årets trønder 2017 siden sist onsdag, og forslagene ryr inn.

Du kan sende inn forslag helt frem midnatt søndag 12. november. Da blir det opp til en jury å velge fem kandidater. Rett før jul lanseres de utvalgte, og publikum kan stemme frem sin favoritt. Vinneren avsløres under Adresseavisen og TSOs nyttårskonsert 5. januar 2018.

Hvem synes du fortjener prisen i år? Send inn ditt forslag under. NB: Selve avstemmingen starter først når juryen har plukket ut de nominerte.

Rock

Motorpsychos Bent Sæther og Hans Magnus Ryan startet bandet i 1989 og er stadig aktuelle med albumutgivelser og konserter i inn- og utland.

– Multimusikere av høyeste klasse og livslange medlemmer av Motorpsycho, Trøndelags beste og viktigste band. Sannheten er at, mens folk strømmer til Granåsen og Sverresborg for å se avdankede internasjonale artister som Robbie Williams og Bruce Springsteen framføre 25–40 år gamle hits, har vi et av verdens beste, mest kreative og vitale band her i vår egen stue. Dette må folk få vite om, skriver innsenderen.

Musiker og låtskriver Per Borten foreslås også for «sitt snart livslange engasjement for byens alternative musikkscene».

– Den Store Juletrefesten, Sørgården Studio, samarbeidet med Trondheim Calling og Crispin Glover records, bandene Cadillac, Moving Oos, New Violators, Capricorn og Spidergawd. Sistnevnte band setter byen på kartet både nasjonalt og internasjonalt, og brukes aktivt til å promotere nye artister fra regionen, skriver innsenderen.

Åge Aleksandersen har vært kandidat tidligere, og reiser fortsatt landet rundt med solide konsertproduksjoner, i tillegg til den årlige storkonserten på Sverresborg.

– Han setter virkelig Trøndelag på kartet med sine konserter og låter som fenger mer enn bare oss fra regionen. En bauta med god moral, skriver en innsender.

Thomas Løseth fra Fannrem er med i sangkonkurransen «The Voice» og har imponert mange.

– Han har en fantastisk stemme og er deltaker i «The Voice», der de introduserer ham som den skjeggete trønderen, skriver en forslagsstiller.

Pop og festival

Artist og låtskriver Astrid Smeplass foreslås av flere. Rennbyggen er i ferd med å bygge en internasjonal karriere.

– Fungerer som en stor ambassadør for kommunen sin Rennebu og fylket sitt Trøndelag. Har også innflytelse på unge i Norge. Og hun en fantastisk snill og artig person! skriver en innsender.

Sjef for Pstereo-festivalen Bård Flikke er også på forslagslista.

– Gjennom mange års engasjement i kulturlivet i Trondheim og med Pstereo-festivalen har han skapt scener og muligheter for mange i flere år, skriver innsenderen.

Kor og konsert

Konsertarrangør Stein Vanebo var kandidat til prisen i fjor sammen med Trondheim Concerts-kollega Kristian Digre. Vanebo foreslås av flere også i år.

– Gjør Trondheim til en internasjonal konsertby ved å bringe toppnavn til byen. I tillegg en kraft i kulturlivet generelt! skriver innsenderen.

Årets trønder Dette er kriteriene for prisen: Prisvinneren må være trønder eller gjennom bosted og/eller virke, ha nær tilknytning til Trøndelag.

Prisen gis til en person som har utmerket seg utenom det vanlige. Enten i kraft av å være en ener på sitt område eller gjennom en innsats som har hatt meget stor betydning for andre.

Prisvinneren skal kunne fremstå som forbilde eller inspirator og som en positiv representant for regionen.

Prisen kan gis både for en prestasjon eller innsats i det aktuelle året, eller for arbeid over lengre tid. Uansett bør prestasjonen være særlig knyttet til det året prisen gi for.

Prisvinneren eller hans/hennes virke bør være kjent gjennom mediedekning i året som gikk.

Jan H. Engen er driftsleder i Charlottenlund sportsklubb og dessuten leder for Nidaros bluesfestival og konsertarrangøren Trondheim Live.

– En ekte trønder, som bidrar til et pulserende og innholdsrikt kulturliv i Trondheim, både når det kommer til musikalske opplevelser og ikke minst idretten, skriver forslagsstilleren.

Nidarosdomens Jentekor feirer 25-årsjubileum i år og dirigent Anita Brevik har vært med fra starten.

– Nidarosdomens jentekor er både Grammynominerte og Emmyprisvinnende, og samarbeider med noen av bransjens fremste musikere, dirigenter og solister til tross for at koret består av helt vanlige tenåringsjenter. Det er fascinerende å se hvordan Brevik klarer å ta vare på jentene i en ellers sårbar fase av livet, samtidig som hun år etter år klarer å lære opp jentene til et stadig høyere nivå, skriver innsenderen.

Årets trønder-juryen for 2017 Tone Sofie Aglen, politisk redaktør i Adresseavisen og juryleder

Elisabeth Egseth Hansen, påtroppende teatersjef ved Trøndelag Teater

Tove Moe Dyrhaug, daglig leder Rosenborg ballklubb

Tord Lien, regiondirektør NHO Trøndelag

Alf Egil Bogen, styreleder Novelda AS og tidligere Årets trønder-vinner

Bjørn Tore Grøtte, kanalsjef i NRK P1

Pedagogene

Fridtjof Hjertaas, musikklærer og sosiallærer på Blussuvoll skole gjennom 40 år, er også på lista. Nylig fikk han den nye musikklærerprisen.

– Fridtjof er en person som sprer musikkglede og som er et sosialt lim i utrolig mange sammenhenger! Han fortjener virkelig å bli årets trønder! skriver en innsender.

En annen musikklærer som er foreslått er Bjørnar Harøy ved Fosen videregående skole.

– En meget bra person som samler barn og ungdom, og voksne, til mange forskjellige musikk- og dramaoppsetninger.

Teater

Avtroppende teatersjef ved Trøndelag Teater, Kristian Seltun, er også forslått.

– Han har spilt teateret opp i norgestoppen, og har nådd ut til et stort publikum. Synes han har gjort en fantastisk jobb, skriver innsenderen.

Marthe Hallem er et annet teatermenneske som foreslås:

– Nå er det på tide at multikunstneren og det varme mennesket fra Verdal får sin velfortjente pris. Hun driver med musikk, teater/spel, revy, tv, kultur og er samfunnsengasjert, skriver innsenderen.

