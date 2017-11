Siste sjanse til å foreslå din favoritt

Kan et Astrid S eller et rockeband bli Årets trønder?

Det er åttende gang Adresseavisen og NRK Trøndelag deler ut prisen. Mange hundre forslag til hvem som fortjener å bli Årets trønder 2017 har allerede kommet inn.

Og det er fortsatt tid til å fremme din favoritt: Forslagskassen stenges ved midnatt søndag 12. november.

Hvem synes du fortjener prisen i år? Send inn ditt forslag under. NB: Selve avstemmingen starter først når juryen har plukket ut de nominerte.

Senere denne månedene samles Årets trønder-juryen for å velge ut fem kandidater fra den lange forslagslista. Rett før jul lanseres de utvalgte, og publikum kan stemme frem sin favoritt. Vinneren avsløres under Adresseavisen og TSOs nyttårskonsert 5. januar 2018.

– Det er gledelig mange som har kommet med sine forslag. Og spesielt fint at så mange forskjellige navn, både kjente og ukjente, blir løftet frem, sier prosjektleder Linda Bjørgan i NRK.

Sterke innlegg

17 år gamle Marianne Knudsen sitter i rullestol og har cerebral parese. Hun har rørt mange med sin historie og flere sterke leserinnlegg om å leve med en funksjonshemning. Hun har også blitt lagt merke til for teksten som tar et oppgjør med kroppsidealene i dagens samfunn.

– Hun er rullestolbruker som ikke er redd for å gi av seg selv. Hun er et synlig bevis på at mennesker med funksjonsnedsettelser er helt vanlige mennesker med de samme behov som alle andre. Hun har en rekke verv, deriblant leder av Norges Handikapforbunds ungdom Trøndelag.

«På dansefot» og mat

En innsender foreslår Erik Forfod som leder radioprogrammet «På dansefot».

– I mange tiår har han underholdt oss med dansebandmusikk i radioen. Tror det bare er han som spiller denne musikken i radioen. Nå fremmer han også trøndersk gammeldans i P1, skriver innsenderen, som også trekker frem Helge Gudmundsen. Den tidligere NRK-medarbeideren er også kjent som grunnleggeren av Flatås Lions, et «fotballag for spillere for spillere som ikke får være med på andre lag», som det heter på lagets hjemmeside.

– Takk for alt du har gjort for mange av de svakeste i samfunnet! Han har også fått Kongens fortjenstmedalje for det han har gjort, skriver innsenderen.

Årets trønder Dette er kriteriene for prisen: Prisvinneren må være trønder eller gjennom bosted og/eller virke, ha nær tilknytning til Trøndelag.

Prisen gis til en person som har utmerket seg utenom det vanlige. Enten i kraft av å være en ener på sitt område eller gjennom en innsats som har hatt meget stor betydning for andre.

Prisvinneren skal kunne fremstå som forbilde eller inspirator og som en positiv representant for regionen.

Prisen kan gis både for en prestasjon eller innsats i det aktuelle året, eller for arbeid over lengre tid. Uansett bør prestasjonen være særlig knyttet til det året prisen gi for.

Prisvinneren eller hans/hennes virke bør være kjent gjennom mediedekning i året som gikk.

Lokalmat-nestor Ingulf Galåen startet med salg av gårdsegg fra hjemgården Gålåvolden på 70-tallet, som ble spiren til Rørosmat.

– Han har hovedansvaret for at Røros er et sentrum for lokal matproduksjon i Norge. For dette og sitt store samfunnsmessige engasjement fikk han i høst Kongens fortjenstmedalje, skriver en innsender.

Trondhjemmer Bjørn Eklo har i mange år samlet inn overskuddsmat og fordelt den blant trengende.

– På tide han får noe igjen for alt han gjør for denne byen, med å bringe rundt gratis mat til mange instanser. Han sender også gratis mat til andre byer, når han får for mye, skriver innsenderen.

Årets trønder-juryen for 2017 Tone Sofie Aglen, politisk redaktør i Adresseavisen og juryleder

Elisabeth Egseth Hansen, påtroppende teatersjef ved Trøndelag Teater

Tove Moe Dyrhaug, daglig leder Rosenborg ballklubb

Tord Lien, regiondirektør NHO Trøndelag

Alf Egil Bogen, styreleder Novelda AS og tidligere Årets trønder-vinner

Bjørn Tore Grøtte, kanalsjef i NRK P1

«Anno» og Indonesia

Melhusbyggen Audun Kvitland Røstad skrev sangen om den indonesiske matretten Nasi Padang og har siden blitt internettkjendis i Indonesia.

– Han burde bli Årets trønder fordi dette eventyret er sjeldent og han har taklet nettroll på en fin måte. Han balanserer det å ha eget firma, samtidig som han er internettkjendis på andre siden av verden. Han viser også frem norsk og trøndersk kultur i Indonesia, skriver innsenderen.

Hanne Vikan, som var med i NRKs «Anno»-sesong fra Trondheim, foreslås også.

– Hun viste gode holdninger og stor innsats på tv-skjermen. Mange barn har sett «Anno». Hanne har fått stor respons fra disse og har blitt et flott forbilde for mange, skriver innsenderen.

Trim og trening

Tor Helge Hansen fremheves for alt det positive han har gjort for skimiljøet i Hommelvika, mens Kjell Røstum-Mårvik får gode skussmål for initiativet Spartan Workout hvor han drar folk med seg ut i skogen for å trene som oldtidens helter.

– En fantastisk motivator som pusher, deler erfaring og tilrettelegger for ulike mål! Gøy trening for alle nivå! skriver den entusiastiske forslagsstilleren.

På forslagslista står også folk som forsker og arkeolog Anna Petersén som har vært sentral i utgravingene av Klemenskirken, fersk RBK-er Samuel Adegbenro, dirigent Torodd Wigum, idrettsmann Sondre Nordstad Moen, selgerne av Sorgenfri og Trondheims vintersyklister: «Disse syklistene trosser elementene på et vis som ikke kan beskrives som annet enn heltemodig og selvoppofrende – våte til skinnet når de fram til bestemmelsesstedet, etter å ha kavet seg fram gjennom horisontal sludd og over slapsete brøytekanter», skriver innsenderen.

Og lista er mye lenger enn vi makter å gjengi her. Søndag stenges forslagsskassen og da blir det opp til juryen å plukke ut kandidatene som publikum kan stemme frem i romjula.