Uværet treffer Trøndelag i natt

Saken oppdateres.

Mens Urd herjer på Vestlandet og sørger for snøkaos og stengninger på fjellet i sør, har Trøndelag gått klar av den verste vinden.

Til gjengjeld skal vi få smake litt i kveld og i natt.

LES OGSÅ: Hurtigruten endrer avgangstider

Midt i mellom stormene

Trøndelag har hatt en periode med sør- og sørøstlig vind som ikke er en del av ekstremværet Urd. Det har nå stilnet.

- Du kan si at det som oppleves nå er et slags «stille før stormen», sier vakthavende meteorolog, Frode Hassel.

For i dag kom obs-varselet også for Trøndelag:

«Fra sent mandag kveld eller natt til tirsdag nordvest periodevis liten storm utsatte steder, tirsdag formiddag minkende. I dag, mandag, og først på tirsdag ventes vanskelige kjøreforhold på fjellovergangene i sør på grunn av kraftig vind, snø og snøfokk.»

LES OGSÅ: Slik rammer været flytrafikken

Mest vind på Møre

Vinden som treffer er en del av ekstremværet Urd, selv om det ikke blir så ekstremt.

- Det er et lavtrykk som nå i kveld har truffet land på Sunnmøre. I Ålesundstraktene blåser det kanskje friskt nå og det er også her det vil blåse mest. Når dette lavtrykket flytter seg østover, er det Trøndelag vil merke vinden i bakkant. Nordvesten vil treffe sør for Trondheimsfjorden i åtte-, nitiden i kveld, sier Hassel.

Det er i kortere perioder varslet liten til full storm.

I Nord-Trøndelag er den verste vinden ventet omkring midnatt. Her har vinden i formiddag sørget for at fergesambandet Namsos-Rørvik-Leka tidvis har vært stengt.

LES OGSÅ: Rammer kysten

Dovrefjell kan stenge

Uværet treffer utsatte kystområder og på fjellet hardest.

Fjellovergangene i Sør-Norge er hardest rammet av stenging og kolonnekjøring, men også over Dovrefjell kan ting skje i løpet av kvelden og natten. Vegtrafikksentralen varsler om at veien kan bli stengt på kort varsel. Klokken 17 var det -8 grader, stiv kuling og snø. Det er snø- og isdekke og fare for glatte partier på veien.

- Nå er vi inne i den fasen hvor jeg vil si at må du ikke kjøre bil – bli innendørs. Jeg ville ikke lagt ut på veien nå, med mindre det sto om liv eller død, sier Hanne Norheim, trafikkoperatør ved Vegtrafikksentralen i Statens vegvesens region vest til NRK.

Det er også flere innstilte fergeavganger i Hordaland og Sogn- og Fjordane.

Flere flyavganger fra Bergen og Oslo er innstilt eller forsinket på grunn av været. Flyplassene i Florø, Sogndal, Sandane og Førde er alle stengt, og flyvingene til og fra disse byene er innstilt. To fly fra Ålesund og Bergen, til Trondheim, er innstilt.

I kveld og natt til tirsdag beveger Urd seg videre mot Aust-Agder, Telemark og Østlandet.

Fergeselskapet Color Line har avlyst samtlige av sine avganger mellom Norge, Sverige og Danmark.

Går fort over

Ekstremværet går fort over for Trøndelag sin del.

- Vinden minker utover natten og til morgenen tirsdag er det kun kuling igjen, sier vakthavende meteorolog, Frode Hassel.

Været tar også med seg noe nedbør.

- Dette vil komme som sludd- og snøbyger, sier han.