Varsler full vestlig storm i Trøndelag natt til nyttårsaften

En serie med «hissige» lavtrykk i Norskehavet mellom Island og Norge vil de neste dagene gi fire stormer i landsdelen i løpet fem dager fra onsdag og til og med 1. nyttårsdag.

- Slik prognosene ser ut nå, er det Trøndelag sør for Trondheimsfjorden samt Møre og Romsdal som får det absolutt verste været i landet i nyttårshelgen, sier vakthavende meteorolog Geir Ottar Fagerlid ved Vervarslinga i Bergen.

Onsdag: Liten sørvestlig storm

Med unntak av torsdagen, er det stormvarsler for landsdelen hver dag.

Den første stormen kommer i ettermiddag. Da varsler meteorologene liten sørvestlig storm. Vinden minker sent i kveld nord for Trondbheimsfjorden.

Torsdag: Sterk sørvestlig kuling

Etter en stormpause torsdag, hvor det blir sterk sørvestlig kuling på kysten, treffer en ny storm Trøndelag fredag.

Fredag: Full sørvestlig storm

- Stormen som kommer fredag, og varer til et stykke inn i lørdagen, blir den kraftigste i løpet av nyttårshelgen. Det blåser sørvestlig liten storm om morgenen, men vinden øker til til dels full storm på kysten om formiddagen, forteller Fagerlid.

Lørdag: Full vestlig storm

Den kraftigste delen av stormen kommer natt til nyttåften.

- Da vil det i perioder blåse pålandsvind med full vestlig storm. Dette er en vindretning som også vil merkes godt lenger inne i landet, sier meteorologen.

Stormen minker igjen lørdag morgen.

Nyttårsfyrverkeriet i fare

- At vinden minker, betyr imidlertid ikke at det blir spesielt bedre vær i Trøndelag. Om ettermiddagen blåser det liten nordvestlig kuling samtidig som det er bygevær, sier Fagerlid.

- Dette høres ikke ut som gode forhold for fyrverkeri?

- Jeg vil anta at været kan sette nyttårsfyrverkeriet i fare på de stedene hvor vinden tar godt. I tillegg vil det i perioder gå tette sludd - og snøbyger, noe som vil gjøre det vanskelig å se fyrverkeriet som skytes opp, sier vakthavende meteorolog.

Som om ikke stormer hver dag i tre av fire dager mellom onsdag og nyttårsaften er nok.

Fagerlid utelukker ikke nok en storm på 1. nyttårsdag. - Det ser ut til at en rest av et lavtrykk i Norskehavet vil gi kraftig vest-nordvestlig vind søndag. Vinden følges av nedbør som snø. Jeg ser ikke bort fra at det kan komme 10 - 15 centimeter snø, sier Fagerlid.

Varsler rekordhøye romjulstemperaturer

I tillegg til uværsvarsler, preges været de neste dagene av uvanlig høye temperaturer for årstiden.

På torsdag og fredag kan det ikke utelukkes temperaturer rundt ti grader på de mildeste stedene.

Årsaken til det uvanlig milde vinterværet er tilførsel av varme luftmasser sørvestfra.

De neste dagene, helt fram til nyttårsaften, blir store deler av landet liggende i en sone med milde luftstrømmer.

Gradvis kaldere fra nyttårsaften

Årsskiftet markerer også et temperaturskifte. Temperaturen synker gradvis fra og med nyttårsaften.

Fra to dager inn i det nye året blir det minusgrader i store deler av døgnet.

Det blir imidlertid ingen streng kulde. På det kaldeste, over neste helg, kan det bli sju-åtte minusgrader i lavlandet og mellom 15 og 20 kuldegrader i indre strøk.

30 - 65 millimeter nedbør onsdag til søndag

De milde luftmassene de neste dagene følges av en god del nedbør. Fra onsdag til søndag (1. nyttårsdag) viser varslene mellom 30 og 65 millimeter i landsdelen med lørdag som den våteste dagen.

Samtidig som det blir kaldere igjen i løpet av nyttårshelgen, blir det også midlertidig slutt på nedbøren. Fra mandag blir det minst fem dager på rad med oppholdsvær.

Masse snø fra neste helg

Deretter følger en periode med en god del snø i prognosene.

De fem siste dagene av 15 dagersvarselet viser prognosene mellom 20 og 40 centimeter snø.

Fordi snøvarselet er så langt ute i langstidsperioden, er imidlertid varselet meget usikkert.

15 dagersvarselet

Her er varselet for de neste 15 dagene (prognosene fra og med 4. januar er usikre):

Onsdag 28. desember: Sørvestlig bris, sterk kuling på kysten, fra sent i ettermiddag liten storm , sent i kveld minkende nord for Trondheimsfjorden. I ettermiddag litt regn eller yr i Namdalen, snø over 300-600 meter, ellers stort sett oppholdsvær. I kveld regn fra vest. Snø over 600-800 meter. Oppholdsvær i indre strøk av Sør-Trøndelag. 3 - 9 grader.

Torsdag 29. desember: Sørvestlig bris, på kysten liten kuling, om ettermiddagen økende til sterk kuling, først sør for Trondheimsfjorden. Regn og yr. 4 - 10 grader.

Fredag 30. desember: Sørvestlig bris, liten storm på kysten, til dels full storm på kysten om formiddagen og om kvelden. Regn. Fra om ettermiddagen regnbyger, snøbyger over 500-700 meter. 2 - 11 grader.

Lørdag 31. desember (Nyttårsaften): Vestlig kuling, liten og kan hende full storm utsatte steder. Regn, snø i høyden. Fra om ettermiddagen nordvestlig bris, liten kuling utsatte steder. Sludd- og snøbyger. Kjøligere. - 1 til + 6 grader.

Søndag 1. januar (Nyttårsdag): Vestlig bris. Skyet. Sludd. Kaldere, særlig om natten. - 5 til + 5 grader.

Mandag 2. januar: Øst-sørøstlig vind. Delvis skyet oppholdsvær. Perioder med sol. Kaldere. - 8 til + 2 grader.

Tirsdag 3. januar: Sør-sørøstlig vind. Skyet. - 8 til + 1 grad.

Onsdag 4. januar: Sørlig vind. Skyet. - 6 til + 3 grader.

Torsdag 5. januar: Sørlig bris. Skyet. - 5 til + 4 grader.

Fredag 6. januar: Sørlig bris. Skyet. - 6 til + 4 grader.

Lørdag 7. januar: Litt snø og sludd. Litt mildere om natten, lavere dagtemperatur. - 5 til 0 grader.

Søndag 8. januar: Sjanse for snø eller sludd. - 6 til 0 grader.

Mandag 9. januar: Noen snøbyger. - 6 til 0 grader.

Tirsdag 10. januar: Delvis pent vær. - 5 til 0 grader.

Onsdag 11. januar : Sjanse for sludd eller underkjølt regn. Litt høyere temperatur. - 4 til + 2 grader.

(Prognosene viser laveste og høyeste temperatur gjennom døgnet)

Kilde: yr.no, Storm og Accu Weather

