Regn og snøsmelting gir økt fare for jordskred i Trøndelag

Saken oppdateres.

Det er ventet mellom 35 og 70 millimeter de neste fire dagene med torsdagen som den våteste dagen. I dag kan det komme mellom 15 og 30 millimeter i tillegg til nattens nedbør.

Tall fra Meteorologisk institutt viser at de tre våteste stedene i landet de siste 12 timene (onsdag kl. 19 - torsdag kl. 07) ligger i Trøndelag: Åfjord 26,7 millimeter og Hitra - Sandstad og Namsskogan, begge med 26,3 millimeter.

LES OGSÅ: Varsler full vestlig storm i Trøndelag natt til nyttårsaften

LES OGSÅ: Nybyen på Svalbard blir evakuert på grunn av snøskredfare

50 - 60 millimeter regn på 24 timer

Det betyr at de våteste stedene vil få mellom 50 og 60 millimeter på 24 timer fra onsdag kveld til torsdag kveld.

NVE skriver i varselet, som gjelder både Sør- og Nord-Trøndelag samt Møre og Romsdal og Nordland, at «det ventes mye regn torsdag. Nedbøren starter allerede natt til torsdag. Stigende temperaturer vil også føre til snøsmelting i områder med snødekke.

Grunnvannstanden og vannmetningsgraden i bakken er stedvis meget høy. Bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring er spesielt utsatt. Rensing av dreneringsveier og stikkrenner anbefales».

LES OGSÅ: Varsler rekordhøye romjulstemperaturer

LES OGSÅ: Mildvær og regn i Trøndelag resten av desember

«Noen skredhendelser kan forekomme »

Varselet har nivå 2 (gult nivå), som er det tredje høyeste nivået.

Ifølge NVE betyr aktsomhetsnivå 2 at «noen skredhendelser, enkelte store hendelser kan forekomme. »

Under lignende værforhold i Trøndelag uttalte vakthavende hydrolog Per Glad i NVE at «det er det meget stor sannsynlighet for at det vil gå flere jordskred » .

LES OGSÅ: Sommertemperaturer i Oppdal forrige mandag

LES OGSÅ: Varmeste desemberdag på Sula siden målingene begynte i 1932

Stor snøsmelting

Ifølge en tommelfingerregel betyr stigende temperaturer at det smelter fem centimeter snø i gjennomsnitt for hver grad temperaturen stiger gjennom døgnet.

De siste prognosene viser temperaturer rundt ti grader de mildeste stedene både torsdag og fredag.

Det betyr flere titalls centimeter snøsmelting på steder med mye snø, som i indre strøk.

Få de siste værnyhetene: Gjør som 18 700 andre - følg VærAdressa på Facebook

Følg VærTorsten på Twitter

LES OGSÅ: Fire fylker i Sør-Norge satte varmerekord for desember