15 grader varmere, regn og liten storm fredag kveld

Saken oppdateres.

Ikke nok med det: På kysten blir det også liten sørvestlig storm.

Kuldeperioden med vinterens laveste temperaturer i landsdelen blir meget kortvarig. Ut på dagen fredag er det slutt på kuldegradene på kysten og i lavlandet.

15 - 20 grader mildere fredag kveld

Sammenlignet med temperaturene torsdag formiddag vil det mange steder bli mellom 15 og 20 grader mildere fredag kveld.

Prognosene for i morgen kveld viser seks-sju plussgrader de varmeste stedene, en voldsom forskjell på dagens 10-15 minusgrader i store deler av Trøndelag.

Ikke nok med at temperaturen går rett til værs. I løpet av ettermiddagen og kvelden fredag kommer det også inn nedbør i lavlandet sørvestfra, først som sludd, deretter som regn.

Lavtrykk vestfra gir værskifte

Årsaken til det voldsomme værskiftet er et lavtrykk nordøst for Island som sender milde og våte luftmasser inn over landsdelen.

Høytrykket, som torsdag formiddag ligger over Sør-Norge, blir fortrengt sørover inn mot Mellom-Europa.

I motsetning til de store nedbørmengdene i desember, er det relativt beskjedne nedbørmengder i prognosene denne gangen.

15 - 30 millimeter fredag til søndag

Fra fredag til søndag viser prognosene mellom 10 og 20 millimeter nedbør. Det meste av nedbøren ser ut til å komme søndag med godt over halvparten av nedbøren.

Kombinasjonen nedbør og snøsmelting kan likevel gi vanskelige kjøreforhold i helgen enkelte steder.

Nedbørfritt i ti av elleve dager fra mandag

Det blir oppholdsvær igjen fra mandag. Det innleder en lang nedbørfri periode i Trøndelag. Med unntak av neste lørdag er det ikke nedbør i varslene til og med 19. januar.

Den lange perioden med oppholdsvær gir mange dager med til dels pent vær. Særlig siste del av 15 dagersvarselet byr strålende vintervær.

Temperaturmessig blir det en mild uke med tre til fem plussgrader de mildeste stedene. Det blir langsom kaldere om nettene ut over i uken, men ikke mer enn seks-sju minusgrader i lavlandet på det kaldeste. I indre strøk blir det mellom 15 og 20 kuldegrader.

15 dagersvarselet

Her er varselet for de neste 15 dagene (prognosene fra og med 12. januar er usikre):

Torsdag 5. januar : Sørøstlig bris, på kysten sørlig frisk bris, i kveld opp i stiv kuling. Utrygt for enkelte snøbyger, vesentleg i ytre strøk. Ellers skyet eller delvis skyet, oppholdsvær. - 7 til - 2 grader.

Fredag 6. januar: Sørlig bris, opp i sterk kuling på kysten. Etter hvert litt snø. Fra om ettermiddagen sørvestlig bris, opp i liten storm på kysten. Regn, snø over 300-500 meter. Mest nedbør nord for Trondheimsfjorden. Betydelig mildere, særlig på dagtid. - 4 til + 7 grader.

Lørdag 7. januar : Nordvestlig bris, kuling på kysten og i fjellet. Regnbyger, som snø i høyden. Fra om ettermiddagen minkende vind og nedbør. Mildere om natten, litt lavere dagtemperatur. - 1 til + 5 grader.

Søndag 8. januar: Vestlig bris. Regnbyger. Litt sol. 1 - 7 grader.

Mandag 9. januar: Sørlig vind. Skyet. Kaldere, særlig om natten. - 2 til + 6 grader.

Tirsdag 10. januar: Sør-sørøstlig vind. Delvis skyet oppholdsvær. Perioder med sol. - 3 til + 5 grader.

Onsdag 11. januar: Sør-sørvestlig vind. Skyet. - 1 til + 5 grader.

Torsdag 12. januar: Sør-vestlig vind. Skyet. Kaldere, særlig om natten. - 5 til + 3 grader.

Fredag 13. januar: Sør-sørøstlig vind. Skyet. - 4 til + 3 grader.

Lørdag 14. januar: Vestlig vind. Skyet. - 6 til + 2 grader.

Søndag 15. januar: Delvis pent vær. - 7 til 0 grader.

Mandag 16. januar: Stort sett pent vær. - 7 til 0 grader.

Tirsdag 17. januar : Skyet. - 6 til 0 grader.

Onsdag 18. januar: Skyet. - 4 til 0 grader.

Torsdag 19. januar: Pent vær . - 6 til + 2 grader.

(Prognosene viser laveste og høyeste temperatur gjennom døgnet)

Kilde: yr.no, Storm og Accu Weather

