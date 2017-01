Temperaturhopp og regn gir vanskelige kjøreforhold

Saken oppdateres.

Første del av dagen vil det også være vanskelige kjøreforhold i fjellet i Sør-Trøndelag på grunn av kraftig vind, snø og snøfokk.

Årsaken til værskiftet, fra klarvær og kuldegrader til regn og plussgrader, er et lavtrykk i Norskehavet nordøst for Island.

Lavtrykket gir overgang til kraftig pålandsvind med nedbør. Første del av dagen blir det sørlig sterk kuling på kysten og sørvestlig stiv kuling i fjellet.

Liten storm på kysten fredag

I løpet av ettermiddagen dreier vinden på sørvest på kysten og kommer opp i liten storm.

Første del av dagen kommer nedbøren som litt sludd og snø, fra i kveld som regn, som snø over 200 - 400 meter, melder Meteorologisk institutt.

Mer sterk vind lørdag

Det urolige været fortsetter lørdag med sterk vestlig vind første del av dagen. På utstatte steder kan vinden komme opp i sterk kuling. Vinden minker i løpet av ettermiddagen.

På søndag vil et nytt lavtrykk nok en gang gi vindøkning, denne gangen fra vest-sørvest. Det blåser stiv sørvestlig kuling på kysten første del av dagen, fra om ettermiddagen vestlig liten kuling sør for Trondheimsfjorden og stiv kuling på kysten nord for Trondheimsfjorden.

I motsetning til desember, er det denne gangen ikke fullt så mye nedbør i vente. Prognosene viser 5 til 25 millimeter nedbør fra fredag til søndag.

Fra minus- til plussgrader fredag ettermidag

Temperaturen i lavlandet skifter fra minus- til plussgrader i løpet av fredag ettermiddag. På det mildeste sent fredag kveld kan det bli fem-seks plussgrader enkelte steder.

Etter litt lavere temperatur lørdag, blir det ny temperaturstigning søndag, helt opp i sju-åtte grader de mildeste stedene.

Flere titalls centimeter snøsmelting

Stigende temperaturer vil gi en merkbar effekt på snøsmeltingen. En meteorologisk tommelfingerregel sier at snøsmeltingen utgjør fem millimeter nedbør for hver grad temperaturen stiger i gjennomsnitt i døgnet.

I Trøndelag på fredag og resten av helgen tilsvarer det smelting av flere titalls centimeter snø enkelte steder, noe som lokalt kan gi oversvømmelser og vanskelige kjøreforhold.

Også neste uke preges været i landsdelen av flere lavtrykk i Norskehavet som vil gi jevnlige perioder med sterk vind mellom sørvest og nordvest langs kysten.

Skiftende vær med både sol, regn og snø neste uke

Neste uke blir det skliftende vær med både skyet oppholdsvær, perioder med sol, regn og snø.

Onsdag kan det komme 10 - 20 millimeter regn, mens det kan komme nærmere 15 centimeter snø de mest snørike stedene torsdag.

Kaldere igjen fra torsdag

Temperaturen synker igjen om natten fra torsdag. Da viser varslene ned i åtte-ni minusgrader i lavlandet og nærmere 20 kuldegrader i indre strøk.

Neste søndag og mandag blir det snø, men trolig ikke mer enn fem til ti centimeter.

De siste dagene av 15 dagersvarselet blir det opphold og en god del sol.

15 dagersvarselet

Her er varselet for de neste 15 dagene (prognosene fra og med 13. januar er usikre):

Fredag 6. januar: Sørlig bris, opp i sterk kuling på kysten, fra i ettermiddag sørvestlig bris, opp i liten storm på kysten. Først på dagen litt sludd og snø, i ettermiddag lange perioder med oppholdsvær. i kveld regn, snø over 200-400 meter. - 1 til + 6 grader.

Lørdag 7. januar: Vestlig bris, sterk kuling utsatte steder. Regnbyger, snøbyger i indre og høyereliggrnde strøk. Om ettermiddagen minking til vestlig stiv kuling, om kvelden sørvestlig liten kuling. Avtagende bygeaktivitet. - 2 til + 4 grader.

Søndag 8. januar: Sørvestlig bris, frisk bris utsatte steder, på kysten stiv kuling. Fra søndag ettermiddag vestlig liten kuling, nord for Trondheimsfjorden stiv kuling. Regn, i fjellet snø. Stigende temperatur, særlig på dagtid. - 1 til + 8 grader.

Mandag 9. januar: Sørøstlig bris. Skyet. Litt stigende temperatur om natten, litt lavere dagtemperatur. 0 - 6 grader.

Tirsdag 10. januar: Sørlig bris. Delvis skyet oppholdsvær. Perioder med sol. - 1 til + 6 grader.

Onsdag 11. januar: Sør-sørøstlig bris. Skyet. Regn. - 1 til + 4 grader.

Torsdag 12. januar: Vest - sørvestlig bris. Skyet. Snø. Kaldere om natten, uendret dagtemperatur. - 4 til + 4 grader.

Fredag 13. januar: Sør-sørvestlig bris. Skyet. Kaldere, særlig om natten. - 8 til + 3 grader.

Lørdag 14. januar: Sørvestlig bris. Delvis skyet oppholdsvær. Perioder med sol. - 8 til + 1 grad.

Søndag 15. januar: Øst-sørøstlig bris. Skyet. - 7 til - 1 grad.

Mandag 16. januar: Sjanse for snø. - 7 til 0 grader.

Tirsdag 17. januar: For det meste overskyet. Litt sol. - 7 til 0 grader.

Onsdag 18. januar: For det meste overskyet. Litt sol. - 6 til 0 grader.

Torsdag 19. januar: Skyet. - 6 til 0 grader.

Fredag 20. januar: Pent vær. Kaldere. - 9 til - 3 grader.

(Prognosene viser laveste og høyeste temperatur gjennom døgnet)