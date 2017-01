Saken oppdateres.

I Trøndelag gikk det fra minusgrader og heftig snøvær i helga til mildvær og slaps på tirsdag. I dag er det observert frysende nedbør i Nord-Trøndelag.

– Høyt i atmosfæren begynner det å snø. Så kommer den ned i et lag med varmere luft og smelter til regn når det faller ned. Men bakken er så kald at det fryser. Da blir det glatt og vi får vanskelige kjøreforhold, forklarer vakthavende meteorolog Justyna Wodziczko ved Meteorologisk institutt i Tromsø til Adresseavisen tirsdag formiddag.

Milde vintre før

Skiftene fra snø og kuldegrader til regn og plussgrader er ikke uvanlige i Trøndelag og Trondheim. Men har denne vinteren vært spesiell – er det normalt med så store svingninger?

Stein Kristiansen, førstekonsulent ved klimatjenesten hos Meteorologisk institutt i Oslo, mener vi er vitne til helt normale svingninger.

– Nå er det først i januar/februar at blir mer stabilt kaldt vær i våre områder. Det er overdrevet å tro at det ikke har skjedd før. Vi ligger plassert ved Atlanterhavet og det gjør at vi har naturlige skiftninger mellom varm luft fra sør og kald luft fra Arktis. Det er ikke dramatisk. Men når det er sagt har gjennomsnittstemperaturen økt, vintrene har blitt kortere, høsten varer lenger og våren begynner tidligere.

– Dette har skjedd før, selv i perioder som har vært veldig kalde har det vært enkeltår og kortere perioder som har vært milde. Det er ikke sånn at det alltid var sprengkaldt før, sier Kristiansen og trekker opp de lange linjene i nyere norsk værhistorie:

Første del av 1900-tallet var kjølig, mens perioden 1931–1960 hadde mange milde vintre. 1961–1990 var en veldig kald periode, som ble avløst av mildere klima.

– Den milde perioden vi er inne i nå er nok generelt mildere enn perioden fra 1931–1960. Men variasjonene har alltid vært der. Du har noen enkeltår med lange, kalde vintre. Men de er like sjeldne som en veldig varm vinter. Januar/februar er den tida hvor det er mest stabilt høytrykk, som ofte gir kaldt vær i innlandsområdene. I kystområdene er det like kaldt i februar, fordi da er sjøtemperaturen lavere.

– Snøen blir ikke helt avleggs

– Så det er fortsatt håp for fine vinterdager i Trøndelag utover i februar?

– Ja, du skal ikke se bort fra det. Det kan fort snu om og bli en kald periode resten av januar, februar, og gjerne ut i mars også.

Han har jobbet i faget siden 1980 og mener at mange litt for lett blander normale klimavariasjoner med menneskeskapte klimaendringer.

– Og selv om vintrene blir kortere, spesielt ved kysten, vil man fremdeles kunne gå på ski. Snøen blir ikke helt avleggs. Men mange av stedene som i dag brukes mye til skiløping må nå belage seg på produsere kunstsnø, sier Kristiansen, som selv venter på snø og skiføre hjemme i Oslo.

