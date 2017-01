Bygeværet i Trøndelag fortsetter hele helgen

Saken oppdateres.

Mens det blir mye pent vær med sol sør for Stadt og Dovre, må både Midt - og Nord-Norge slite med pålandsvind med skyet vær og regn-, sludd - og snøbyger både lørdag og søndag.

Med temperaturer helt opp i nesten 10 grader lørdag og seks-sju grader søndag på de varmeste stedene, er det lite som minner om vinter i det meste av landsdelen.

Bare indre og høyere strøk får en smak av vinter med kuldegrader og hvit nedbør.

Fram til mandag viser varslene 25 - 50 millimeter nedbør, det meste som regn i lavlandet.

Oppholdsvær fra tirsdag

Det våte og milde været fortsetter for fullt mandag, mens det blir oppholdsvær fra tirsdag. Da tar pålandsvinden en foreløpig pause, og milde vinder sørfra preger værsituasjonen.

Fra onsdag blir det litt lavere temperaturer, men det blir bare såvidt under 0 grader om natten i lavlandet.

Over neste helg bllir det betydelig kaldere med ned mot fem minusgrader i lavlandet og mellom ti og 15 minusgrader i indre strøk.

Månedsskifte med skiftende vær

Siste del av 15 dagersperioden, fra neste søndag og fram til 3. februar, er preget av skiftende vær med både skyet oppholdsvær, sol, litt snø, sludd og underkjølt regn.

15 dagersvarselet

Her er varselet for de neste 15 dagene (prognosene fra og med 27. januar er usikre):

Fredag 20. januar: Vestlig bris, liten kuling utsatte steder sør for Trondheimsfjorden, ellers vestlig og nordvestlig frisk bris. Perioder med sludd og snø, regn på kysten, regn under 500-800 meter sør for Trondheimsfjorden. 3 - 9 grader.

Lørdag 21. januar: Vestlig og sørvestlig bris, liten kuling utsatte steder, fra om ettermiddagen sørvestlig periodevis stiv kuling på kysten. Regn og yr, sludd eller snø over 500-800 meter. Først på dagen sludd eller snø også i lavlandet i Indre Namdalen. Kjøligere om natten, uendret dagtemperatur. 0 - 9 grader.

Søndag 22. januar: Sørvestlig bris, stiv til sterk kuling utsatte steder. Regnbyger, sludd- og snøbyger i indre og høyereliggende strøk. 2 - 7 grader.

Mandag 23. januar: Vestlig bris. Regnbyger. Perioder med sol. 0 - 6 grader.

Tirsdag 24. januar: Sørlig vind. Skyet. 0 - 5 grader.

Onsdag 25. januar: Sørlig vind. Skyet. Litt kaldere om natten, litt høyere dagtemperatur. - 1 til + 7 grader.

Torsdag 26. juanuar: Sørøstlig vind. Skyet. - 1 til + 5 grader.

Fredag 27. januar : Sørøstlig vind. Skyet. - 1 til + 7 grader.

Lørdag 28. januar: Øst - sørøstlig bris. Skyet. 1 - 5 grader.

Søndag 29. januar: Sørlig birs. Skyet. Litt kjøligere om natten, høyere dagtemperatur. 0 - 8 grader.

Mandag 30. januar: Skyet. Betydelig kaldere, særlig på dagtid. - 5 til + 2 grader.

Tirsdag 31. januar: Delvis pent vær. - 4 til + 3 grader.

Onsdag 1. februar: Litt snø. - 5 til + 1 grad.

Torsdag 2. februar: Sjanse for snø, sludd eller underkjølt regn. - 5 til + 2 grader.

Fredag 3. februar: Litt snø. Uendret temperatur om natten, litt kaldere på dagtid. - 5 til 0 grader.

(Prognosene viser laveste og høyeste temperatur gjennom døgnet)

Kilde: yr.no, Storm og Accu Weather

