Like varmt fem siste dager som det er i slutten av april

Saken oppdateres.

Statistikk fra Meteorologisk institutt viser at den gjennomsnittlige middeltemperaturen ved målestasjonen på Voll, fra onsdag til søndag, lå på 4,7 grader.

Det er 7,7 grader over det normale for årstiden og tilsvarer normaltemperaturen for 25. og 26. april!

- At det er et så stort avvik fra normaltemperaturen denne tiden av året, er veldig spesielt. Akkurat i denne tiden, fra 23. januar til 31. januar skal vinteren være på sitt kaldeste i Trøndelag. I Trondheim skal middeltemperaturen for hele døgnet normalt være - 3,2 grader, forteller klimaforsker Hans Olav Hygen ved Meteorologisk institutt.

Enda varmere i 1932 og 1904

En middeltemperatur på 4,7 grader i andre halvdel av januar i Trondheim er svært sjeldent, men ikke unik.

Historiske værdata viser at det har forekommet en enda varmere fem dagers periode i samme tidsrom to ganger siden 1870, siste gang i 1932.

Den varmeste fem dagersperioden som er målt mellom 16. og 31. januar er 5,0 grader fra 24. til 28. januar 1932.

I 1904 lå temperaturen fra 27. til 31. januar på 4,8 grader, mens det i 2006 ble målt 4,7 grader i gjennomsnittstemperature fra 27. til 31. januar.

Bare to døgn kaldere enn normalt

Hittil i januar er det bare to døgn hvor temperaturen i Trondheim har ligget under det normale. 4. januar var det 5,4 grader kaldere enn normalt og 5. januar hele 6,8 grader under normaltemperaturen.

Per 22. januar er det største avviket fra normaltemperaturen målt i Namsskogan med 6,1 grader over det normale, mens Voll ligger på 3,5 grader over normaltemperaturen.

