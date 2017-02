Super-høytrykk gir solfest i to uker på rad i Trøndelag

Saken oppdateres.

Et meget kraftig høytrykk over Skandinavia vil de neste dagene gi opphold og masse sol i landsdelen.

Flere dager viser varslene sol fra nærmest skyfri himmel.

Prognosene viser et blokkerende høytrykk som sørger for å stenge ute alle lavtrykkene fra Atlanterhavet slik at det blir oppholdsvær og klarvær de fleste dager i 15 dagersperioden.

I hele perioden blir det minst åtte dager med pent vær, mens det blir delvis skyet oppholdsvær og perioder med sol i ytterligere fem.

Bare de to siste dagene i varselet er det noe mer skyet.

En dag med snø på 15 dager

For den som savner snøen er prognosene fram til midten av februar trøstesløs.

Dagens 15 dagersvarsel viser bare en dag med hvit nedbør, men det er ikke før 15. februar på den aller siste dagen i langstidsvarselet.

Og da er det ikke snakk om mengder, men en til to centimeter!

Slik værsituasjonen ser ut framover, må de som vil ha snø i Trøndelag trolig vente helt til slutten av februar. Først da er det noe snø i prognosene. Prognoser så langt fram i tid er imidlertid svært usikre.

Kuldegrader om nettene, mildt på dagtid

Det eneste som ville minne noe om vinter de neste to ukene er kuldegrader om nettene, men det er slett ikke snakk om noen sprengkulde.

På det kaldeste vil gradestokken vise åtte-ni minusgrader i lavlandet med nærmere 20 kuldegrader i indre strøk.

Meget mildt i helgen

Enkelte dager, særlig kommende helg, vil milde luftmasser fra sør og sørøst gi dagtemperaturer godt over det normale for årstiden. På de varmeste stedene kan det bli seks-sju plussgrader.

15 dagersvarselet

Her er varselet for de neste 15 dagene (prognosene fra og med 8. februar er usikre):

Onsdag 1. februar: Sørøstlig bris, frisk bris utsatte steder. Skyet eller delvis skyet, oppholdsvær. - 5 til + 2 grader.

Torsdag 2. februar: Sørøstlig bris, opp i frisk bris utsatte steder. Skyet eller delvis skyet,oppholdsvær. Uendret temperatur om natten, høyere dagtemperatur. - 5 til + 5 grader.

Fredag 3. februar: Sørøstlig bris, liten kuling utsatte steder. For det meste skyet oppholdsvær. - 5 til + 4 grader.

Lørdag 4. februar: Øst-sørøstlig bris. Delvis skyet, oppholdsvær. Perioder med sol. Mildere. 0 - 7 grader.

Søndag 5. februar: Sørøstlig bris. Pent vær. Litt kaldere om natten, uendret dagtemperatur. - 2 til + 7 grader.

Mandag 6. februar: Sør-sørøstlig bris. Pent vær. Kaldere. - 5 til + 4 grader.

Tirsdag 7. februar: Sørøstlig bris. Pent vær. Kaldere. - 9 til + 1 grad.

Onsdag 8. februar: Øst-nordøstlig bris. Delvis skyet, oppholdsvær. Perioder med sol. - 9 til + 1 grad.

Torsdag 9. februar: Sør-sørøstlig bris. Pent vær . - 9 til + 1 grad.

Fredag 10. februar: Østlig bris. Pent vær. Betydelig mildere om natten , uendret dagtemperatur. - 3 til + 1 grad.

Lørdag 11. februar: Pent vær. Kaldere, særlig om natten. - 7 til 0 grader.

Søndag 12. februar: Pent vær. - 8 til + 1 grad.

Mandag 13. februar: Pent vær. - 7 til + 1 grad.

Tirsdag 14. februar: For det meste overskyet. Litt sol. - 5 til + 2 grader.

Onsdag 15. februar: Litt snø. Litt kaldere om natten, litt høyere dagtemperatur. - 6 til + 3 grader.

(Prognosene fra og med 8. februar er usikre)

Kilde: yr.no, Storm og Accu Weather

